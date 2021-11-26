ЛЕФЕВР ЖОРЖ
ЛЕФЕВР ЖОРЖ - французский историк.
Из семьи торгового служащего. По окончании Лилльского университета с 1898 года преподавал историю и географию в различных лицеях, с 1924 года работал в университетах Клермон-Феррана и Страсбура. Под влиянием социалистических идей обратился к исследованию Французской революции XVIII века. В 1924 году защитил докторскую диссертацию, посвящённую крестьянскому движению в Северной Франции в период революции. С 1932 года президент Робеспьеровского общества и редактор журнала «Annales historiques de la Révolution française». В 1935-1945 годах профессор Сорбонны, с 1937 года заведующий кафедрой истории Французской революции. В годы германской оккупации Франции выступал против политики коллаборационизма.
Работа Лефевра «1789» («Quatre-Vingt-Neuf»), вышедшая в 1939 году и трактовавшая причины Французской революции XVIII века с левых позиций, была запрещена режимом «Виши», часть тиража уничтожена. В 1951 году опубликовал свой главный труд - «Французская революция» («La Révolution française»). Лефевр внёс значительный вклад в изучение социально-экономической истории Французской революции XVIII века и борьбы в деревне в период якобинской диктатуры. Основоположник научной школы, занимающейся изучением народных движений во Франции конца XVIII - начала XIX веков (среди его учеников и последователей - А. Собуль, Д. Рюде, К. Теннесон).
Сочинения:
Les paysans du Nord pendant la Révolution française. P., 1924. P., 1972;
La grande Peur de 1789. P., 1932;
Аграрный вопрос в эпоху террора (1793-1794 годы). Л., 1936;
Les Thermidoriens. P., 1937;
Le Directoire. P., 1946;
Études orléanaises. P., 1962-1963. Vol. 1-2;
Études sur la Révolution française. P., 1963;
Napoléon. P., 1965;
La naissance de l’historiographie moderne. P., 1971;
La Révolution française. 7 éd. P., 1989.