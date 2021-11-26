МАККИНДЕР ХАЛФОРД ДЖОН

МАККИНДЕР СЭР ХАЛФОРД ДЖОН - британский гео­граф и гео­по­ли­тик.

Изу­чал ес­тественные нау­ки и современную ис­то­рию в Окс­форд­ском университете (1880-1884 годы), по­лу­чил зва­ние ад­во­ка­та в кол­лед­же об­ще­ст­ва Ин­нер-Темпл в Лон­до­не (1886 год). В 1887-1905 годы чи­тал лек­ции по гео­гра­фии в Окс­форд­ском университете; в 1892-1903 годы пер­вый ди­рек­тор Уни­вер­си­тет­ско­го кол­лед­жа в Ре­дин­ге, граф­ст­во Берк­шир, соз­дан­ном при кол­лед­же Крайст-черч Окс­форд­ско­го ун-та (ны­не Университет Ре­дин­га); пер­вый ди­рек­тор Окс­форд­ской шко­лы гео­гра­фии (ос­но­ва­на в 1899 году, ны­не Шко­ла гео­гра­фии и ок­ру­жаю­щей сре­ды при Цен­тре ок­ру­жаю­щей сре­ды Окс­форд­ско­го университета). За­ни­мал­ся на­учной и пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью в Лон­дон­ской шко­ле эко­но­ми­ки и по­ли­ти­че­ских на­ук (в 1895-1925 годы), ди­рек­тор (в 1903-1908 годы); профессор (1923 год).

Член Па­ла­ты об­щин британского пар­ла­мен­та (1910-1922 годы). В 1920 году воз­ве­дён в ры­цар­ское дос­то­ин­ст­во. Представитель Им­пер­ско­го комитета по су­до­ход­ст­ву (1920-1945 годы), Им­пер­ско­го эко­но­мического комитета (1926-1931 годы). С 1929 года член Тай­но­го со­ве­та.

Ста­нов­ле­ние гео­по­ли­ти­ки как са­мо­сто­ятельного на­прав­ле­ния по­ли­тической нау­ки свя­за­но с пуб­ли­ка­ци­ей док­ла­да Маккиндера «Гео­гра­фи­че­ский стер­жень (ось) ис­то­рии» (1904 год), про­чи­тан­но­го на за­се­да­нии Ко­ро­лев­ско­го гео­гра­фического общества 25 января 1904 года (в сво­их тру­дах Маккиндер ис­поль­зо­вал тер­мин «гео­стра­те­гия»). Маккиндер счи­тал, что, на­блю­дая ре­аль­ную за­ви­си­мость ме­ж­ду по­ли­тическими со­бы­ти­я­ми и гео­гра­фическими фак­то­ра­ми в ми­ро­вом мас­шта­бе, мож­но най­ти фор­му­лу, ус­та­нав­ли­ваю­щую оп­ре­де­лён­ную при­чин­но-следственную связь ме­ж­ду гео­гра­фи­ей и все­мир­ной ис­то­ри­ей. Об­ще­ми­ро­вой гео­по­ли­тический сце­на­рий, пред­ло­жен­ный Маккиндером, ос­но­ван на его кон­цеп­ции «харт­лен­да» (английский Heartland - «серд­це­ви­на зем­ли», тер­мин ра­нее ввёл в на­учную литературу британский гео­граф Дж. Фэр­грив). «Харт­лен­дом» Маккиндер на­зы­вал центральные и северные об­лас­ти Ев­ра­зии, вклю­чая про­стран­ст­ва от Арк­ти­ки на се­ве­ре до пус­тынь Центральной Азии на юге и рав­нин­ных тер­ри­то­рий современной Поль­ши и Северной Гер­ма­нии на за­па­де. Маккиндер счи­тал, что в начале XX века с раз­ви­ти­ем транс­пор­та (в пер­вую оче­редь железнодорожного со­об­ще­ния) век­тор гео­по­ли­тический сил ме­ня­ет­ся в поль­зу го­су­дарств, кон­тро­ли­рую­щих центральные рай­оны Ев­ра­зий­ско­го кон­ти­нен­та. Из­ме­не­ние рав­но­ве­сия сил в поль­зу какого-либо центрального го­су­дар­ст­ва (или объ­е­ди­не­ния не­сколь­ких го­су­дарств) вслед­ст­вие его экс­пан­сии к гра­ни­цам Ев­ра­зии по­зво­ля­ет ис­поль­зо­вать ог­ром­ные кон­ти­нен­таль­ные ре­сур­сы для строи­тель­ст­ва во­енно-морского фло­та, что от­кры­ва­ет пер­спек­ти­вы соз­да­ния ми­ро­вой им­пе­рии. По мне­нию Маккиндера, эта ги­по­те­за мог­ла бы осу­ще­ст­вить­ся в слу­чае сою­за Гер­ма­нии с Рос­си­ей. В ка­че­ст­ве при­ме­ра он при­во­дит так­же ги­по­те­тическую воз­мож­ность соз­да­ния ми­ро­вой им­пе­рии Ки­та­ем в слу­чае ов­ла­де­ния им («…с по­мо­щью япон­цев…») северными и центральными рай­она­ми Ев­ра­зий­ско­го кон­ти­нен­та; та­кая сверх­дер­жа­ва од­но­вре­мен­но мог­ла бы об­ла­дать пре­иму­ще­ст­ва­ми кон­тро­ля над «харт­лен­дом» и дос­ту­па к ми­ро­вым морским ком­му­ни­ка­ци­ям че­рез пор­ты сво­его по­бе­ре­жья.

