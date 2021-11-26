МОНДРИАН ПИТ

МОНДРИАН ПИТ (Пи­тер Кор­не­лис) - нидерландский жи­во­пи­сец и тео­ре­тик искусства.

Обу­чал­ся ри­сун­ку у сво­его дя­ди, пей­за­жи­ста Фрит­са Мон­д­риа­на (1853-1932 годы), за­тем учил­ся в Аакадемии Художеств в Ам­стер­да­ме (1892-1897 годы).

Пей­за­жи, на­пи­сан­ные в ок­ре­ст­но­стях Ам­стер­да­ма, в Бра­бан­те и Зе­лан­дии, сви­де­тель­ст­ву­ют о стре­ми­тель­ной эво­лю­ции ху­дож­ни­ка в 1900-е годы от им­прес­сио­низ­ма и сим­во­лиз­ма к экс­прес­сио­низ­му («Пей­заж с ро­зо­вым об­ла­ком», около 1908 года, Городской му­зей, Гаа­га, и др.). Под воз­дей­ст­ви­ем тео­соф­ских идей П. Мондриан об­ра­тил­ся к по­ис­ку «сущ­но­ст­ной» фор­мы ве­щей, от­вле­чён­ной от их внеш­не­го об­ли­ка. В се­ри­ях 1908 - начоло 1910-х годов (мо­ти­вы де­ре­ва, церк­ви и др.) очер­та­ния пред­ме­та по­сле­до­ва­тель­но уп­ло­ща­ют­ся и схе­ма­ти­зи­ру­ют­ся («Крас­ное де­ре­во», 1909-1911 годы; «Ко­ло­коль­ня церк­ви в Дом­бур­ге», 1910 год, обе - там же). В «Се­реб­ря­ном де­ре­ве» (1911 год, там же) схе­ма­тизм дос­тиг выс­ше­го про­яв­ле­ния: ли­нии вет­вей спле­та­ют­ся в сет­ку, рас­тя­ги­ваю­щую­ся по по­верх­но­сти кар­ти­ны.

В 1912-1914 годы П. Мондриан жил пре­имущественно в Па­ри­же. В кар­ти­нах это­го вре­ме­ни, от­ме­чен­ных влия­ни­ем ку­биз­ма, при­род­ный мо­тив рас­тво­ря­ет­ся в пе­ре­се­че­ни­ях ду­го­об­раз­ных, ло­ма­ных, на­клон­ных ли­ний («Яб­ло­ня в цве­ту», около 1912 года, там же). Ком­по­зи­ции 1913-1914 гдов вы­страи­ва­ют­ся из го­ри­зон­та­лей и вер­ти­ка­лей, че­ре­дую­щих­ся в дроб­ном рит­ме; цве­то­вая гам­ма на­сы­ща­ет­ся яр­ко-го­лу­бы­ми, ро­зо­вы­ми, оран­же­вы­ми то­на­ми («Оваль­ная ком­по­зи­ция», 1913 год, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк ; 1914 год, Городской му­зей, Гаа­га).

Вер­нув­шись в Гол­лан­дию, П. Мондриан в 1915 году встре­тил­ся с Т. ван Дус­бур­гом и с 1917года при­ни­мал уча­стие в из­да­вае­мом им журнале «Де Стейл»; был так­же чле­ном од­но­именого ху­дожественного объ­е­ди­не­ния. В стать­ях, опуб­ли­ко­ван­ных в этом жур­на­ле в 1917-1920 годы, П. Мондриан из­ло­жил свою тео­рию не­опла­сти­циз­ма, воз­ник­шую под влия­ни­ем «пла­стической ма­те­ма­ти­ки» голландского фи­ло­со­фа М. Схун­ма­кер­са и став­шую обос­но­ва­ни­ем так называемой гео­мет­рической аб­ст­рак­ции - од­но­го из те­че­ний аб­ст­рак­цио­низ­ма. Эта сис­те­ма об­ре­ла у П. Мондриана свою за­кон­чен­ность в сле­дую­щий пе­ри­од пре­бы­ва­ния в Па­ри­же (1919-1938 годы): ком­по­зи­ции стро­ят­ся на пе­ре­се­че­ни­ях вер­ти­каль­ных и го­ри­зон­таль­ных ли­ний, часть об­ра­зо­вав­ших­ся пря­мо­уголь­ни­ков ров­но за­кра­ши­ва­ет­ся (пре­имущественно крас­ным, си­ним, жёл­тым), цвет­ные ячей­ки про­ти­во­пос­тав­ля­ют­ся бе­лым, «пус­тым» клет­кам («Ком­по­зи­ция с крас­ным, жёл­тым и си­ним», 1921 год, Городской му­зей, Гаа­га).

