МАДЗОНИ АНДЖОЛО

МАДЗОНИ АНДЖО­ЛО - итальянский ар­хи­тек­тор и ин­же­нер.

Учил­ся в Ри­ме - в Тех­ническом институте «Ле­о­нар­до да Вин­чи» (начало 1910-х годов), Тех­ническом училище ин­же­не­ров (1914-1919 годы), где ис­пы­тал влия­ние ра­бот Й. Хоф­ма­на и Й.М. Ольб­ри­ха.

В 1920 году за­ни­мал­ся в ар­хитектурной мас­тер­ской М. Пья­чен­ти­ни, с 1921 года ра­бо­тал ин­же­не­ром в ми­лан­ском от­де­ле­нии «Государственных же­лез­ных до­рог».

По­лу­чил спе­ци­аль­ность ар­хи­тек­то­ра в Академии Художеств в Бо­ло­нье (1923 год).

В 1924 году пере­ехал в Рим, где был на­зна­чен ар­хитек­то­ром при Министерстве ком­му­ни­ка­ций.

Сре­ди пер­вых ра­бот Мадзони - зда­ние клу­ба железнодорожных ра­бот­ни­ков в Ри­ме (1925 год) и лет­ний дет­ский ла­герь «Вил­ла Ро­за Маль­то­ни Мус­со­ли­ни» в Ка­лам­бро­не близ Пи­зы (1925-1935 годы) со снаб­жён­ны­ми внеш­ни­ми вин­то­вы­ми ле­ст­ни­ца­ми баш­ня­ми, став­ши­ми за­тем сим­во­лом ар­хи­тек­ту­ры фу­ту­риз­ма.

В 1928-1943 годы Мадзони реа­ли­зо­вал около 40 про­ек­тов железнодорожных во­кза­лов и поч­там­тов, ко­то­рые обо­зна­чи­ли сти­ли­стический по­иск Мадзони ме­ж­ду не­оклас­си­кой но­ве­чен­то, «мо­ну­мен­та­лиз­мом», фу­ту­риз­мом и ра­цио­на­лиз­мом, в том числе поч­там­ты в Нуо­ро на острове Сар­ди­ния (1928 год) с эле­мен­та­ми мест­но­го зод­че­ст­ва, в Па­лер­мо (1928-1934 годы), Ос­тии (1932-1934 годы); ап­па­рат­ное от­де­ле­ние и те­п­ло­вая стан­ция железнодорожного во­кза­ла во Фло­рен­ции (1927-1929 годы) в ду­хе кон­ст­рук­ти­виз­ма; железнодорожные во­кза­лы в Трен­то (1934-1936 годы) и Ред­жо-ди-Ка­лаб­рия (1937-1938 годы), мор­ской и железнодорожный во­кза­лы в Мес­си­не (1939-1940 годы).

В 1932 году Мадзони по­зна­ко­мил­ся с Ф.Т. Ма­ри­нет­ти, вме­сте с ко­то­рым в 1933 году опуб­ли­ко­вал «Фу­ту­ри­сти­че­ский ма­ни­фест воз­душ­ной ар­хи­тек­ту­ры» («Manifesto fu­turista dell’architettura aerea»). То­гда же во­шёл в ред­кол­ле­гию журнала «Futurismo- San­t’Elia», при­гла­шал ху­дож­ни­ков-фу­ту­ри­стов для оформ­ле­ния сво­их по­стро­ек.

В 1932-1934 годы уча­ст­во­вал в пла­ни­ро­ва­нии но­вых го­ро­дов на осу­шён­ных Пон­тий­ских бо­ло­тах близ Ри­ма, спро­ек­ти­ро­вал но­вое зда­ние во­кза­ла Тер­ми­ни в Ри­ме (1938-1943 годы; осу­ще­ст­в­ле­ны бо­ко­вые кры­лья с ар­ка­да­ми и 2 баш­ни с внеш­ни­ми вин­то­вы­ми ле­ст­ни­ца­ми), уча­ст­во­вал в со­з­да­нии временных па­виль­о­нов для пла­ни­ро­вав­шей­ся Все­мир­ной вы­став­ки в Ри­ме «E’42».

В 1945 году Мадзони уво­лен с государственной служ­бы; в 1947 году уе­хал в Сан­та-Фе-де-Бо­го­ту, где пре­по­да­вал в Ко­лум­бий­ском государственном университете и был кон­суль­тан­том на строи­тель­ст­ве железной дороги Иба­ге - Ар­ме­ния.

В 1953 году вы­шел в от­став­ку, за­ни­мал­ся ча­ст­ной ар­хитектурной прак­ти­кой.

В 1962 году вер­нул­ся в Рим, где ра­бо­тал кор­рес­пон­ден­том ко­лум­бий­ской газеты «El Tempo».