МАРМОТТАН

МАРМОТТАН - му­зей­ное со­б­ра­ние в Па­ри­же .

Ос­но­ван в 1934 году. В ос­но­ву му­зея лег­ли кол­лек­ции об­щественного дея­те­ля Ж. Мар­мот­та­на (жи­во­пись и скульп­ту­ра сред­них ве­ков и Ре­нес­сан­са) и его сы­на, ис­то­ри­ка искусства П. Мар­мот­та­на (жи­во­пись и при­клад­ное искусство французского ам­пи­ра), за­ве­щав­ше­го их в 1932 году Ака­де­мии ис­кусств Института Фран­ции.

Кол­лек­ции рас­по­ло­же­ны в охот­ничь­ем до­ми­ке в квар­та­ле Ра­не­ла в 16-м районе (ку­п­лен Ж. Мар­мот­та­ном в 1882 году, пе­ре­стро­ен в особ­няк в конце XIX века) и специальном па­виль­о­не в па­риж­ском при­го­ро­де Бу­лонь-Бий­ан­кур. В 1957 году му­зей по­пол­нил­ся со­б­рани­ем кар­тин им­прес­сио­ни­стов вра­ча Ж. де Бел­лио: 6 ра­бот К. Мо­не (в т. ч. кар­ти­на «Впе­чат­ле­ние. Вос­ход солн­ца», 1873 год, дав­шая на­зва­ние им­прес­сио­низ­му), так­же про­из­ве­де­ния Э. Ма­не, К. Пис­сар­ро , А. Сис­лея, О. Ре­нуа­ра.

С по­сту­п­ле­ни­ем 165 кар­тин К. Мо­не от его сы­на М. Мо­не в 1966 году му­зей по­лу­чил современное двой­ное на­зва­ние и стал круп­ней­шим со­бра­ни­ем ра­бот это­го мас­те­ра. В 1980 году ис­то­рик искусства Д. Виль­ден­штейн за­ве­щал му­зею 228 ил­лю­ми­ни­ро­ван­ных ру­ко­пи­сей XIII-XVI веков (в т. ч. ра­бо­ты Ж. Фу­ке, Ж. Пер­реа­ля, Ж. Бур­ди­шо­на). В 1996 году кол­лек­ция му­зея по за­ве­ще­нию на­след­ни­ков ху­дож­ни­цы Б. Мо­ри­зо по­пол­ни­лась другими ра­бо­та­ми французских им­прес­сио­ни­стов.

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