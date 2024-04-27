Изобразительное искусство и кинематограф в 1914–1930-х гг. В истории живописи XX век, и особенно его первая половина, стал периодом экспериментов, когда художники, принявшие вызов передовых технологий, прежде всего фотографии, в поисках нового видения устремились во всевозможные авангардистские течения. На чтение: 6 минут

В истории живописи XX век, и особенно его первая половина, стал периодом экспериментов, когда художники, принявшие вызов передовых технологий, прежде всего фотографии, в поисках нового видения устремились во всевозможные авангардистские течения. В то же время, все большую популярность набирал кинематограф, уже к началу 1920-х гг. без всяких оговорок занявший первое место среди визуальных искусств.

Живопись на переломе

Решительный переворот в многовековой истории живописи наступил с появлением фотоаппарата. Длительное обучение сложному ремеслу, точность глазомера, чувство цвета, владение анатомически точным рисунком, идеальное подражание реальности показались обывателям ненужными после того как в 1839 году сначала появилась дагерротипия, а следом и другие научно-технические формы воспроизведения окружающего мира. Большинство живописцев, особенно средней руки, с огромным сожалением и возмущением восприняли чудо-аппарат. Казалось, он обесценивал их долгие годы постижения секретов мастерства. Художники же высокого таланта восприняли перемены как вызов и принялись искать иные формы самовыражения.

Революционный разрыв с изобразительной традицией осуществили импрессионисты, сделавшие ставку на световые эффекты и мгновенность впечатления, на отказ от контура. Первые опыты Эдуарда Мане, Клода Моне или Камиля Писсаро публика восприняла в штыки. Импрессионисты и несколько позднее постимпрессионисты (Поль Гоген, Винсент ван Гог, Анри Тулуз-Лотрек) стали объектом насмешек, но постепенно знатоки прониклись самобытной эстетикой, и к началу нового века в художественно-артистической среде запрос на поиск и эксперимент сделался как никогда высок. Каждая начинающая группа гениев считала за должное заняться формальными изысканиями и изобрести свое направление. Самые известные из авангардных течений действительно оказали влияние на эволюцию художественной эстетики в XX столетии.

Кубизм

Возникновение кубизма относят к 1907 году. Новое направление описывается знаменитой репликой Поля Сезанна: «Трактуйте натуру посредством цилиндра, шара, конуса». Искусствоведы выделяют три фазы развития кубизма: сезаннистскую (1907–1909), аналитическую (1910–1912) и синтетическую (1913–1914). Молодой Пабло Пикассо, вдохновленный идеями мэтра, начал создавать полотна, наполненные ромбообразными формами и треугольными объемами, демонстрируя мужские и женские фигуры как «вещь в себе». Постепенно кубисты все более уходили от объемов в сторону двухмерности, наполняя холсты натюрмортами с бутылками и фруктами, уделяя главное внимание соотношению углов, ракурсов, граней. Предметно-пространственные взаимосвязи считались несущественными.

В 1911 году Пабло Пикассо и Жорж Брак начали вводить в свои произведения буквы, цифры и всевозможные знаки. Следующим шагом стал акцент на нарушении гегемонии красок. На картинах стали появляться обрывки газет, афиш, тканей как отсылка к средневековому примитивизму и движение к поп-арту с его коллажами, ассамбляжами и инсталляциями. Среди кубистов, кроме упомянутых Пикассо и Брака, особо стоит отметить Фернана Леже, Альбера Глеза, Жана Метценже, Александра Архипенко, Франтишека Купку, Франсиса Пикабиа.

Футуризм

Футуризм, чье рождение пришлось на 1909 год, изначально делал ставку на анархию, скандал и свержение авторитетов. Филиппо Томмазо Маринетти, отец футуризма, в своем первом манифесте (всего он их издал не многим менее 100) провозглашал гоночную машину прекраснее Ники Самофракийской, войну – единственной гигиеной мира, а музеи и библиотеки – ненужным старьём. В живописи футуристы отталкивались от цветового пиршества фовистов, организации пространства кубистов, визуальных находок Ван Гога, дополнив их энергией бунта и концепцией силовых линий, магнитных и психических полей, заимствованных из достижений современной науки.

В результате футуристам удалось в лучших своих работах достичь динамического художественного пространства, оригинального по трактовке и воплощению. Лучшие представители направления Джино Северини, Джакомо Балла, Умберто Боччони, Карло Карра пытались обогатить картины фанфарами, клаксонами, гудками, громким пением, используя чисто визуальные средства. «Наши холсты – выражение звуков, шумов, запахов, и этого можно добиться с помощью красок», – утверждал Карло Карра.

