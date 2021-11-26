НЭШ ОГДЕН

НЭШ ОГДЕН - американский по­эт.

В 1920-1921 годах учил­ся в Гар­вард­ском уни­вер­си­те­те . Сме­нил мно­же­ст­во про­фес­сий: был ав­то­ром рек­лам­ных тек­стов, школь­ным учи­те­лем, ре­дак­то­ром. Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1930 году. По­эзия Нэша от­ли­ча­ет­ся ост­ро­уми­ем и афо­ри­стич­но­стью, сво­бо­дой рит­мического ри­сун­ка, тон­кой язы­ко­вой иг­рой, со­че­та­ни­ем юмо­ра с ост­рой по­ли­тической са­ти­рой, аб­сур­да с мяг­ким ли­риз­мом: сборники «Труд­ные стро­ки» («Hard lines»), «Сво­бод­ное ру­ле­ние» («Free wheeling», оба 1931), «Сча­ст­ли­вые дни» («Happy days», 1933), «Мно­го-мно­го лет на­зад» («Many long years ago», 1945), «Се­мей­ная встре­ча» («Fa­mily reunion», 1950), «Все, кро­ме нас с то­бой» («Everybody but thee and me», 1962, русский перевод 1988 года) и др.

Ав­тор книг для де­тей и со­ав­тор ря­да по­пу­ляр­ных мю­зик­лов.

Сочинения:

The tale of Custard the Dragon. Boston, 1998;

Сти­хи. М., 2000;

The Best. Chi., 2007.