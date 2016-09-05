Уроки недопрославленной победы. К годовщине разгрома Японии и окончания Второй мировой войны Уроки недопрославленной победы. К годовщине разгрома Японии и окончания Второй мировой войны На чтение: 3 минуты

Мы часто и справедливо сетуем на то, что слишком много славных страниц нашей истории в какой-то момент оказываются незаслуженно забытыми или просто обойдёнными вниманием. Манчжурская наступательная операция Красной армии в августе 1945 года, за которой 2 сентября 1945 года последовала капитуляция Японии перед союзными державами и окончание Второй мировой войны, – одна из таких недопрославленных побед.

Сразу оговорюсь: Манчжурская операция, разгром Квантунской армии – тема не «запретная» ни по каким идеологическим соображениям, в ней нет «фигур умолчания». Даже нет толком такого привычного для нашей истории «чёрного мифотворчества», которое нужно было бы опровергать.

Просто история – место тесное. И эта победа с точки зрения «общеизвестности», медийной «раскрученности» оказалась в тени Великой Отечественной – действительно великой. Даже в советском культурном наследии можно сходу вспомнить разве что пару фильмов, посвящённых боевым действиям на Дальнем Востоке – «Приказ: огонь не открывать» и «Приказ: перейти границу».

Всего два! Негусто.

Неправильна такая забывчивость – так мы и вовсе без истории останемся.

А ведь это выдающаяся кампания, практически не имеющая аналогов в мировой военной истории.

Её значение в завершении Второй мировой войны, значение в становлении миропорядка ХХ века, – неоспоримо.

Зачем это было нужно

Вспомним о причинах, которые побудили Советский Союз через три месяца после завершения тяжелейшей Великой Отечественной войны вновь вступить в боевые действия на Дальнем Востоке.

В советской историографии наибольшим почётом пользовалась формулировка «исполняя союзнический долг». И это правда. Черчилль и особенно Рузвельт (ведь именно Америка несла основную тяжесть войны на Тихом океане) уговаривали Сталина включиться в войну на Востоке аж с Пёрл-Харбора.

Заинтересованность союзников понятна: ещё в 1945-м Пентагон грустно предполагал, что война против Японии продлится аж до конца 1946 года и повлечёт за собой миллионные жертвы. Помощь СССР резко меняла картину боевых действий. Получив от Сталина в Потсдаме гарантии и точные сроки, новый президент США Гарри Трумэн вздохнул с облегчением: мол, теперь разгром Японии – дело ближайших недель.

Но дело не только в союзническом долге.

СССР с апреля 1941 года не был в состоянии войны с Японией, у нас был двусторонний пакт о нейтралитете. Однако Япония оставалась участником Антикоминтерновского пакта, союзницей гитлеровской Германии. И, конечно, пакт пактом, но угроза с Востока для нас была реальной – уж цену-то таким соглашениям тогда все знали.

Всё это время Япония держала на наших восточных границах миллионную Квантунскую армию. Всё это время действовал и совершенствовался план вторжения с СССР «Контакуэн». Да, у Японии были основания побаиваться Красной армии, потому и не торопилось её военное командование поддержать германских союзников даже в 1942 году, когда вермахт успешно рвался на Кавказ и к Сталинграду. Но сложись как-то по-другому обстановка на советско-германском фронте – японские силы были вполне способны развернуть наступление вглубь нашей территории. По крайней мере, у советского руководства для опасений такого рода были все основания. Угроза японского нападения оттягивала в разные периоды войны от 15 до 30% от всех Вооружённых Сил СССР, – тех сил, которых в тот момент так сильно недоставало на западе для борьбы с главным врагом.

В 1941-1945 гг. японская сторона неоднократно нарушала морские, сухопутные и воздушные границы СССР, мешала судоходству и рыболовству в нейтральных и советских территориальных водах. Японцы неоднократно производили обыски советских судов, везущих вооружение и стратегические материалы, поставляемые из США в СССР по ленд-лизу. Несколько советских кораблей было потоплено.

Да и опыт у нас был ещё до Великой Отечественной войны – опыт, как сейчас выражаются «локальных вооружённых конфликтов» на Хасане и Халхин-Голе. Кстати, эти сражения – тоже полузабытые, и тоже несправедливо. А ведь именно на Халхин-Голе взошла звезда Георгия Жукова, к слову.

