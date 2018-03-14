Краткий курс истории. Альберт Эйнштейн 14 марта 1879 года родился известнейший немецкий физик-теоретик, автор общей теории относительности Альберт Эйнштейн. Его биография, местами долго остававшаяся загадочной, была окутана различными легендами. Лишь обнародованная в 2006 году архивом Еврейского университета в Иерусалиме личная переписка гения пролила свет на многие вопросы. Заядлый прогульщик Эйнштейн рос замкнутым ребенком, заговорил лишь в возрасте семи лет. В школе будущий гений не блистал, а даже наоборот. Педагоги были уверены, что ничего дельного из мальчика не выйдет. В юношеском возрасте он предпочитал заниматься самообразованием, нежели посещать скучные занятия в гимназии. Особенно много времени он уделял точным наукам, чтению и игре на скрипке. Гимназию Эйнштейн... На чтение: 1 минута

14 марта 1879 года родился известнейший немецкий физик-теоретик, автор общей теории относительности Альберт Эйнштейн. Его биография, местами долго остававшаяся загадочной, была окутана различными легендами. Лишь обнародованная в 2006 году архивом Еврейского университета в Иерусалиме личная переписка гения пролила свет на многие вопросы.

Заядлый прогульщик

Эйнштейн рос замкнутым ребенком, заговорил лишь в возрасте семи лет. В школе будущий гений не блистал, а даже наоборот. Педагоги были уверены, что ничего дельного из мальчика не выйдет. В юношеском возрасте он предпочитал заниматься самообразованием, нежели посещать скучные занятия в гимназии. Особенно много времени он уделял точным наукам, чтению и игре на скрипке. Гимназию Эйнштейн так и не окончил, а при поступлении в Цюрихский политехникум блестяще сдал только математику и физику, провалив все остальное. Впоследствии он все же попал в политехникум и окончил его с прекрасными результатами, но и там успел прослыть заядлым прогульщиком.

Личная жизнь

Опубликованные письма физика показали его как отчаянного женолюба. За всю жизнь он имел по меньшей мере десять любовниц. И все же однажды он остановил взгляд на Милеве Марич, ставшей его первой женой. Правда, от страстной любви Альберт вскоре остыл. Он даже поставил Милеве унизительные условия замужества, которые превращали невесту скорее в домработницу, секретаря и научного помощника, нежели во «вторую половину». И все-таки она согласилась. Милева родила отцу теории относительности двоих сыновей. В 1919 году при бракоразводном процессе Эйнштейн пообещал Милеве серьезную сумму, после того как получит Нобелевскую премию, и сдержал слово. А еще он до конца жизни продолжал заботиться о своем неполноценном сыне. Второй супругой Эйнштейна стала его родственница, Эльза Эйнштейн-Ловенталь.

После теории

Работу над общей теорией относительности Эйнштейн закончил в 1915 году в Берлине, но Нобелевскую премию физику дали в 1922 году за объяснение законов фотоэффекта. Вслед за этим событием к ученому мгновенно пришла мировая слава. Но, несмотря на известность, Эйнштейн, бывший пацифистом, на родине регулярно подвергался преследованиям. После прихода к власти Адольфа Гитлера (в 1933 году) Эйнштейн уехал в США, получил там гражданство и больше никогда не возвращался в Германию. Он входил в группу ученых, поставивших подпись под письмом, положившим начало американской ядерной программе. Но работ по созданию ядерного вооружения Эйнштейн не вел, его исключили из проекта за связь с коммунистами. Впрочем, на склоне лет Эйнштейн активно выступал против применения ядерного оружия, да и подпись тогда он поставил потому, что необходимо было противостоять гитлеровской Германии, где уже велись подобные разработки. Гениального физика не стало 18 апреля 1955 года, накануне он уничтожил результаты своего самого последнего исследования. Почему – до сих пор остается загадкой.