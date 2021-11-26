БЭКОН ФРЭНСИС

Художник-фигуративист, один из ярчайших представителей британской живописи XX в.

Ранние годы

Будущий художник родился в семье капитана Мортимера Бэкона и Кристины Винифред Локсли Ферт из династии шеффилдских стальных магнатов. Его отец, некогда участник Второй англо-бурской войны, на момент рождения Фрэнсиса находился в отставке и занимался разведением лошадей. Прямой потомок сэра Николаса Бэкона, сводного брата философа Фрэнсиса Бэкона , Мортимер был человеком, чей характер сформировался под влиянием военной дисциплины и консервативного католицизма. Он нетерпимо относился к любым проявлениям свободолюбия, был человеком упрямым и жестким. Воспитанием детей пары (всего их было пятеро) занималась няня Джесси Лайтфут, отношения с которой Фрэнсис поддерживал вплоть до ее смерти в 1951 г.

С началом Первой мировой войны Бэконы переехали из Дублина в Лондон, где Мортимер поступил на службу в военное министерство. В 1918 г. семья вернулась в Ирландию. Некоторое время будущий художник проживал у бабушки по материнской линии в Страффане, графство Килдэр. В детстве Фрэнсис часто болел, страдал от астмы. Обострение этой болезни, по воспоминаниям художника, как правило, случалось, когда отец заставлял его кататься верхом и взаимодействовать с различными животными. По мере взросления отдушиной Фрэнсиса стало рисование. Также его привлекало все, что связано с созданием другой, выдуманной реальности. В 1926 г. будущий художник был изгнан из дома в Страффане после ссоры с отцом.

Становление

Переехав в 1926 г. в Лондон, Бэкон оказался в тяжелом финансовом положении. Мать стала еженедельно отправлять ему три фунта, однако этих средств едва хватало на самое необходимое. Фрэнсис устраивался на разнообразные подработки, например, в магазин женской одежды в Сохо, но в силу различных обстоятельств все они носили краткосрочный характер. Оказавшись вдалеке от родительского контроля и погрузившись в мир лондонской богемы, Бэкон начал активно исследовать разные грани своей личности. Благодаря связям с преуспевающими бизнесменами и представителями светского общества Фрэнсис выработал вкус к хорошему вину и изысканному застолью.

В 1927 г. Фрэнсис провел два месяца в Берлине в компании заводчика лошадей Харкота-Смита, к которому ранее обратился Мортимер Бэкон с просьбой посодействовать развитию мужских качеств в характере сына. Важным событием, произошедшим в этой поездке, стало знакомство Фрэнсиса с творчеством С. Эйзенштейна и Ф. Ланга . Впоследствии он отмечал, что увиденные фильмы режиссеров сильно впечатлили его. Так, сцена с кричащей женщиной в треснутых очках в «Броненосце Потемкине» неоднократно воспроизводилась художником в различных формах.

После Берлина Бэкон отправился в Париж, где задержался на полтора года. Он изучал французский, посещал различные музеи. Заметное влияние на него оказало творчество Н. Пуссена . В целом, именно в эту поездку сформировалось его желание заниматься живописью. Зимой 1928-1929 гг. Бэкон вернулся в Лондон, где арендовал студию и стал заниматься дизайном интерьеров и мебели. В начале 1930-х он создал первые живописные работы.

Первой работой, представленной публике, стало «Распятие» (1933). Это произведение, вдохновленное «Тремя танцовщицами» (1925) П. Пикассо , было прохладно принято ценителями искусства. Разочарованный критикой, Бэкон уничтожил ранее созданные работы. Сам художник впоследствии вспоминал, что вторая половина 1930-х стала периодом поиска в его творчестве. Бэкон искал объект изображения, который вызовет у него достаточный для его исследования интерес. В 1937 г. принял участие в групповой выставке «Молодые британские художники» в Лондоне с работами «Фигуры в саду» (1936), «Абстракция» и «Абстракция человеческой формы».

В 1940 г. скончался отец художника. Во время Второй мировой войны Бэкон был волонтером гражданской обороны и работал в АРП, занимающейся защитой гражданского населения. После очередной бомбежки Лондона, в следствие обострения астмы здоровье Фрэнсиса значительно ухудшилось, и Бэкон был вынужден оставить службу.

«Три этюда к фигурам у основания распятия» (1944)

Признание к Бэкону-художнику пришло в 1945 г. после выставки в Галерее Лефевр в Лондоне. «Три этюда к фигурам…» произвели сильнейшее впечатление на публику. В 1971 г. критик Д. Рассел отметил, что «живопись Англии разделилась на до и после «Трех этюдов». В триптихе, ставшем поворотной вехой в истории изобразительного искусства Великобритании, Бэкон символически изобразил антигуманизм своего времени. Гротескные существа с антропоморфными чертами, изображенные на абстрактном красном фоне, извиваясь, то ли кричат, то ли шипят, выражая всем своим естеством ужас и глубинный нутряной страх. Аллегорическое изображение иррациональной человеческой жесткости стало символом ужасов, пережитых человечеством во время двух мировых войн. Художник выбирает классическую форму и библейский сюжет, однако он отказывается от религиозной риторики. Как отмечает Д. Булатов, «Бэкон буквально следует за призывом Фридриха Ницше разбить молотом идолов, то есть отказаться….от иллюзорных идеалов. В этой системе координат, заданной констатацией смерти Бога, распятие перестает быть носителем какого-либо смысла кроме самого буквального – это жестокое убийство».

Позднейшее творчество

В 1946 г. Бэкон представил «Картину» на международной выставке современного искусства в Париже. Работа также имела успех у публики и сразу же была приобретена частной галереей. Общественное признание позволило Бэкону обрести прочное финансовое положение. Он поселился в Монте-Карло, лишь изредка возвращаясь в Лондон.

В конце 1940-х Бэкон выставлялся в Гановер-Галлери с серией «Головы», наиболее известной из которой стала «Голова VI», являющаяся отсылкой к «Портрету Папы Иннокентия X» Д. Веласкеса . В этот период на творческий процесс Бэкона оказывали значительное влияние развившаяся в Монте-Карло игромания и алкоголизм.

В 1950-е Бэкон продолжал работать сериями, выбирая один объект для исследования. Его излюбленным форматом были диптихи и триптихи. Источником вдохновения в этот период стало творчество Ф. Гойи , фотографии Крюгеровского Национального парка, впечатления от поездки в Египет. В 1958 г. художник заключил контракт с галерей изобразительного искусства Мальборо, для которой создавал произведения вплоть до 1992 г. Для позднего этапа его творчества характерно постоянное обращение к образу распятия, глубинного крика, а также отражение нутра надломленной психики и, в целом, человеческого естества. Сам художник так формулировал свой художественный принцип: «Я хотел бы, чтобы мои картины выглядели так, будто между ними прошел человек, подобно улитке, оставляя след человеческого присутствия и след памяти о событиях прошлого, как улитка оставляет за собой слизь».

В 1960-е Бэкон все больше обращался к портретированию друзей и знакомых. Важную роль в его жизни в этот период играл Д. Дайер, с которым его связывали близкие отношения. В 1971 г. в Париже состоялась ретроспективная выставка работ Бэкона. Когда художник отправился на очередную встречу с организаторами экспозиции, Дайер совершил самоубийство. Это событие оказало сильнейшее влияние на психику Фрэнсиса. Последовавший нервный срыв и глубокие переживания художник отразил в «Черном триптихе» (1972-1974).

Фрэнсис Бэкон скончался в 1992 г. от сердечного приступа в одной из частных клиник Мадрида, где он находился в связи с обострением хронической астмы.