Нигде идеи футуризма не были восприняты так близко, как в России. Здесь он воплотился в форме кубофутуризма и лучизма. Наибольшую известность русскому футуризму в живописи принесли Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Ольга Розанова, Казимир Малевич.

Экспрессионизм

В конце 1900-х – начале 1910-х гг. возникло художественное течение экспрессионизма. Расцвет его пришелся на военные и первые послевоенные годы, что объяснимо – в своем творчестве экспрессионисты проповедовали иррациональные и экстремальные состояния души, столь характерные для тех, кто прошел окопный ад Первой мировой. Е полотна изливались страх, безысходность, опустошенность, меланхоличность, тоска, истеричность и крик отчаяния. Истоки экспрессионизма лежат в творчестве группы «Мост», созданной молодыми немецкими художниками и архитекторами, черпавшими вдохновение в холстах Винсента ван Гога, Эдварда Мунка и Джеймса Энзора. В разное время взгляды экспрессионистов разделяли Франц Марк, Василий Кандинский, Марк Шагал, Оскар Кокошка, Хаим Сутин и другие.

Экспрессионисты не использовали полунамеки-полутона, они стремились к напряжению цветовых контрастов, к гротескному изображению лиц, жестов, поз. В отличие от футуристов, они не приветствовали наступающий урбанизм, а оплакивали уходящую культуру. Экспрессионистское мироощущение вышло далеко за пределы живописи. В литературе схожие взгляды высказывали Густав Майринк и Франц Кафка, в кино – Фридрих Вильгельм Мурнау и Пауль Вегенер, в музыке – Арнольд Шёнберг и Антон Веберн. После прихода к власти в Германии нацистов экспрессионизм объявили «дегенеративным искусством», а его представители потеряли возможность выставлять свои произведения на выставках.

Абстракционизм

Абстракционизм заслужил репутацию самого авангардного и радикального течения в живописи первой половины XX века. Художники этой школы ориентировались исключительно на ассоциативные ряды, синестетические метафоры, сочетание цветоформ. Главный вдохновитель и теоретик абстрактного изобразительного искусства Василий Кандинский полагал, что вдохновение живописец должен искать в музыке, а главная задача творца – добиться гармоничного звучания цвета, а через него – духовного катарсиса. По сути, Кандинский и его последователи доводили до предела искания фовистов, кубистов и экспрессионистов.

Эталоном абстрактного искусства стал «Чёрный квадрат» Казимира Малевича, написанный в 1915 году. С беспредметничества начинали Александр Родченко и Владимир Татлин, пришедшие затем к конструктивизму. В абстрактной манере работали такие выдающиеся художники как Пит Мондриан, Пауль Клее, Марк Ротко, Франтишек Купка, Артур Доув. Абстракционизм, признающий только форму и цвет, относится к искусству для утонченных ценителей и избранных знатоков, а для неподготовленного глаза он представляется нагромождением бессвязных пятен и линий. Многие открытия абстракционистов активно используются в современном дизайне, рекламе, модельном бизнесе.

Сюрреализм

Как направление в искусстве, сюрреализм стал реакцией на ужасы войны и одновременно логическим развитием авангарда. Лидеры нового движения Анри Бретон, Филипп Супо, Жан Кокто постулировали отказ как от реального, так и ирреального в пользу сверхреального. Большое влияние на формирование сюрреалистической эстетики оказали течение дадаизма и учение Зигмунда Фрейда о психоанализе, особенно о подсознательном. Лозунг «любовь, красота, бунт» вмещал в себя переделку мира по канонам случайных ассоциаций, поэтому вычурность, изобретательность, парадоксальность стали отличительными чертами сюрреалистического стиля.

Теория сюрреалистической живописи, разработанная Анри Бретоном в 1924 году, базировалась на понятии «чисто внутренней модели», аналогичной автоматическому письму в литературе. Художники этой школы изобрели множество «автоматических» техник письма. Макс Эрнст придумал фроттаж, Эстебан Франчес – граттаж, Вольфганг Паален – фьюмаж, Оскар Домингес – декалькоманию, Джексон Поллок – дриппинг. Наконец, Сальвадор Дали стал отцом «паранойя-критического метода». В своем методе он решил совместить разум и бред как равноправные величины. Вскоре фантасмагоричность сюжетов приковала к творчеству испанского художника повышенное внимание современников, а многочисленные эпигоны подражают внешней стороне его работ до сих пор.

