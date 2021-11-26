ИШПАНКА ФЛОРБЕЛА

ИШПАНКА ФЛОРБЕЛА - пор­тугальская по­этес­са.

Ра­но по­те­ряв мать, вос­пи­ты­ва­лась ма­че­хой. Окон­чи­ла ли­цей в городе Эво­ра (1917 год), учи­лась на юри­дическом факультете Лис­са­бон­ско­го университета .

По­лу­чи­ла из­вест­ность как ав­тор со­не­тов, эс­те­ти­зи­ру­ю­щих стра­да­ние, оди­но­че­ст­во, раз­оча­ро­ва­ние в жиз­ни: сборники «Кни­га скорб­ной се­ст­ры» («Livro de soror sau­dade», 1923 год), «Плоть в цве­тах» («Char­ne­ca em flor», 1931 год) и другие.

Твор­че­ст­во Ишпанки, от­ра­зив­шее влия­ние нео­ро­ман­тиз­ма и мо­дер­низ­ма , от­ли­ча­ет яр­ко вы­ра­жен­ная эмо­цио­наль­ность, до­хо­дя­щая до эро­тиз­ма чув­ст­вен­ность об­ра­зов, стра­ст­ность по­э­тического язы­ка. Пред­по­ло­жи­тель­но по­кон­чи­ла с собой.

Сочинения:

Poesia completa. Lisboa, 2000.