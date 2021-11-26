КИРИАК-ДЖОРДЖЕСКУ ДУМИТРУ

КИРИАК-ДЖОРДЖЕСКУ ДУМИТРУ - румынский композитор, хоровой дирижёр, фольклорист .

В 1880-1885 годах учил­ся в Бухарестcкой консерватории. В 1892-1899 годах жил в Па­ри­же, учил­ся в Па­риж­ской консерватории у Т. Дюбуа, Ш. М. Видора, Э. Пессара, в Свободном институте музыки у П. Видаля, в «Схола канторум» у В. д,’Энди. Одновременно был дирижёром Румынской капеллы и французского хорового общества «Дети Лютеции» в Париже.

В 1900-1928 годах профессор Бухарестской консерватории (преподавал теоретические дисциплины, хоровое пение). Основатель и дирижёр (1901-1928 годы) хорового общества «Кармен» (Бухарест), пропагандировавшего румынскую народную музыку и произведения румынских композиторов.

Один из создателей и активных деятелей фоноархива румынской народной музыки и Общества румынских композиторов (образовано в 1920 году, в дальнейшем Союз композиторов Румынии).

Автор значительного количества вокальных, хоровых сочинений (в том числе «Литургия псалтика» для женского хора, «Пение ангелов»; оба 1902 год), обработок народных песен. Специфический язык произведений Кириака-Джорджеску включает элементы румынского музыкального фольк­ло­ра , византийских церковных песнопений. Составитель сборников хоров, песен (в том числе детских), пособий по сольфеджио. Выступал в периодической печати.

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