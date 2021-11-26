МИЛЬДЕНБУРГ, Бар-Мильденбург Анна фон
Австрийская певица (сопрано).
Училась в Венской конс. у Р. Папир. На оперной сцене дебютировала в 1895 в Гамбурге (Брунгильда, «Валькирия» Р. Вагнера). Знакомство и общение с Г. Малером способствовали выявлению таланта и карьере певицы. В 1898–1916 солистка Венской придворной оперы (поч. звание «каммерзенгерин», 1901), участвовала в Байрёйтском (1897–1914) и Зальцбургском (1922–27) фестивалях. Среди высших достижений М. – партии Кундри («Парсифаль» Вагнера) и Клитемнестры («Электра» Р. Штрауса). Завершила оперную карьеру в 1931. В 1921–22 поставила неск. опер Вагнера в Баварской гос. опере. Проф. Мюнхенской муз. академии (1921–42). Автор мемуаров (1921).
Сочинение:
Tristan und Isolde. (Darstellung der Werke R. Wagners aus dem Geiste der Dichtung und Musik). Lpz.; W., 1936.