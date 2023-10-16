10 класс | Всеобщая история

Операция «Оверлорд». Как был открыт второй фронт

Хастингс М.

В книге рассказывается о самой крупной десантной операции второй мировой войны — высадке англо-американских войск летом 1944 г. в Северной Франции, рассматриваются действия как западных союзников, так и немецко-фашистского командования и войск на различных этапах операции. Книга М. Хастингса основывается главным образом на американских, английских и западногерманских источниках о боевых действиях союзников в Северо-Западной Франции, и в особенности в Нормандии. Наряду с этими автор использовал неопубликованные материалы, хранящиеся в государственных, ведомственных и частных архивах, свои записи бесед с участниками операции «Оверлорд», их дневники и воспоминания.