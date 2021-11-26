ПОЗИТИВИЗМ
ПОЗИТИВИЗМ (Французское positivisme, от латинского positivus - положительный) - философское направление XIX-XX веков, подчёркивающее надёжность и ценность опирающегося на опыт научного познания по сравнению с метафизикой и иными формами духовной деятельности.
Термин «Позитивизм» впервые использовал А. Сен-Симон для обозначения метода науки, который должен распространиться и на философию. В своём развитии позитивизм прошёл три этапа, сохраняя при этом некоторые основные установки, которые придают ему черты единого направления философской мысли. Ядро позитивизма составляют следующие положения: сциентизм - подлинное знание дают только конкретные (позитивные) науки; тезис о единстве наук - все науки, как естественные, так и социально-гуманитарные, должны использовать единые научные методы наблюдения и обобщения данных, выдвижения гипотез и их эмпирической проверки; отрицание причинности, в природе её нет, есть лишь регулярности, с которыми события одного рода следуют за событиями другого рода; учёные в своих объяснениях не должны стремиться ответить на вопросы «почему», они должны лишь устанавливать законы того, «как» ведут себя явления и вещи; наблюдения и факты как твёрдое основание знания обладают приоритетом перед теоретич. положениями, которые являются гипотетическими; жёсткая антиметафизическая установка: спекулятивные рассуждения, объяснения через «сущности», «конечные причины» и тому подобное являются устаревшим и бесплодным типом мышления, от которого нужно очистить как науку, так и человеческое мышление в целом.
Родоначальником позитивизма явился О. Конт, который в своём «Курсе позитивной философии» (1830-1842) сформулировал его основные положения. С середины XIX века позитивизм стал многочисленным интернациональным движением. В Англии его сторонниками были Дж.С. Милль и У. Джевонс, логико-методологические работы которых заложили основы философии науки. Г. Спенсер соединил позитивистский подход с эволюционным учением Ч. Дарвина, эта линия развивалась затем в работах Э. Геккеля, В. Вундта и других. Во Франции преобладал социальный позитивизм, связанный с идеями Конта о социальном прогрессе и необходимости разработки социологии как позитивной науки (Э. Ренан, И. Тэн, Э. Дюркгейм). Значительное влияние позитивизм оказал на русскую философию и научную мысль. Последовательным приверженцем позитивизма был русский учёный и философ Г.Н. Вырубов (1843-1913), ставший в 1867 году соиздателем (совместно с французским лексикографом и философом Э. Литтре, 1801-1881 годы) французский журнал «Позитивная философия» («La philosophie positive»). В.В. Лесевич разрабатывал теорию познания, стремясь соединить позитивизм с некоторыми идеями неокантианства. Наиболее сильным был вклад позитивизма в русскую социологию, где его представителями были Н.К. Михайловский, Е. Де Роберти, М.М. Ковалевский, Н.И. Кареев и другие.
В конк XIX - начале XX веков возник так называемый второй позитивизм, лидером которого был австрийский физик и философ Э. Мах. В его учении, получившем название «эмпириокритицизм», был дан критический анализ оснований классической науки. Наряду с ним, видными фигурами этого этапа позитивизма были Р. Авенариус, ученик Маха немецкий философ И. Петцольд (1862-1929) и его английский последователь К. Пирсон.
Третий этап позитивизма отсчитывается с середины 1920-х годов, когда сформировался и быстро завоевал широкую популярность логический позитивизм, или неопозитивизм Венского кружка (смотреть Аналитическая философия). Его отличительная характеристика состояла в том, что при сохранении основных установок позитивистской философии он перенёс акцент на анализ языка науки и использование средств современной логики для формулировки и решения философско-методологических проблем. В 1950-е годы столетнее развитие завершилось, и он практически сошёл с философской сцены, вытесненный различными концепциями постпозитивизма. Однако разработанный в позитивизме язык и методы анализа продолжают сохранять известное значение в современной философии науки и в аналитической философии.