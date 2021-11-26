МИТЧЕЛЛ МАРГАРЕТ МАНЕРЛИН

МИ́ТЧЕЛЛ МА́РГАРЕТ МАНЕ́РЛИН. Американская пи­са­тель­ни­ца.

Ро­ди­лась в се­мье южных план­та­то­ров.

Изу­ча­ла ме­ди­ци­ну в Смит-кол­лед­же (1918 год).

В 1922-1926 годах ре­пор­тёр журнала «Ат­лан­та Джор­нал» («The Atlanta Journal»).

Ши­ро­кую из­вест­ность Маргерет Манерлин Митчелл при­нёс ро­ман «Уне­сён­ные вет­ром» («Gone with the wind», 1936 год, русский перевод 1982 год; эк­ра­ни­за­ция В. Фле­мин­га с уча­сти­ем В. Ли и К. Гейб­ла, 1939 год) - ге­ро­ичес­кое и од­но­вре­мен­но ме­ло­дра­ма­тическое по­ве­ст­во­ва­ние о судь­бе мо­ло­дой южан­ки Скар­летт О’Хара, про­ти­во­стоя­щей не­взго­дам Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1965 годах и по­сле­во­ен­ной раз­ру­хи: во­ле­вая жен­щи­на, го­то­вая ра­ди дос­ти­же­ния сво­их це­лей пе­ре­сту­пить че­рез нравственные прин­ци­пы, пред­ста­ёт под­лин­ной ге­рои­ней Юга.

В ро­ма­не, про­дол­жив­шем тра­ди­ции эпического по­ве­ст­во­ва­ния Дж. Гол­су­ор­си и У. Фолк­не­ра, пред­став­лен «юж­ный» взгляд на со­бы­тия гражд. вой­ны, про­бле­мы раб­ст­ва, взаи­мо­от­но­ше­ния бе­ло­го и чёр­но­го на­се­ле­ния.