Кон­цеп­ция «харт­лен­да» бы­ла пе­ре­смот­ре­на и раз­ви­та в конце 1918 года в ра­бо­те «Де­мо­кра­ти­че­ские идеа­лы и дей­ст­ви­тель­ность» (1919 год), в ко­то­рой Маккиндер сфор­му­ли­ро­вал основной по­сту­лат: кто кон­тро­ли­ру­ет Восточную Ев­ро­пу, тот управ­ля­ет «харт­лен­дом»; кто кон­тро­ли­ру­ет «харт­ленд», тот управ­ля­ет «ми­ро­вым ост­ро­вом» («world island»), то есть Ев­ра­зи­ей и Аф­ри­кой; кто кон­тро­ли­ру­ет «ми­ро­вой ост­ров», тот управ­ля­ет всем ми­ром. Наи­бо­лее ве­ро­ят­ным кан­ди­да­том для по­пыт­ки до­ми­ни­ро­ва­ния над «харт­лен­дом» в 1904 и в 1919 годы Маккиндер счи­тал Гер­ма­нию. Он при­зы­вал ди­пло­ма­тов ве­ду­щих стран, по­бе­див­ших в 1-й ми­ро­вой вой­не , к раз­де­лу Восточной Ев­ро­пы та­ким об­ра­зом, что­бы вос­пре­пят­ст­во­вать воз­мож­но­сти ус­та­нов­ле­ния кон­тро­ля лю­бой на­ции или го­су­дар­ст­ва над этим ре­гио­ном ми­ра.

В го­ды Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов в долж­но­сти британского вер­хов­но­го ко­мис­са­ра Маккиндер со­вер­шил по­езд­ку на Юг Рос­сии (декабрь 1919 - январь 1920 годов), где встре­чал­ся с генералом А.И. Де­ни­ки­ным. По воз­вра­ще­нии в Ве­ли­ко­бри­та­нию за­яв­лял, что Рос­сия под вла­стью боль­ше­ви­ков сде­ла­ет мир «не­удоб­ным ме­стом для де­мо­кра­ти­че­ских го­су­дарств». Для со­кра­ще­ния по­тен­ци­аль­ной со­вет­ской мо­щи пред­ла­гал британскому пра­ви­тель­ст­ву план, на­це­лен­ный на соз­да­ние но­вых го­су­дарств в Восточной Ев­ро­пе и на Кав­ка­зе (Ук­раи­на, Юг Рос­сии, Гру­зия, Ар­ме­ния, Азер­бай­джан, а так­же, воз­мож­но, Бе­ло­рус­сия и Да­ге­стан).

В ста­тье Маккиндера «Зем­ной шар и дос­ти­жение ми­ра» (1943 год) кар­ди­наль­но пе­ре­смат­ри­ва­ет­ся бу­ду­щее ми­ро­вое уст­рой­ст­во по­сле окон­ча­ния 2-й ми­ро­вой вой­ны . В этой ра­бо­те Маккиндер оп­ре­де­ля­ет США как но­вый центр ми­ро­во­го мо­гу­ще­ст­ва, обос­но­вы­ва­ет идею соз­да­ния гео­по­ли­тических бло­ков го­су­дарств, пред­ска­зы­ва­ет об­ра­зо­ва­ние двух про­ти­во­стоя­щих друг дру­гу ми­ро­вых осей (сверх­дер­жав) - Со­еди­нён­ных Шта­тов и Со­вет­ско­го Сою­за («харт­лен­да»).

Сочинения:

Britain and the British Seas. S. l., 1902;

Гео­гра­фи­че­ская ось ис­то­рии // Эле­мен­ты. Ев­ра­зий­ское обо­зре­ние. 1996. № 7.