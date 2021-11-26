НЭШ ОГДЕН
НЭШ ОГДЕН - американский поэт.
В 1920-1921 годах учился в Гарвардском университете. Сменил множество профессий: был автором рекламных текстов, школьным учителем, редактором. Дебютировал как поэт в 1930 году. Поэзия Нэша отличается остроумием и афористичностью, свободой ритмического рисунка, тонкой языковой игрой, сочетанием юмора с острой политической сатирой, абсурда с мягким лиризмом: сборники «Трудные строки» («Hard lines»), «Свободное руление» («Free wheeling», оба 1931), «Счастливые дни» («Happy days», 1933), «Много-много лет назад» («Many long years ago», 1945), «Семейная встреча» («Family reunion», 1950), «Все, кроме нас с тобой» («Everybody but thee and me», 1962, русский перевод 1988 года) и др.
Автор книг для детей и соавтор ряда популярных мюзиклов.
Сочинения:
The tale of Custard the Dragon. Boston, 1998;
Стихи. М., 2000;
The Best. Chi., 2007.