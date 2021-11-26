ИФОГЮН МАРИЯ

ИФОГЮН МАРИЯ - немецкая пе­ви­ца (ли­ри­ко-ко­ло­ра­тур­ное со­пра­но), пе­да­гог.

Настоящая фамилия Кемп­нер, Kempner; псевдоним со­став­лен из на­чаль­ных букв име­ни и фамилии ма­те­ри - пе­ви­цы Иды фон Гюн­тер, Günther.

Од­на из са­мых зна­ме­ни­тых опер­ных пе­виц I тре­ти XX века. Окон­чи­ла Вен­скую ака­де­мию му­зы­ки по клас­су А. Шлем­мер-Ам­брос (1913 год). В 1913-1925 годах со­ли­ст­ка Ба­вар­ской государственной опе­ры (де­бю­ти­ро­ва­ла по при­гла­ше­нию Б. Валь­те­ра в пар­тии Ми­ми в «Бо­ге­ме» Дж. Пуч­чи­ни), в 1925-1932 годах со­ли­ст­ка Городской опе­ры Бер­ли­на. Вы­сту­па­ла на ве­ду­щих сце­нах ми­ра (в том числе в Чи­каг­ской опе­ре в се­зон 1921-1922 годов), уча­ст­ни­ца Зальц­бург­ско­го фес­ти­ва­ля (впер­вые в пар­тии Цер­ли­ны в «Дон Жуа­не» В.А. Мо­цар­та, 1925 год).

Ос­но­ва ре­пер­туа­ра - клас­си­ко-ро­ман­тическая му­зы­ка и со­чи­не­ния Р. Штрау­са (Ифогюн про­сла­ви­лась в пар­тии Цер­би­нет­ты в его опе­ре «Ари­ад­на на На­ксо­се»). Уча­ст­во­ва­ла в пре­мье­рах опер немецких ком­по­зи­то­ров: «Пер­стень По­ли­кра­та» Э.В. Корн­голь­да (1916 год), «Па­ле­ст­ри­на» Х. Пфиц­не­ра (1917 год), «Пти­цы» В. Бра­ун­фель­са (1920 год; все - в Мюн­хе­не). В 1934 году ос­та­ви­ла сце­ну. В 1948-1950 годах профессор Вен­ской ака­де­мии му­зы­ки, в 1950-1958 годах - Выс­шей шко­лы му­зы­ки в Бер­ли­не; сре­ди её уче­ниц - Э. Шварц­копф, Р. Штрайх, Р. Хольм.