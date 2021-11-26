МИЛЛЕР ГЕНРИ ВАЛЕНТАЙН
МИЛЛЕР ГЕНРИ ВАЛЕНТАЙН - американский писатель.
Родился в семье портного, выходца из Германии. Систематического образования не получил. В юности сменил множество профессий, исповедовал анархистские взгляды. В 1930-1940 годах жил во Франции. В 1939 году путешествовал по Греции. В 1940 году вернулся в США, где стал одним из самых ярких представителей «контркультуры». Пронизанное автобиографическими мотивами творчество Миллера сложилось под влиянием Д.Г. Лоуренса и французского сюрреализма. Огромную известность снискала романная трилогия «Тропик Рака» («Tropic of Cancer», издана во Франции в 1934 году, в США - в 1962 году; русский перевод 1990 года), «Чёрная весна» («Black spring», 1936 год, русский перевод 1993 года), «Тропик Козерога» («Tropic of Capricorn», 1939 год, русский перевод 1995 года), в которой рассказывается о полуголодном существовании и творческом становлении художника-нонконформиста, противостоящего косной морали буржуазного общества. Острое неприятие бездушия потребительской цивилизации и американского образа жизни проявилось в сборнике очерков «Кондиционированный кошмар» («The air-conditioned nightmare», 1945 год), а также в трилогии «Благостное распятие» [«Rosy Crusifixion», полное издание - 1965 год: романы «Сексус» («Sexus», 1949 год, русский перевод 1994 года), «Плексус» («Plexus», 1952 год, русский перевод 2000 года) и «Нексус» («Nexus», 1960 год, русский перевод 2000 года)]. Характерные для творчества Миллера пессимизм в отношении будущего человечества, отрицание господствующих в обществе моральных норм, натуралистическая детализация эротических сцен, суровый реализм в изображении повседневного быта персонажей, обилие ненормативной лексики оказали воздействие на стиль битников. Популярность завоевала книга «Время убийц» («The time of the assassins», 1946 год), посвящённая жизни и творчеству А. Рембо. Автор мемуаров, многочисленных очерков, писем, путевых заметок о Греции [книга «Маруссийский колосс» («The colossus of Maroussi», 1941 год)] и др.
Сочинения:
Избранное: Романы, повести, рассказы, эссе, автобиография. М.; Вильнюс, 1995;
Тропик Рака. Тропик Козерога. Время убийц. Рассказы. М., 2003.