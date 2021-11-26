ДЕМОР ЖАН

ДЕМОР (Demoor) ЖАН - бельгийский врач и пе­да­гог, ор­га­ни­за­тор пер­вых вспо­мо­гательных школ в Бель­гии с 1897 года.

В 1899-1937 годах профессор фи­зио­ло­гии Брюс­сель­ско­го университета, где в 1919 году ос­но­вал Пе­да­го­гический институт. Раз­ра­бо­тал сис­те­му дея­тель­но­сти школ для ум­ст­вен­но от­ста­лых де­тей, со­ста­вил ме­то­дические ре­ко­мен­да­ции по пре­по­да­ва­нию отдельных учеб­ных пред­ме­тов. Учеб­ные про­грам­мы школ под­чи­нил прин­ци­пу «по­лез­но­сти» - учить толь­ко то­му, что со­дей­ст­ву­ет раз­ви­тию ум­ст­вен­ных и фи­зических спо­соб­но­стей ре­бён­ка и име­ет прак­тическое зна­че­ние (руч­ной труд, гим­на­сти­ка, ри­со­ва­ние, пе­ние, ис­прав­ле­ние не­дос­тат­ков ре­чи). Соз­дал клас­си­фи­ка­цию ано­маль­ных де­тей. Демор впер­вые от­гра­ни­чил при­чи­ны ум­ст­вен­но­го от­ста­ва­ния в свя­зи с на­ру­ше­ни­ем раз­ви­тия ор­га­низ­ма ре­бён­ка (ме­ди­цин­ски от­ста­лые де­ти) от при­чин внеш­них (со­ци­аль­но-­пе­да­го­гических), за­ви­ся­щих от ус­ло­вий вос­пи­та­ния (пе­да­го­ги­че­ски от­ста­лые де­ти).

Сочинения :

Пси­хи­че­ское рас­строй­ство в дет­ском воз­рас­те. СПб., 1890;

Не­нор­маль­ные де­ти, вос­пи­та­ние их до­ма и в шко­ле. М., 1909;

La science de l’éducation. Brux., 1920 (coauteur).