П. Мондриан ра­бо­тал боль­ши­ми се­рия­ми: ком­по­зи­ции, впи­сан­ные в квад­рат или ромб, ком­по­зи­ции с раз­ной тол­щи­ной чёр­ных ли­ний и т. п. В та­ких «пе­рио­ди­че­ских ря­дах» уни­фи­ци­ро­ван­ные эле­мен­ты об­ра­зу­ют жё­ст­кий кар­кас, внут­ри ко­то­ро­го пе­ре­ме­ща­ют­ся «под­виж­ные» мо­ду­ли, соз­да­вая каж­дый раз но­вые ком­би­на­ции: цвет­ные «сек­ции» сдви­га­ют­ся к цен­тру или сме­ща­ют­ся на пе­ри­фе­рию, ос­тав­ляя пау­зы про­бе­лов; ок­ра­шен­ные «те­ла» сво­бод­но за­ви­са­ют ли­бо опи­ра­ют­ся на проч­ные ос­но­ва­ния; чёр­ные ли­нии ре­шёт­ки то плот­но сдви­га­ют­ся, то рас­хо­дят­ся как в транс­фор­ми­рую­щей­ся кон­ст­рук­ции («Ком­по­зи­ция с жёл­тым и си­ним», 1929 год, Му­зей Бой­ман­са - ван Бё­нин­ге­на, Рот­тер­дам; «Ком­по­зи­ция с крас­ным и чёр­ным», 1936 год, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк, и др.). В 1928 гоу ху­дож­ник соз­дал «Кар­ти­ну-по­эму», в ко­то­рой столб­цы по­этического тек­ста М. Сё­фо­ра встраи­ва­ют­ся в не­о­пла­сти­ци­ст­скую кон­ст­рук­цию (со­б­ра­ние М. Сё­фо­ра, Па­риж).

В 1924 году П. Мондриан по­рвал с груп­пой «Де Стейл» ; в 1930-е годы сбли­зил­ся с объ­е­ди­не­ния­ми «Круг и Квад­рат» и «Аб­ст­рак­ция-Твор­че­ст­во». Его твор­че­ст­во и идеи ока­за­ли в 1930-е годы боль­шое влия­ние на ар­хи­тек­то­ров со­вре­мен­но­го дви­же­ния.

В 1938 году П. Мондриан пе­ре­се­лил­ся в Лон­дон, в 1940 году - в Нью-Йорк. Здесь его сис­те­ма пре­тер­пе­ла оп­ре­де­лён­ные из­ме­не­ния: дроб­ные цвет­ные по­верх­но­сти мель­ка­ют в пре­ры­ви­стых рит­мах, вы­зы­вая ас­со­циа­ции с бес­по­кой­ной ат­мо­сфе­рой боль­шо­го го­ро­да («Тра­фаль­гар­ская пло­щадь», 1939-1943 годы, «Бу­ги-ву­ги на Брод­вее», 1942-1943 годы, обе - Му­зей современного искусства, Нью-Йорк; «Нью-Йорк си­ти I», 1942 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж).

Сочинения:

Le Néo-plasticisme. P., 1920. Amers­foort, 1994;

Plastic art and pure plastic art, 1937, and other essays, 1941–1943. N. Y., 1945;

The new art – the new life: the collected writings. L., 1987;

Écrits françаis. P., 2010.