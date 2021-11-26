ДОПШ АЛЬФОНС
ДОПШ АЛЬФОНС - австрийский историк-медиевист, член Австрийской Академии Наук.
С 1886 года учился в Венском университете. В 1889-1891 годах работал в Институте австрийской истории. В 1890 году защитил диссертацию по проблемам локальной истории XVIII века. С 1892 года научный сотрудник «Die Monumenta Germaniae Historica», занимался изданием грамот эпохи Каролингов. В 1893 году в Венском университете защитил докторскую диссертацию. С 1898 года экстраординарный, в 1900-1937 годах ординарный профессор истории, в 1920-1921 годах ректор Венского университета.
В 1922 году основал и в последующие годы возглавлял Семинар по экономической и культурной истории при Венском университете. Внёс значительный вклад в изучение аграрной истории раннего западно-европейского Средневековья. Являлся сторонником эволюционной теории исторического процесса. При рассмотрении генезиса феодализма придерживался теории непрерывного развития; отождествлял общественные отношения в поздней Римской империи и раннем Средневековье, изображал германские племена, завоевавшие римские провинции, хранителями римской цивилизации и государственности. Критиковал марковую (общинную) теорию и рассматривал хозяйство вотчины как капиталистическое с господством частной собственности на землю у франков V-VI веков. Согласно Допшу, в средние века феодализм как «политическая система» органично сочетался с «вотчинным капитализмом» как экономической основой общества. Выдающийся знаток исторических источников, Допш внёс вклад в развитие дипломатики. Один из ведущих представителей так называемого критического направления в западноевропейской историографии.
Сочинения:
Österreichische Reichsgeschichte. 2. Aufl. W., 1901. Aalen, 1968;
Die ältere Sozial- und Wirtschaftsverfassung der Alpenslaven. Weimar, 1909. Aalen, 1968;
Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung aus der Zeit von C ̈asar bis auf Karl den Großen. 2. Aufl. W., 1923–1924. Bd 1–2;
Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft in der Weltgeschichte. W., 1930. Aalen, 1968;
Die freien Marken in Deutschland. Baden, 1933. Aalen, 1968;
Wirtschaft und Kultur. Baden, 1938. Fr./M., 1966;
Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit vornehmlich in Deutschland. 3. Aufl. Weimar, 1962. Bd 1–2;
Herrschaft und Bauer in der deutschen Kaisеrzeit. 2. Aufl. Stuttg., 1964.