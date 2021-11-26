МОДИЛЬЯНИ АМЕДЕО

МОДИЛЬЯНИ АМЕДЕО - французский жи­во­пи­сец, гра­фик, скульп­тор.

Ро­дил­ся в се­мье итальянского ком­мер­сан­та. Учил­ся в ху­дожественной шко­ле Ли­вор­но у Г. Ми­ке­ли (1898-1901 годы), за­тем в АХ во Фло­рен­ции (1902 год) и Ве­не­ции (1903 год).

В начале 1906 года при­был в Па­риж и обос­но­вал­ся на Мон­мар­тре.

В порт­ре­тах 1907-1909 годов про­яви­лось ув­ле­че­ние жи­во­пи­сью П. Се­зан­на, А. де Ту­луз-Лот­ре­ка, фо­ви­стов и П. Пи­кас­со «го­лу­бо­го пе­рио­да» («Ев­рей­ка», 1908 год; «Вио­лон­че­лист», 1909 год, оба - ча­ст­ные со­б­ра­ния, Па­риж).

Пе­ре­се­лив­шись в 1909 году в сту­дию на Мон­пар­на­се, А. Модильяни сбли­зил­ся с К. Брын­ку­ши и за­нял­ся скульп­ту­рой (пер­вые опы­ты - 1902 год). Ра­бо­тая в кам­не ме­то­дом пря­мой руб­ки, он вдох­нов­лял­ся обоб­щён­ны­ми фор­ма­ми древне-египетские и африкансике пла­сти­ки, греческие ар­хаи­ки. А. Модильяни вы­на­ши­вал гран­ди­оз­ный за­мы­сел «Хра­ма кра­со­ты» с мно­го­численными ка­риа­ти­да­ми [со­хра­ни­лись две «Жен­ские го­ло­вы» (около 1911 года, га­ле­рея Тейт, Лон­дон, и Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма, Нью-Йорк) и «Ка­риа­ти­да» (около 1913 года, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк)]; в 1914 году ос­та­вил скульп­ту­ру.

Сре­ди ран­них гра­фических порт­ре­тов А. Модильяни - се­рия (1911 года), по­свя­щён­ная А.А. Ах­ма­то­вой (с ней А. Модильяни по­зна­ко­мил­ся в Па­ри­же в 1910 году). Жи­во­пис­ные порт­ре­ты 1914-1916 годы, на­пи­сан­ные в экс­прес­сив­ной ма­не­ре, яр­ко ха­рак­те­ри­зу­ют ин­ди­ви­ду­аль­ность мо­де­ли (Д. Ри­веры, 1914 год, част­ное соб­ра­ние; П. Пи­кас­со, 1915 год, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк; и др.).

В не­ко­то­рых ра­бо­тах ост­ро­та со­ци­аль­ной ха­рак­те­ри­сти­ки при­бли­жа­ет­ся к гро­те­ску («Гос­по­жа Пом­па­дур», 1915 год, Институт ис­кусств, Чи­ка­го; «Суп­ру­же­ская па­ра», 1915-1916 годы, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк). Около 1917 года в ма­не­ре А. Модильяни сво­бод­ная жи­во­пис­ность сме­ня­ет­ся ли­ней­ной сти­ли­за­ци­ей, скла­ды­ва­ет­ся ха­рак­тер­ный для не­го тип порт­ре­та: по­лу­фи­гу­ра вы­тя­ну­тых про­пор­ций ох­ва­ты­ва­ет­ся плав­но изо­гну­тым кон­ту­ром, сдер­жан­ная цве­то­вая гам­ма стро­ит­ся на со­че­та­нии ох­ри­стых, се­рых, чёр­ных то­нов с до­бав­ле­ни­ем го­лу­бо­го и зе­лё­но­го [порт­ре­ты Ж. Лип­ши­ца (1916 год, Институт ис­кусств, Чи­ка­го), Ж. Кок­то (1916 год, ча­стное со­б­ра­ние, Нью-Йорк) и Х. Су­ти­на (около 1916-1917 годов, Национальная га­ле­рея искуства, Ва­шинг­тон)].

Ха­рак­тер­ная осо­бен­ность порт­ре­тов А. Модильяни - изо­бра­же­ние глаз в фор­ме мин­да­лин, за­ли­тых го­лу­бым или чёр­ным цве­том, что соз­да­ёт впе­чат­ле­ние осо­бой глу­би­ны и по­та­ён­но­сти внутренний жиз­ни мо­де­ли («Да­ма с чёр­ным гал­сту­ком», 1917 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Па­риж; «Мо­ло­дая слу­жан­ка», около 1919 год, Ху­дожественная га­ле­рея Ол­брайт-Нокс, Буф­фа­ло, и др.). Ли­рическая ин­то­на­ция до­ми­ни­ру­ет в дет­ских порт­ре­тах («Де­воч­ка в го­лу­бом», 1918 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Па­риж).

В 1917 году А. Модильяни по­зна­ко­мил­ся с Ж. Эбю­терн, сыг­рав­шей важ­ную роль в его лич­ной и творческой био­гра­фии. В её порт­ре­тах прин­цип ли­ней­ной сти­ли­за­ции об­ре­та­ет чёт­кость ла­ко­нич­ной фор­му­лы: уд­ли­нён­ный кор­пус в спи­ра­ле­вид­ном раз­во­ро­те очер­чи­ва­ет­ся пе­ре­се­каю­щи­ми­ся па­ра­бо­ла­ми и за­вер­ша­ет­ся на­клон­ным ова­лом ли­ца («Жёл­тый сви­тер», около 1919 года, Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма; «Жан­на Эбю­терн в шляп­ке», 1917-1918 годы, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Па­риж).

Зна­чительное ме­сто в твор­че­ст­ве А. Модильяни за­ни­ма­ют фи­гу­ры об­на­жён­ных (от­час­ти под влия­ни­ем кар­тин Джорд­жо­не, Ти­циа­на и Ф. Гойи) - изо­бра­же­ния, от­ме­чен­ные вол­ную­щей ин­тим­но­стью, тон­кой кра­соч­но­стью («Ле­жа­щая об­на­жён­ная», 1917 год, Государственная ху­дожественная га­ле­рея, Штут­гарт; «Боль­шая об­на­жён­ная», около 1919 года, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк).

В 1918-1919 годы А. Модильяни по­бы­вал в Ниц­це и Ка­не.

В позд­них ра­бо­тах А. Модильяни слов­но про­бу­ж­да­ют­ся вос­по­ми­на­ния о жи­во­пи­си Се­зан­на.