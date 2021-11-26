МОЗЕР АЛОИЗ
МОЗЕР АЛОИЗ - швейцарский музыковед, музыкальный критик, мемуарист.
Учился игре на органе и фортепиано, теории музыки.
С 1896 года жил в Санкт-Петербурге, где занимался у М.А. Балакирева (композиция) и Н.А. Римского-Корсакова (инструментовка), служил органистом во французской реформатской церкви (1896-1909 годы), работал в Дирекции императорских театров (1899-1904 годы), с 1897 года сотрудничал как музыкальный критик в газете «Journal de Saint-Pétersbourg».
Вернувшись в Женеву в 1909 году, продолжил критическую деятельность в газете «La Suisse». Поддерживал новаторские течения в музыке, творчество А. Онеггера, Ф. Мартена, Дж.Ф. Малипьеро, А. Берга; для исполнения новинок современной музыки основал в Женеве «Музыкальные четверги» («Auditions de jeudi», 1915-1921 годы). В 1923-1946 годах издавал журнал «Dissonances».
Живя в России, собирал и изучал материалы по истории русской музыки. Автор монументального труда «Летопись музыки и музыкантов в России в XVIII столетии» («Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIIIe siècle», vol. 1–3, 1948-1951годы), богатого фактического и иконографического материалом. Свою ценную коллекцию русских музыкальных изданий (свыше 2000 томов) подарил Публичной и университетской бидлиотеке в Женеве.
Сочинения:
L’opéra comique français en Russie au XVIIIe siècle: Contribution а̀ l’histoire de la musique russe. Conches, 1932. Gen., 1954;
Regards sur la musique contemporaine. 1921–1946. Lausanne, 1946;
Panorama de la musique contemporaine. 1947–1953. Gen., 1953;
Aspects de la musique contemporaine. 1953–1957. Gen., 1957;
Visage de la musique contemporaine. 1957–1961. P., 1962;
L’apparition des œuvres de Mozart en Russie // Mozart-Jahrbuch 1967. Salzburg, 1968;
Воспоминания о Ф. М. Блуменфельде // Музыкальное исполнительство. М., 1970. Сб. 6;
Correspondance E. Ansermet, R.-Aloys Mooser (1915–1969)… Gen., 1983;
Souvenirs: Gen ̀eve 1886–1896, Saint-P ́etersbourg 1896–1909. Gen., 1994.