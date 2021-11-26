ЭКСПЕДИЦИИ ТУЛЕ

Исследование северных территорий земного шара постоянно привлекало внимание разных искателей приключений и опытных ученых. В период с 1912 по 1933 гг. состоялась серия полярных экспедиций, которую организовал исследователь К. Рассмусен и которые были названы «тулескими». Изучению были подвергнуты обширные земли Гренландии и северной Канады, где экспедиции удалось собрать богатейший научный материал по географии и геологии, быту и культуре эскимосских племен, населяющих просторы от Атлантики до Тихого океана.

Почему Туле?

К. Расмуссен не раз совершал поездки в Гренландию. Беспокоил его вопрос о продовольственном и экономическом положении местного населения. В 1910 г. он организовал у мыса Йорк в заливе Мелвилл торговую факторию, которая была названа им Туле в честь легендарного острова. Новая структура занималась приобретением товаров охотничьего промысла, продажей оружия, горючего, продуктов. С 1920 г. – Туле стала частью Дании, а К. Расмуссен – официальным представителем Дании здесь.

Экспедиция 1912 г.

В 1912 г. К. Расмуссен предпринял первую экспедицию. Отряд должен был исследовать «Пролив Пири». Следуя из Туле на собачьих упряжках, экспедиция прошла путь до западного берега Гренландии, где располагался эскимосский поселок Эта. Затем отряд пересек ледниковый щит Гренландии и оказался на северо-восточном берегу острова. На западном берегу Датского фьорда 4 июня К. Расмуссен нашел стоянку Мюлиус-Эриксена, поиск отряда которого также был частью планов тулеской экспедиции, однако люди обнаружены не были. В дальнейшем отряд проследовал к фьорду Индепенденс, где были найдены остатки самого северного поселения палеоэскимосов.

По итогам экспедиции был сделан вывод о том, что Земля Пири – это полуостров. Отряд подготовил описание северной и северо-восточной областей Гренландии.

Экспедиция 1916 – 1917 гг.

Цель – исследование фьордов северной Гренландии, подготовка карты залива Мелвилл. 18 апреля 1916 г. отряд покинул Готхоб и отправился к заливу Мелвилл. Здесь было подготовлено описание около 500 км побережья. После зимовки в Туле экспедиция 6 апреля 1917 г. отбыла на север Гренландии. 7 мая отряд был у фьорда Сент-Джордж. Здесь путешественники исследовали фьорды Шерард-Осборн, Виктория, Норденшельд. Кроме того, удалось открыть Й. П. Кох-фьорд и Делонг-фьорд. По итогам экспедиции были подготовлены карты северных земель Гренландии в зоне 82 – 83’35° СШ – 38 – 56° ЗД, собраны растения, проведены геологические и гляциологические изыскания.

Последующие экспедиции

В 1919 г. из Туле отправились два экспедиционных отряда: один занимался подготовкой склада на мысе Колумбия, который в дальнейшем могла использовать экспедиция Р. Амундсена, а второй во главе с К. Расмуссеном направился в экспедицию в Ангмассалик с этнографическими целями.

В 1921 – 1924 гг. состоялась пятая экспедиция Туле. Она должна была изучить быт, традиции и фольклор жителей Северной Америки, проживающих на землях от востока Канады до Аляски. 7 сентября 1921 г. отряд покинул место дислокации и выдвинулся к Датскому острову в Гудзоновом заливе. Именно это место стало базовым лагерем экспедиции. За годы экспедиции путешественники исследовали племена инуитов нетсилик, иглулик, карибу. 11 апреля 1923 г. К. Расмуссен отправился к мысу Барроу на Аляске, оттуда – к Ному. По возвращении он представил ценнейшие этнографические и фольклорные сведения.

В 1931 г. К. Расмуссен проплыл с отрядом на «Дагмаре» вдоль восточных берегов Гренландии, наметив план на будущий год.

В 1932 г. новая, уже седьмая по счету, экспедиция должна была подготовить детальное описание юго-восточного побережья Гренландии, изучить земли и фьорды от мыса Фарвель до залива Скорсби. Поставленные цели были с успехом выполнены.

Все результаты экспедиций увидели свет в книгах, написанных К. Рассмусеном. Сам он итоги последней экспедиции не смог описать, скончавшись от отравления мясом 21 декабря 1933 г.