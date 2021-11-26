ИНТЕРНАЛИЗМ И ЭКСТЕРНАЛИЗМ

ИНТЕРНАЛИ́ЗМ И ЭКСТЕРНАЛИ́ЗМ - пер­во­на­чаль­но на­зва­ние про­ти­во­стоя­щих друг дру­гу те­че­ний в ис­то­рио­гра­фии и фи­ло­со­фии нау­ки, сло­жив­ших­ся в 1930-е годы.

Экс­тер­на­лизм воз­ник как ре­ак­ция на по­зи­ти­ви­ст­ски ори­ен­ти­ро­ван­ную ис­то­рию нау­ки, пред­став­ляю­щую её лишь как на­ко­п­ле­ние и клас­си­фи­ка­цию опыт­ных дан­ных. Экс­тер­на­ли­сты счи­та­ют, что основной за­да­чей об­ра­ще­ния к ис­то­рии нау­ки яв­ля­ет­ся ре­кон­ст­рук­ция со­цио­куль­тур­ных ус­ло­вий и ори­ен­ти­ров на­учной дея­тель­но­сти («со­ци­аль­ных за­ка­зов», «со­цио­эко­но­мических ус­ло­вий», «куль­тур­но-ис­то­рических кон­тек­стов» и т. п.), ко­то­рые вы­сту­па­ют в ка­че­ст­ве фак­то­ра, не­по­сред­ст­вен­но оп­ре­де­ляю­ще­го ход на­учного по­зна­ния и струк­ту­ру по­лу­чае­мо­го зна­ния.

В свою оче­редь, уже как ре­ак­ция на экс­тер­на­лизм, скла­ды­ва­ет­ся ин­тер­на­лист­ская ис­то­рио­гра­фия нау­ки, рас­смат­ри­ваю­щая в ка­че­ст­ве основной дви­жу­щей си­лы раз­ви­тия нау­ки внут­рен­ние, свя­зан­ные с при­ро­дой са­мо­го по­зна­ния фак­то­ры (объ­ек­тив­ную ло­ги­ку воз­ник­но­ве­ния и ре­ше­ния про­блем, эво­лю­цию ин­тел­лек­ту­аль­ных тра­ди­ций и ис­сле­до­ва­тель­ских про­грамм и т. д.) и от­во­дя­щая лич­но­ст­ным, со­ци­аль­но-эко­но­мическим и другим фак­то­рам роль воз­дей­ст­вий, спо­соб­ных, в за­ви­си­мо­сти от си­туа­ции, лишь тор­мо­зить или ус­ко­рять ход по­зна­ния. Вме­сте с тем в от­ли­чие от по­зи­ти­ви­ст­ской ис­то­рио­гра­фии ин­тер­на­лизм не иг­но­ри­ру­ет в сво­их ис­то­рических ис­сле­до­ва­ни­ях ре­аль­ные свя­зи ме­ж­ду ди­на­ми­кой по­зна­ния и его ис­то­ри­ко-куль­тур­ным кон­тек­стом - гос­под­ст­вую­щи­ми в ту или иную эпо­ху идея­ми, ин­тел­лек­ту­аль­ны­ми тра­ди­ция­ми и т. д.

Ин­тер­на­лизм пред­став­лен в тру­дах ис­то­ри­ков нау­ки А. Кой­ре , А. Р. Хол­ла, Г. Гер­ла­ка и др., в фи­ло­со­фии нау­ки – пре­ж­де все­го в ра­бо­тах И. Ла­ка­то­са. Экс­тер­на­лизм пред­став­лен в ра­бо­тах Дж. Бер­на­ла, Дж. Хол­дей­на, Э. Циль­зе­ля, Дж. Ни­де­ма и др. Зна­чительное влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние экс­тер­на­лиз­ма ока­зал мар­ксизм , в ча­ст­но­сти док­лад Б.М. Гес­се­на «Со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ские кор­ни ме­ха­ни­ки Нью­то­на» на 2-м Ме­ж­ду­народном кон­грес­се ис­то­ри­ков нау­ки в Лон­до­не (1931 год). Во 2-й половине XX века экс­тер­на­лизм по­лу­чил но­вый им­пульс со сто­ро­ны ис­то­рической шко­лы пост­по­зи­ти­ви­ст­ской фи­ло­со­фии нау­ки и свя­зан­ных с ней на­прав­ле­ний нау­ко­ве­де­ния, ис­то­рической со­цио­ло­гии нау­ки, со­цио­ло­гии зна­ния и др.

К началу XXI века тер­ми­но­ло­гическая оп­по­зи­ция экс­тер­на­лиз­ма и ин­тер­на­лиз­ма бы­ла пе­ре­не­се­на из ис­то­рии нау­ки в об­ласть ис­сле­до­ва­ний соз­на­ния сред­ст­ва­ми ком­плек­са ког­ни­тив­ных на­ук (ней­ро­био­ло­гии, пси­хо­фи­зио­ло­гии, пси­хо­ло­гии, лин­гвис­ти­ки, ком­пь­ю­тер­ной нау­ки). Воз­ни­каю­щие здесь фи­лософско-ме­то­до­ло­гические дис­кус­сии раз­ви­ва­ют­ся в рам­ках ана­ли­тич. фи­ло­со­фии соз­на­ния (the philoso­phy of mind).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)