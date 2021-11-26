МАККОРМАК ДЖОН

МАККОРМАК ДЖОН - ирландский и американский пе­вец (те­нор).

Пел в хо­ре ка­фед­раль­но­го со­бо­ра в Дуб­ли­не. В 1905-1907 годы со­вер­шен­ст­во­вал­ся у В. Са­ба­ти­ни в Ми­ла­не. В 1906 году де­бю­ти­ро­вал на опер­ной сце­не в за­глав­ной пар­тии опе­ры «Друг Фриц» П. Мас­ка­ньи («Те­ат­ро Кьяб­ре­ра», Са­во­на, близ Ге­нуи). В 1907-1914 годы га­ст­ро­ли­ро­вал в те­ат­рах раз­ных стран, в том числе лон­дон­ском те­ат­ре «Ко­вент- Гар­ден» и нью-йорк­ской «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» . С ус­пе­хом вы­сту­пал в опе­рах В.А. Мо­цар­та (в том числе пар­тия Дона От­та­вио в «Дон Жуа­не»), Дж. Пуч­чи­ни (пар­тия Ка­ва­ра­дос­си в «Тос­ке», Ру­доль­фа - в «Бо­ге­ме»), Дж. Вер­ди (в том числе пар­тия Альф­ре­да в «Тра­виа­те»). В 1914-1938 годы пел пре­имущественно в кон­цер­тах. С 1917 года гра­ж­да­нин США. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл на ро­ди­не.

Сре­ди многих ау­дио­за­пи­сей - ирландские на­род­ные и немецкие ро­ман­тические пес­ни.

Снял­ся как ак­тёр в фильме «Пес­ня мое­го серд­ца» (1930 год, режиссер Ф. Бор­зедж).