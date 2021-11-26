ГОРКИ АРШИЛ

ГОРКИ АРШИЛ (Gorky Arshile, Воз­да­ниг Адо­ян) - американский жи­во­пи­сец и гра­фик.

Эмигрировал из Армении в США в 1920 году, с 1925 года жил в Нью-Йорке, где учился в Центральной школе искусства (позднее преподавал там же). Творчество Горки эволюционировало от увлечения им­прес­сио­низ­мом и П. Сезанном к динамичным живописным композициям с жёсткими линейными контурами, где заметно влияние П. Пикассо («Художник с матерью», 1926-1936 годы, Музей американского искусства Уитни, Нью-Йорк). В 1935-1938 годах создал первую в США абстрактную стенную роспись, посвящённую авиации (для аэропорта в Ньюарке, штат Нью-Джерси). Важную роль для Горки сыграла встреча с А. Бретоном (1944 год): позднее творчество художника своеобразно сочетает фигуративизм, приёмы автоматического письма и сюрреализма. Один из крупнейших представителей абстрактного экспрессионизма («Печень и гребешок петуха», 1944 год, галерея Олбрайт-Нокс, Буффало; «Вода цветущей мельницы», 1944 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк). В его последних работах нарастает ощущение тревоги («Агония», 1947 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк). В 1946 году пожар в мастерской Горки уничтожил многие его картины; в следующем году художник серьёзно заболел; покончил жизнь самоубийством.

Иллюстрации:

А. Гор­ки. «Во­до­пад». 1943. Га­ле­рея Тейт (Лон­дон). Архив БРЭ.