В общем, сосед, хоть и «нейтральный», но беспокойный и даже угрожающий.

Разгром, и скорейший разгром последнего гитлеровского союзника был в интересах не только союзников, но и нашей страны.

Как это было сделано

И разгром случился – молниеносный, образцово-показательный. За 10 дней (!) – с 9 по 19 августа – была уничтожена миллионная Квантунская армия. Причём решение о капитуляции было принято японским правительством даже раньше – 14 августа, на шестой день (!) советского наступления, но армия в Манчжурии не получила соответствующего приказа и продолжала обречённо отбиваться от силы, чья несокрушимость к тому времени была очевидна.

В ходе боевых действий советские войска уничтожили более 83 тыс. и взяли в плен более 600 тысяч солдат и офицеров противника, понеся сравнительно незначительные потери – 12 тыс. убитыми и пропавшими без вести. Было захвачено большое количество вооружения, боевой техники, боеприпасов и другого военного имущества.

Вот это и есть блицкриг, если уж не то пошло. Искусство военного планирования, высочайшее мастерство солдат, безукоризненное техническое оснащение войск… И мне как историку действительно обидно, что эта не имеющая аналогов в мировой истории операция полузабыта даже в стране-победительнице, не растиражирована в сотнях книг и кинофильмов.

Как выбирать врага

Конечно, положа руку на сердце, надо признать, что то не была победа над равным противником.

Это сейчас Япония – один из мировых экономических и технологических лидеров. Японцам есть чем гордиться, а нам есть чему у них поучиться. Сегодня. Но тогда, в 1945-м, всё было совсем не так.

В августе 1945 года на Японию обрушился один из экономических и технологических лидеров того времени. Конечно, Германию Советский Союз тоже превосходил. Но всё-таки немцы, когда видели Т-34 и ИС-2, понимали, что это такое – просто были не в состоянии ни произвести аналоги, ни противопоставить что-то самым современным и совершенным технологиям своей эпохи. А для японцев это вообще было что-то инопланетное, признаться.

Это не к тому, что японцы были тогда державой никудышной: с США – тоже безусловным лидером эпохи – вполне успешно сражались на Тихом океане. Это к тому, насколько мощной тогда была наша страна. А уж сравнения с Красной Армией, да ещё и закалённой в боях Великой Отечественной, была достойна только одна сила того времени – это сама Красная Армия. Больше сравнивать было не с кем.

Впрочем, это не мы выбирали себе «слабого противника» – это тогдашнее руководство Японии аж с Гражданской войны, с интервенции, выбрало себе врага явно «не по размеру». Как говорится, «за что боролись…»

Чему учит нас победа над Японией

Это ретроспективное сравнение СССР и Японии – первый полезный исторический урок. Этот урок говорит, во-первых, о том, что никто не обречён на вечную отсталость. Нынешнее лидерство, нынешнее процветание на отстававшую когда-то Японию не с неба свалилось – японцы добились его своим трудом. И, во-вторых, это урок уважения к собственной истории: русская мощь прошлого века – это факт, это естественное опровержение мифов о нашей исторической отсталости. И – то же самое: тогдашнее лидерство на нас не с неба свалилось, наши предки добились его своим трудом и своими подвигами. И нам сегодня никто не мешает.

И второй полезный урок.

Подводя итоги Второй мировой войны и Манчжурской операции в частности, Иосиф Сталин в обращении к советскому народу прямо признал: это реванш за поражение 1905 года. То есть естественная для великой державы жажда реванша была не последней в перечне мотиваций для вступления СССР в войну на Дальнем Востоке. Россия вернула утраченные в начале века территории, усилила свои позиции в регионе, обзавелась там союзниками.

Что важно для нас в этом уроке? Это урок единства истории. Многие говорят, что 1917 год – это катастрофа, гибель России. Что Российская Империя и Советский Союз – это разные страны. Это лукавство. В 1945 году у власти в России была партия, которая за 30 лет до этого была врагом самодержавия. Да и лично глава государства был до этого пламенным революционером.

Однако и для главы государства, и для всего народа было очевидно: Российская империя 1905 года и Советский Союз 1945 года – это одна и та же страна. Да, модернизированная – но та же самая Россия. У неё те же самые вечные интересы и те же самые вечные нравственные ценности.

Это яркий урок, который напрямую запрещает нам произвольно кромсать свою историю на «правильные» и «неправильные» огрызки.