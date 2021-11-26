МАРИНЕТТИ ФИЛИППО ТОММАЗО
МАРИНЕТТИ ФИЛИППО ТОММАЗО - итальянский писатель, основоположник футуризма, член Итальянской академии (1929 год).
Писал на итальянском и французском языках. Сын адвоката. Получил степень бакалавра в Сорбонне (1894 год); окончил Генуэзский университет (1899 год). Первые сочинения Маринетти выдержаны в русле символизма: поэтический цикл «Покорение звёзд» («La conquête des étoiles», 1902 год), трагифарс «Король Кутёж» («Le roi Bombance», 1905 год), сборник верлибров «Моноплан Папы» («Le monoplan du Pape», 1912 год). В 1905-1909 годах возглавлял миланский журнал «Poesia»; в 1910 году учредил одноименное издательство, печатавшее сочинения символистов и футуристов.
Значительная часть наследия Маринетти составляют манифесты футуризма. Первый из них - «Манифест футуризма» («Le manifeste du futurisme»), опубликованный 20.02.1909 года в парижской газете «Le Figaro», считается программным документом европейского авангардизма. В манифестах, написанных Маринетти или при его участии и охватывающих не только все виды искусства, но и быт, воспеты сила и скорость, воплощённые в прямом агрессивном действии (кровопролитной схватке, анархическом бунте толпы, эпатажных публичных манифестациях и «интервенционистских» декларациях соратников-футуристов), в утопических проектах пересоздания человеческой природы ради сотворения «механического человека», а также в технических новинках начавшегося века (автомобиль, аэроплан, новейшие виды оружия, электрич. свет и т. п.): «Убьём лунный свет!» («Tuons le clair de lune!», 1909 год), «Технический манифест футуристической литературы» («Manifesto tecnico della letteratura futurista», 1912 год), «Синтетический футуристический театр» («Teatro futurista sintetico», 1916 год), «Футуристическая кухня» («La cucina futurista», 1932 год), «Манифест аэроживописи» («Manifesto dell’aeropittura», 1932 год) и многие другие.
Агрессивный эпатаж по сути провокационных речей Маринетти на футуристических вечерах в различных городах Италии и Европы [объединёны в сборники «Футуризм» («Le futurisme», 1911 год) и «Война как единственная гигиена мира» («Guerra sola igiene del mondo»,1915 год)], а также статей и манифестов, вошедших в книги «Футуристическая демократия: политический динамизм» («Democrazia futurista: dinamismo politico», 1919 год) и «По ту сторону коммунизма» («Al di l ̀а del communismo», 1920 год), в скором времени оттолкнули от футуризма многих соратников Маринетти как в Италии, так и в России. Во время визитов в Москву и Санкт-Петербург в 1913 и 1914 годах Маринетти встретил холодный приём со стороны русских футуристов. Как военный корреспондент и интендант Маринетти участвовал в итало-турецкой войне 1911-1912 годов и итало-ливийской кампании 1913 года; в 1914 году пошёл добровольцем на фронт. Политические амбиции побудили Маринетти учредить близкую к анархизму Футуристическую политическую партию (1918 год); в 1918-1919 годах сблизился с Б. Муссолини (их знакомство состоялось в 1915 году) и принимал участие в создании профашистских футуристических ячеек. В 1920 году Маринетти вышел из блока с фашистами, но в 1925 году подписал подготовленный Муссолини и Дж. Джентиле «Манифест фашистских интеллектуалов» («Manifesto degli intellettuali fascisti»). Летом 1942 года отправился добровольцем на русский фронт; по состоянию здоровья вскоре был комиссован.
Литературу Маринетти рассматривал как форму прямой и быстрой духовной перековки широкой аудитории (в первую очередь молодёжной). В первом романе Маринетти «Мафарка-футурист» («Mafarka le futuriste», 1910 год, русский перевод 1916 год) заметно влияние Ф. Ницше. Военную тему Маринетти развивает в поэтическом сборнике «Битва у Триполи» («La bataille de Tripoli», 1911 год, русский перевод 1915 год) и в футуристическом романе «8 душ в одном снаряде» («8 anime in una bomba», 1919 год). В посвящённом сражению турков и болгар при Адрианополе (1913 год) поэтическом сборнике «Занг Тумб Тууум» («Zang Tumb Tuuum», 1914 год) Маринетти экспериментировал с «освобождёнными словами» и «цепями аналогий» (упразднение традиционного синтаксиса и пунктуации, симультанная передача авторских ощущений, звукопись, комбинация различных шрифтов и т. д.). В позднем автобиографическом творчестве Маринетти футуристические приёмы взаимодействуют с традиционным письмом: роман-аллегория «Непокорённые» («Gli indomabili», 1922 год), эссе «Очарование Египта» («Il fascino dell’Egitto», 1933 год), ритмизированная проза «Аэропоэма о заливе Специя» («Aeropoema del Golfo della Spezia», 1935 год) и др. Маринетти пробовал себя как художник (выполненный в техникеколлажа «Автопортрет», 1914 год; графические портреты К. Карра и И. Ф. Стравинского; иллюстрации к собственным сочинениям).
Сочинения:
Футуризм. СПб., 1914;
Opere. Mil., 1968–1969. Vol. 1–4;
Scritti francesi. Mil., 1983; Taccuini, 1915–1921. Bologna, 1987;
Teoria e invenzione futurista. Mil., 1990;
Teatro. Mil., 2004. Vol. 1–2.