ИНТЕРНАЛИЗМ И ЭКСТЕРНАЛИЗМ
ИНТЕРНАЛИ́ЗМ И ЭКСТЕРНАЛИ́ЗМ - первоначально название противостоящих друг другу течений в историографии и философии науки, сложившихся в 1930-е годы.
Экстернализм возник как реакция на позитивистски ориентированную историю науки, представляющую её лишь как накопление и классификацию опытных данных. Экстерналисты считают, что основной задачей обращения к истории науки является реконструкция социокультурных условий и ориентиров научной деятельности («социальных заказов», «социоэкономических условий», «культурно-исторических контекстов» и т. п.), которые выступают в качестве фактора, непосредственно определяющего ход научного познания и структуру получаемого знания.
В свою очередь, уже как реакция на экстернализм, складывается интерналистская историография науки, рассматривающая в качестве основной движущей силы развития науки внутренние, связанные с природой самого познания факторы (объективную логику возникновения и решения проблем, эволюцию интеллектуальных традиций и исследовательских программ и т. д.) и отводящая личностным, социально-экономическим и другим факторам роль воздействий, способных, в зависимости от ситуации, лишь тормозить или ускорять ход познания. Вместе с тем в отличие от позитивистской историографии интернализм не игнорирует в своих исторических исследованиях реальные связи между динамикой познания и его историко-культурным контекстом - господствующими в ту или иную эпоху идеями, интеллектуальными традициями и т. д.
Интернализм представлен в трудах историков науки А. Койре, А. Р. Холла, Г. Герлака и др., в философии науки – прежде всего в работах И. Лакатоса. Экстернализм представлен в работах Дж. Бернала, Дж. Холдейна, Э. Цильзеля, Дж. Нидема и др. Значительное влияние на формирование экстернализма оказал марксизм, в частности доклад Б.М. Гессена «Социально-экономические корни механики Ньютона» на 2-м Международном конгрессе историков науки в Лондоне (1931 год). Во 2-й половине XX века экстернализм получил новый импульс со стороны исторической школы постпозитивистской философии науки и связанных с ней направлений науковедения, исторической социологии науки, социологии знания и др.
К началу XXI века терминологическая оппозиция экстернализма и интернализма была перенесена из истории науки в область исследований сознания средствами комплекса когнитивных наук (нейробиологии, психофизиологии, психологии, лингвистики, компьютерной науки). Возникающие здесь философско-методологические дискуссии развиваются в рамках аналитич. философии сознания (the philosophy of mind).