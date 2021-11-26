КАСТРО АМЕРИКО

Кастро (исп. Castro), Америко (04.05.1885, Кантагалу, Бразилия — 24.07.1972, Льорет-де-Мар, Испания) — испанский филолог и историк.

Закончил филолого-юридический факультет университета Гранады. После защиты диссертации стажировался во Франции (в Сорбонне) и Германии. Участвовал в организации Центра исторических исследований, как ученик Р. Менендеса Пидаля. С 1915 преподает в Мадридском университете (по кафедре истории испанского языка). В эти же годы присоединился к сторонникам Новесентизма (кат. Noucentisme). Регулярно читал лекции в различных университетах Европы и Америки. В республиканский период был отправлен послом в Берлин (1931—1936). С 1938 по 1970 находился в эмиграции в США, преподавал в университете Принстона. Почетный профессор многих университетов, кавалер ордена Почетного легиона.

Работал над комментированными изданиями произведений испанского Золотого века — Лопе де Вега, Ф. Рохаса Сорильи, Тирсо де Молина, Кеведо. Опубликовал несколько специальных исследований по литературе этого периода, в которых подчеркивал значение элементов культуры маргинальных сообществ — мусульман и иудеев, морисков и конверсо, изучал социальные аспекты этно-конфессиональной сегрегации, отразившиеся в литературных текстах. Поликультурный характер испанской идентичности старался проследить, начиная с эпохи раннего Средневековья. Считал синтез трех культур — христианской, мусульманской, иудейской — главной характерной чертой истории Испании. В связи с оценкой роли различных этнических и религиозных элементов в формировании испанского национального характера дискутировал с испанским историком К. Санчесом Альборносом.

Соч.: Vida de Lope de Vega. Madrid, 1919; El pensamiento de Cervantes. Madrid, 1925; España en su historia. Cristianos, moros y judíos. Buenos Aires, 1948; Los prólogos al Quijote. Buenos Aires, 1941; Origen, ser y existir de los españoles. Madrid, 1959; De la edad conflictiva. Madrid, 1961.