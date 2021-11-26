КАПРОНИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА
КАПРОНИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА - итальянский авиаконструктор и промышленник.
Окончил Политехнический институт в Мюнхене (1907 год). В 1908 году построил свой первый биплан, в 1910 году основал самолётостроительную фирму «Caproni» («Societa Italiana Caproni», название с 1928 года). В годы 1-й мировой войны фирма выпускала тяжёлые бомбардировщики с двумя и тремя поршневыми двигателями. В 1930-е годы и во время 2-й мировой войны под руководством Капрони разрабатывались в основном самолёты военного назначения: бомбардировщики, разведчики, многоцелевые самолёты Ca.101 (1930 год), Ca.309, Са.316, транспортные самолёты Ca.133 (1934 год), Ca.135 (1936 год), истребители Re.2000 (1939 год), Re.2001 (1940 год), Caproni-Campini (Капрони-Кампини) N.1 (1940 год, первый итальянский реактивный самолёт), Re.2005 (1942 год). В начале 1940-х годов Капрони принадлежали или находились под его контролем около 20 фирм; основная фирма существовала до 1950 года.