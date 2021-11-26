МОРРАС ШАРЛЬ

МОРРАС ШАРЛЬ - французский общественно-политический дея­тель, жур­на­лист, пуб­ли­цист, по­эт, член Французской ака­де­мии (1938-1945 годы).

Из со­стоя­тель­ной про­ван­саль­ской се­мьи, в 14 лет по­те­рял слух. По­лу­чил сте­пень ба­ка­лав­ра по литературе и фи­ло­со­фии в кол­ле­дже г. Экс-ан-Про­ванс, из-за не­ду­га не смог про­дол­жить учё­бу.

В 1885 году прие­хал в Па­риж, на­чал карь­е­ру жур­на­ли­ста и литературного кри­ти­ка. Боль­шое влия­ние на Ш. Морраса ока­за­ло зна­ком­ст­во с тру­да­ми Ж. де Ме­ст­ра , Л. Бо­наль­да, П.Г.Ф.Ле Пле, а так­же идеи его со­вре­мен­ни­ков - Ф. Ми­ст­ра­ля, Ж. Ре­на­на, А. Фран­са, М. Бар­ре­са. В 1889 году сто­рон­ник Ж. Бу­лан­же.

Ак­тив­ный уча­ст­ник дви­же­ния фе­либ­ров, вы­сту­пав­ших за воз­ро­ж­де­ние про­ван­саль­ских литературы, язы­ка и фольк­ло­ра. В 1891 году вме­сте с Ж. Мо­реа­сом стал ос­но­ва­те­лем так называемой ро­ман­ской шко­лы в по­эзии, вы­сту­пал про­тив ро­ман­тиз­ма и сим­во­лиз­ма, пред­ла­гал все­це­ло об­ра­тить­ся к на­сле­дию клас­си­циз­ма (по­этический сборник «Внут­рен­няя му­зы­ка», «La musique int ́erieure», 1925 год, и др.). Со­труд­ни­чал с не­сколь­ки­ми пе­рио­дическими из­да­ния­ми, в т. ч. с 1894 года с газетой Бар­ре­са «La Cocarde», с 1890 года с мо­нар­хи­че­ской «Gazette de France» (был её кор­рес­пон­ден­том на Олим­пий­ских иг­рах 1896 года). Ак­тив­ный «ан­ти­дрей­фу­сар».

В конце 1890-х - начале 1900-х годов Ш. Моррас окон­ча­тель­но сфор­ми­ро­вал­ся как на­цио­на­лист, мо­нар­хист и ан­ти­се­мит. В 1899 году стал од­ним из ос­но­ва­те­лей «Ак­сь­он фран­сез», а в 1908 году так­же од­но­именной еже­днев­ной га­зе­ты. Яр­кий стиль и литературное да­ро­ва­ние Ш. Морраса спо­соб­ст­во­ва­ли рас­про­стра­не­нию его идей, в т. ч. сре­ди мо­ло­дё­жи.

В 1913 году вы­сту­пил с рез­кой кри­ти­кой внеш­ней по­ли­ти­ки Фран­ции, ко­то­рую счи­тал сла­бой и бес­пер­спек­тив­ной. Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны по со­стоя­нию здо­ровья не был мо­би­ли­зо­ван, под­дер­жал соз­да­ние «Свя­щен­но­го еди­не­ния» и по­ли­ти­ку Ж. Кле­ман­со . Осу­дил Вер­саль­ский мир­ный до­го­вор 1919 годв как не­до­ста­точ­ное сред­ст­во для обес­пе­че­ния без­опас­но­сти Фран­ции, вы­сту­пал за рас­чле­не­ние Гер­ма­нии.

В 1920-х годы стал главным идео­ло­гом «Ак­сь­он фран­сез», вы­сту­пал с рез­кой кри­ти­кой французского рес­пуб­ли­кан­ско­го строя и пар­ла­мен­та. Вы­дви­нул док­три­ну «ин­те­граль­но­го на­цио­на­лиз­ма», в ко­то­рой стре­мил­ся со­еди­нить идеи мо­нар­хиз­ма, на­цио­на­лиз­ма и ка­то­ли­циз­ма (при этом от­но­ше­ния Ш. Морраса с Цер­ко­вью бы­ли слож­ны­ми).

В 1926 году осу­ж­дён па­пой Пи­ем XI, ко­то­рый вклю­чил ра­бо­ты Ш. Морраса в «Ин­декс за­пре­щён­ных книг», за­пре­тил ка­то­ли­кам чте­ние газеты «L’Action Fran­сaise», от­лу­чил от та­инств чле­нов «Ак­сь­он фран­сез» (ре­ше­ние от­ме­не­но в 1939 году).

Ш. Моррас сим­па­ти­зи­ро­вал ре­жи­мам Б. Мус­со­ли­ни и Ф. Фран­ко, во внеш­ней по­ли­ти­ке был сто­рон­ни­ком фран­ко-итальянского сою­за, в 1935 году вы­сту­пил про­тив при­ме­не­ния Ли­гой На­ций санк­ций в от­но­ше­нии Ита­лии. В 1936-1937 годы на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии за уг­ро­зы в ад­рес чле­нов пар­ла­мен­та.

В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны сто­рон­ник пра­ви­тель­ст­ва «Ви­ши» во гла­ве с А.Ф. Пе­те­ном, ко­то­ро­го счи­тал сим­во­лом един­ст­ва Фран­ции. В 1944 году аре­сто­ван, в 1945 году при­го­во­рён к по­жиз­нен­но­му за­клю­че­нию, в 1952 году ам­ни­сти­ро­ван по со­стоя­нию здо­ро­вья.

Сре­ди про­из­ве­де­ний Ш. Морраса по­ли­тическая пуб­ли­ци­сти­ка, эс­се по ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нию, ис­то­рии и куль­ту­ро­ло­гии: кни­ги «До­ро­га в рай» («Le chemin du Paradis», 1894 год), «Ве­не­ци­ан­ские лю­бов­ни­ки» («Les amants de Venise», 1902 год), «Вар­вар­ст­во и по­эзия» («Barbarie et poésie», 1925 год), пу­те­вые за­мет­ки «Ан­ти­нея» («Anthinéa», 1901 год).

Сочинения:

Œuvres capitales. P., 1954. Vol. 1–4;

Бу­ду­щее ин­тел­ли­ген­ции. М., 2003.