Краткий курс истории. Эрих Мария Ремарк 22 июня 1898 года родился Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель, автор знаменитых произведений о Первой и Второй мировых войнах, представитель «потерянного поколения». Первый роман Эрих Пауль Ремарк родился в семье книжного переплетчика в Пруссии. Второе имя – Мария – в творческом псевдониме взял по второму имени матери. С детства увлекался литературой. Выпускник католической школы, бывший семинарист, в 1916 году он был призван в армию на Западный фронт Первой мировой войны. Служил в землекопной роте. После осколочного ранения в руки и шею немецкое командование на фронт Ремарка не вернуло. Эрих остался писарем при госпитале. В письмах домой он говорил, что живется... На чтение: 2 минуты

22 июня 1898 года родился Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель, автор знаменитых произведений о Первой и Второй мировых войнах, представитель «потерянного поколения».

Первый роман

Эрих Пауль Ремарк родился в семье книжного переплетчика в Пруссии. Второе имя – Мария – в творческом псевдониме взял по второму имени матери. С детства увлекался литературой. Выпускник католической школы, бывший семинарист, в 1916 году он был призван в армию на Западный фронт Первой мировой войны . Служил в землекопной роте. После осколочного ранения в руки и шею немецкое командование на фронт Ремарка не вернуло. Эрих остался писарем при госпитале. В письмах домой он говорил, что живется ему теперь хорошо, гуляет по саду, кормят сытно, можно выйти куда захочется. Но было и другое. Он писал, что порой кажется преступлением вот так сидеть в тепле и тиши. Роман Ремарка «На Западном фронте без перемен» появился в 1928 году, в нем многое основано на автобиографических эпизодах жизни автора. Издатели не верили, что кого-то способен заинтересовать роман о войне, но, изданный в 1929 году, он сразу же вызвал бурные дискуссии. Его обсуждали на страницах периодических изданий, на митингах, Австрия даже запретила роман для солдатских библиотек, а Муссолини приложил все усилия, чтобы книга не пересекла итальянскую границу. В 1930 году свет увидела американская экранизация этого романа. Нацисты в Германии еще не пришли к власти, но имели достаточно сил, чтобы срывать кинопоказы, и в итоге добились запрета фильма. Дело в том, что роман был воспринят как подрывающий патриотический дух молодежи и всей нации, а также стремление к подвигу. Ремарк же отмечал, что им двигала любовь к родине в самом широком, а не узком, шовинистическом смысле. В известную майскую ночь 1933 года в Берлине среди других «вредных» книг жгли и книги Ремарка. К тому моменту он уже переселился в Швейцарию.

Вторая война

В 1941 году вышел его первый антифашистский роман «Возлюби ближнего своего», описывающий страдания евреев, лишенных родины. Ремарк потерял сестру Эльфриду в декабре 1943 года, когда советские войска вовсю давили отступающих немцев. Сестра работала портнихой в Германии и в присутствии клиентки резко высказалась о войне и Гитлере. Последовал донос и смертный приговор. В некоторой степени это была месть нацистского правительства за сумевшего скрыться ненавистного писателя. Ремарк не сразу узнал о смерти сестры: живя в Швейцарии, он всячески самоустранялся от международной политики. Позднее в дневнике он признавался, что ничего не дал своей семье, мог бы спасти сестру, но не пожелал, чтобы все жили за его счет в Швейцарии. Памяти сестры он посвятил роман «Искра жизни» (1952 год). Ремарк ужаснулся нацистским деяниям вместе со всем миром, когда началось освобождение Европы. В начале 1945 года он берется за «Время жить и время умирать» – антивоенную книгу о войне русских с фашизмом, о нашей, Великой Отечественной войне . Ремарк так и говорил, что пишет «русскую книгу».

Воинствующий пацифист

В 1944 году разведслужбы США обратились к Ремарку с просьбой изложить свое мнение о мерах, которые необходимо будет принять в Германии по окончании войны. Так он был поставлен перед вопросом, к которому намеревался подойти в своем романе. Ответ он дал в «Практической воспитательной работе в Германии после войны». Вот лишь самая малая доля его предложений: каждый немец в полной мере ответственен за произошедшее; немцам нужно показать все ужасы нацистских преступлений, и правда должна быть столь шокирующей, чтобы не только жажда реванша не засела в сердцах пораженных, как это случилось после Первой мировой, но и появилось чувство ужаса, стыда и ненависти к случившемуся. А начинать следует со школы: разрушить миф о расе господ, воспитывать человечность («чтобы воспитывать детей, надо воспитать учителей»). Писатель называл себя воинствующим пацифистом. Эрих Мария Ремарк скончался 25 сентября 1970 года, на 73-м году жизни, в Швейцарии. Ремарка относят к писателям «потерянного поколения», прошедшим ужасы Первой мировой и увидевшим послевоенный мир отнюдь не таким, каким он казался из окопов, создавшим свои первые книги, шокировавшие западных читателей, в период между Первой и Второй мировыми войнами. К писателям «потерянного поколения» также относят Эрнеста Хемингуэя, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и других.