Рождение кино

В то время как художники погрузились в бесконечный эксперимент, миру явилось новое чудо синематографа – «ожившая фотография», или «движущаяся картинка». Попытки воссоздать реальность с помощью оптических и светотеневых эффектов были известны издавна. В средневековье их использовали в кукольных театрах, добиваясь динамики движения с помощью подсветки. Камера обскура способствовала созданию фотографии, а та, в свою очередь – кинематографа. Технические приборы для демонстрации движущихся изображений прошли в XIX веке путь от фенакистископа и праксиноскопа до кинетографа и кинетоскопа. Братья Луи и Огюст Люмьеры усовершенствовали последний, изменив частоту кадров с 30–40 до 16 в секунду, и назвали его «синематограф».

28 декабря 1895 года в Париже состоялся первый платный сеанс, на котором братья продемонстрировали 10 короткометражек. От этого события и ведется история кино. Первые «фильмы» были не чем иным, как хроникой. Оператор снимал различные события, более-менее интересные публике. Не было сценариев, актеров, режиссеров. Первым режиссером можно считать Жоржа Мельеса, по основной профессии фокусника. Он сразу оценил возможности кино, стал снимать короткометражки и изобрел несколько массу художественных приемов, в том числе стоп-кадр, многократную экспозицию, ускоренную съемку (рапид) и т.д.

Становление киноиндустрии

Коммерческий успех новинки превзошел все ожидания. В несколько лет кинематограф распространился по всему свету. Уже через четыре месяца после парижской премьеры, в апреле 1896 года, появился первый кинотеатр в Петербурге, а к 1913 году в России их число превысило 1400. Предприимчивые люди, понимая, сколько возможностей сулит кино, взялись за организацию специальных студий, предназначенных для создания фильмов, сетей просмотра для их реализации, совершенствование киноаппаратуры, приемов съемки, развитие сюжетов и т.д.

В первые годы XX века в Америке всем заправлял трест Томаса Эдисона, куда вошли девять компаний. Ему принадлежали самые кассовые фильмы, включая «Большое ограбление поезда» (1903), здесь трудились самые известные режиссеры Эдвин Портер и Дэвид Уорк Гриффит. Фильмов снималось очень много, сотни в год, но редко какой из них был длиннее 10–20 минут. В то время как в Британии представители Брайтонской группы активно развивали натурные съемки и придумали жанр погони, итальянцы уже в 1905 году сняли первый костюмированный исторический фильм «Завоевание Рима», а датчане в компании «Нордиск» получили громкий успех в Европе с первыми фильмами с поцелуями крупным планом.

Голливуд

Но все эти инновации померкли перед настоящей «фабрикой грёз» – Голливудом. В начале 1910-х гг. сюда перебазировались многие мелкие кинопредприниматели, уставшие от диктата Эдисона, его вечных исков и судебных преследований. После отмены в 1915 году монополии ненавистного треста на базе кустарных групп в Голливуде стали создаваться передовые кинокомпании. За несколько лет удалось заинтересовать солидных инвесторов, создать передовую материально-техническую базу (павильоны, костюмы, реквизит), подготовить и привлечь высокопрофессиональные кадры.

Постепенно сформировался пул из восьми крупных игроков – «Парамаунт», «Юниверсал», «Уорнер Бразерз», «Коламбия Пикчерз», «Метро-Голдвин-Майер» и других – снимавших по 500–700 фильмов в год, что было больше, чем во всем остальном мире, и владевших обширной сетью кинотеатров.

1920-е гг. стали временем триумфа классического Голливуда, в основу которого легла система жанров на любой вкус – мелодрамы, вестерны, приключения, библейские истории, комедии и т.д. Характерно, что, когда весь мир сотрясало от Великой депрессии, «фабрика грёз» процветала. Если до 1929 года ежегодное количество фильмов с выручкой свыше 100 млн долларов по курсу 2023 года составляло около десятка, то в 1930–1932 гг. их число возросло вчетверо! Люди шли в кинотеатры, чтобы отвлечься от повседневных забот и бесконечных проблем.

Звезды кино

Одним из феноменов кино как массового искусства стало появление кинозвезд – актёров, чье имя и образ получили широчайшую известность. Первыми звездами немого кино считались Лилиан Гиш, Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс, чья популярность пришлась на конец 1910-х – начало 1920-х гг. Вскоре их сменили Рудольф Валентино и Глория Свенсон. Часто актеры имели специализацию. Так, например, Пикфорд предпочитали снимать в роли «милой девушки», а Полу Негри, голливудскую звезду родом из Российской империи – в роли «роковой красотки». Отдельную категорию составляли комики – здесь царил Чарли Чаплин и блистали Гарольд Ллойд, Бастер Китон и Роско Арбакл. В Европе на статус первых кинозвезд претендовали датчанка Аста Нильсен, итальянка Франческа Бертини и русская актриса Вера Холодная.

