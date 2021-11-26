МИЛЬДЕНБУРГ, Бар-Мильденбург Анна фон

Австрийская пе­ви­ца (со­пра­но).

Учи­лась в Вен­ской конс. у Р. Па­пир. На опер­ной сце­не де­бю­ти­ро­ва­ла в 1895 в Гам­бур­ге (Брун­гиль­да, «Валь­ки­рия» Р. Ваг­не­ра). Зна­ком­ст­во и об­ще­ние с Г. Ма­ле­ром спо­соб­ст­во­ва­ли вы­яв­ле­нию та­лан­та и карь­е­ре пе­ви­цы. В 1898–1916 со­ли­ст­ка Вен­ской при­двор­ной оперы (поч. зва­ние «кам­мер­зен­ге­рин», 1901), уча­ст­во­ва­ла в Бай­рёйт­ском (1897–1914) и Зальц­бург­ском (1922–27) фес­ти­ва­лях. Сре­ди выс­ших дос­ти­же­ний М. – пар­тии Кун­д­ри («Пар­си­фаль» Ваг­не­ра) и Кли­тем­не­ст­ры («Элек­тра» Р. Штрау­са). За­вер­ши­ла опер­ную карь­е­ру в 1931. В 1921–22 по­ста­ви­ла неск. опер Ваг­не­ра в Ба­вар­ской гос. опе­ре. Проф. Мюн­хен­ской муз. ака­де­мии (1921–42). Ав­тор ме­муа­ров (1921).

Сочинение:

Tristan und Isolde. (Darstellung der Wer­ke R. Wagners aus dem Geiste der Di­chtung und Musik). Lpz.; W., 1936.