ДЁЙВЕНДАК ЯН
ДЁЙВЕНДАК ЯН Юлиус Лодевейк - нидерландский синолог.
В 1908-1909 годах учился в Лейденском университете, специализировался по синологии, в 1910-1911 годах - в Сорбонне, в 1911-1912 годах - в Берлинском университете. В 1912-1918 годах работал переводчиком в нидерланской дипломатической миссии в Пекине. В 1919 году начал читать лекции по синологии в Лейденском университете (с 1930 года профессор, заведующий кафедрой синологии). Инициатор основания в 1930 году в Лейдене Синологического института, соредактор китаеведческого журнала «T’ung pao».
Известность Дёйвендаку принесла публикация его докторской диссертации «Книга правителя области Шан» (1928), включающая исследование трактата «Шан цзюнь шу», принадлежащего Шан Яну, и перевод одноименного текста. Дёйвендаку принадлежит также исследование конфуцианского трактата III века до н. э. «Сюнь-цзы» (1924).
В 1930-1940-х годах Дёйвендак занимался главным образом изучением даосизма, в том числе даосской концепции «недеяния», перевёл на нидерландский (1942) и английский (1954) языки основополагающий даосистский трактат «Дао дэ цзин».
Сочинения:
Hsün-tzu on the rectification of names // T’ung pao. 1924. Vol. 23;
De Laatste dienaar der Mandsjoes // China tegen de Westerkim. Amst., 1927;
The Book of Lord Shang. L., 1928;
Chronology of Hsün-tzu // T’ung pao. 1929. Vol. 26;
De philosophie van Woe-wei. Amst., 1942;
Tao tê ching. Amst., 1942. L., 1954