С приходом звукового кино число звезд увеличилось. Во многом это было связано как с новыми техническими возможностями, так и с возросшим мастерством актеров, режиссеров, операторов, сценаристов. Среди голливудских актеров всемирную славу в 1930-х гг. получили Кэтрин Хёпберн, Грета Гарбо, Марлин Дитрих, Бэти Дэвис, Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Спенсер Трейси, Кэри Грант, Лоренс Оливье, Фред Астер и многие другие. Колоссальный престиж приобрела премия «Оскар», учрежденная в 1929 году. Эта награда и ныне остается самой желанной в карьере любого актера или актрисы.

Звуковое кино

Через три десятилетия после рождения кино пережило свою главную техническую революцию: в 1927 году в фильмы пришел звук. Он полностью преобразил эстетику съемки, изменил многие режиссерские и актерские приемы, привнес в картины длинные монологи, яркие реплики, но в то же время снизил динамику кадра и экспрессию исполнения. Актеры стали учиться сценической речи, многие звезды немого кино оказались не у дел. Для того чтобы полностью перейти на звук, голливудской киноиндустрии понадобилось всего три года, и к середине 1930-х гг. немого кино не осталось практически нигде на планете.

В погоне за кассовыми сборами Голливуд стремился к более рискованному и раскованному кино, что стало причиной постоянных возмущений пуританской Америки и введения в 1927 году кодекса Хейса – свода правил, запрещавшего особо откровенные или жестокие сцены. Кодекс просуществовал вплоть до конца 1960-х гг. Впрочем, цензура не была уделом одного Голливуда: в тоталитарной Европе 1930-х гг. или в Советском Союзе все было еще строже.

Многие фильмы 1914–1939 гг. добились выдающего успеха у зрителей – снятая в 1939 году картина «Унесенные ветром» вплоть до наших дней держит мировой рекорд по кассовым сборам. Которые с учетом инфляции составляют более 2 млрд долларов. Другими сверхпопулярными фильмами эпохи стали «Четыре всадника апокалипсиса» (1921), «Огни большого города» (1931), «Сан-Франциско» (1936), «Приключения Робин Гуда» (1938) и др.

Мультипликация

Примечательно, что оглушительный успех у киноаудитории имели не только картины со звездами, но и мультфильмы: лучшие из них по кассовым сборам ничуть не уступали хитам своего времени. Мультипликация зародилась в 1877 году, но первый мультфильм «Фантасмагория» с сюжетом и героями появился лишь 30 лет спустя, в 1906 году. В 1913 году Владислав Старевич создал знаменитый кукольный мультфильм «Стрекоза и муравей», в 1914 году Уинзор Маккей снял первый мультсериал «Динозавр Герти».

Создатели ранних мультфильмов нередко ориентировались на комиксы, заимствуя оттуда образы, истории, колорит. Важнейшее значение в становлении коммерческой мультипликации имела деятельность Уолта Диснея. Созданные на его студии Микки-Маус, Белоснежка и олененок Бэмби могли поспорить известностью с любой голливудской знаменитостью, а такие ленты как «Белоснежка и семь гномов», «Пиноккио», «Фантазия» и «Бэмби» уступили по кассовым сборам лишь «Унесенным ветром», превзойдя все остальные художественные фильмы между мировыми войнами.

Кино как искусство

Однако кино не только развлекало зрителей или служило средством пропаганды (что тоже было, и нередко), но в своих лучших образцах поднималось до подлинного искусства, сплавляя воедино литературу, живопись и театр. Среди немых картин, прежде всего, стоит отметить шедевры Дэвида Уорка Гриффита «Рождение нации» и «Нетерпимость», Чарли Чаплина («Золотая лихорадка», «Цирк» и др.), немецких экспрессионистов Фрица Ланга, Роберта Вине и Фридриха Вильгельма Мурнау («Кабинет доктора Калигари», «Носферату – симфония ужаса» и др.) и советского режиссера Сергея Эйзенштейна («Стачка», «Броненосец Потёмкин»).

В 1930-е гг. действовала целая плеяда выдающихся режиссеров, беспрерывно ищущих новые подходы, интонации, киновоплощения. Это американцы Говард Хоукс, Виктор Флеминг и Джон Форд, французы Жан Ренуар и Жан Виго, испанец Луис Бунюэль, японец Ясудзиро Одзу, англичанин Альфред Хичкок.

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