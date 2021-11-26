МИЛЛЕР ГЕНРИ ВАЛЕНТАЙН

МИЛЛЕР ГЕНРИ ВАЛЕНТАЙН - американский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье порт­но­го, вы­ход­ца из Гер­ма­нии. Сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. В юно­сти сме­нил мно­же­ст­во про­фес­сий, ис­по­ве­до­вал анар­хи­ст­ские взгля­ды. В 1930-1940 годах жил во Фран­ции. В 1939 году пу­те­ше­ст­во­вал по Гре­ции. В 1940 году вер­нул­ся в США, где стал од­ним из са­мых яр­ких пред­ста­ви­те­лей «контр­куль­ту­ры». Про­ни­зан­ное ав­то­био­гра­фическими мо­ти­ва­ми твор­че­ст­во Миллера сло­жи­лось под влия­ни­ем Д.Г. Ло­урен­са и французского сюр­реа­лиз­ма. Ог­ром­ную из­вест­ность сни­ска­ла ро­ман­ная три­ло­гия «Тро­пик Ра­ка» («Tropic of Cancer», издана во Фран­ции в 1934 году, в США - в 1962 году; русский перевод 1990 года), «Чёр­ная вес­на» («Black spring», 1936 год, русский перевод 1993 года), «Тро­пик Ко­зе­ро­га» («Tropic of Capricorn», 1939 год, русский перевод 1995 года), в ко­то­рой рас­ска­зы­ва­ет­ся о по­лу­го­лод­ном су­ще­ст­во­ва­нии и творческом ста­нов­ле­нии ху­дож­ни­ка-нон­кон­фор­ми­ста, про­ти­во­стоя­ще­го кос­ной мо­ра­ли бур­жу­аз­но­го об­ще­ст­ва. Ост­рое не­при­ятие без­ду­шия по­тре­би­тель­ской ци­ви­ли­за­ции и американского об­раза жиз­ни про­яви­лось в сборнике очер­ков «Кон­ди­цио­ни­ро­ван­ный кош­мар» («The air-conditioned night­mare», 1945 год), а так­же в три­ло­гии «Бла­го­ст­ное рас­пя­тие» [«Rosy Crusifixion», пол­ное издание - 1965 год: ро­ма­ны «Сек­сус» («Sexus», 1949 год, русский перевод 1994 года), «Плек­сус» («Plexus», 1952 год, русский перевод 2000 года) и «Не­ксус» («Nexus», 1960 год, русский перевод 2000 года)]. Ха­рак­тер­ные для твор­че­ст­ва Миллера пес­си­мизм в от­но­ше­нии бу­ду­ще­го че­ло­ве­че­ст­ва, от­ри­ца­ние гос­под­ствую­щих в об­ще­ст­ве мо­раль­ных норм, на­ту­ра­ли­стическая де­та­ли­за­ция эро­тических сцен, су­ро­вый реа­лизм в изо­бра­же­нии по­все­днев­но­го бы­та пер­со­на­жей, оби­лие не­нор­ма­тив­ной лек­си­ки ока­за­ли воз­дей­ст­вие на стиль бит­ни­ков. По­пу­ляр­ность за­вое­ва­ла книга «Вре­мя убийц» («The time of the assassins», 1946 год), по­свя­щён­ная жиз­ни и твор­че­ст­ву А. Рем­бо. Ав­тор ме­муа­ров , мно­го­численных очер­ков, пи­сем, пу­те­вых за­ме­ток о Гре­ции [книга «Ма­рус­сий­ский ко­лосс» («The colossus of Maroussi», 1941 год)] и др.

Сочинения:

Из­бран­ное: Ро­ма­ны, по­вес­ти, рас­ска­зы, эс­се, ав­то­био­гра­фия. М.; Виль­нюс, 1995;

Тро­пик Ра­ка. Тро­пик Ко­зе­ро­га. Вре­мя убийц. Рас­ска­зы. М., 2003.