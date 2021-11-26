ПАРИЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 1944
ПАРИЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 1944 - заключительный этап общенационального восстания во Франции во время 2-й мировой войны.
Происходило с 19 по 25 августа. После высадки войск союзников в Нормандии 6.6.1944 года (смотреть «Оверлорд» операция) вооруженная борьба французского Движения Сопротивления против германских оккупантов усилилась и переросла в общенациональное восстание. К середине июля им были охвачены 40 департаментов Франции. Важную роль в сплочении патриотических сил перед началом парижского восстания сыграла многотысячная демонстрация под трёхцветными флагами, состоявшаяся в Париже в День взятия Бастилии - 14 июля. Руководство подготовкой и проведением парижского восстания осуществляли Парижский комитет освобождения (ПКО) во главе с А. Толле, командование Французскими внутренними силами в Парижском районе во главе с полковником А. Роль-Танги, представитель Временного правительства генерал Ш. де Голля А. Пароди. Силы повстанцев насчитывали около 60 тысяч человек (лишь 1,7 тысяч из них были вооружены к середине августа). Им противостоял 20-тысячный германский гарнизон (располагал 80 танками, 60 орудиями и 60 самолётами) во главе с командующим оккупационными войсками генералом Д. фон Хольтицем; помощь ему могли оказать также части вермахта, отступавшие с юга и севера Франции.
10 августа в Парижском райне началась забастовка железнодорожников, к которым присоединились металлурги и работники почтово-телеграфной службы. К 18 августа она приняла всеобщий характер, бастовавших поддержали полиция и жандармерия правительства «Виши», передавшие им около 20 тысяч единиц лёгкого стрелкового оружия. Для руководства Временного правительства и лидеров внутреннего сопротивления было принципиально важно освободить Париж собственными силами, без участия войск союзников. 18 августа ПКО и Французская коммунистическая партия призвали парижан к вооруженному восстанию. Уже на следующий день в Париже начались уличные бои. Попытка фон Хольтица внести раскол в ряды восставших путём угрозы разрушить город успеха не имела.
Предложение о перемирии было отклонено ПКО и Национальным советом Сопротивления. К 20 августа восставшие захватили префектуру полиции и ряд других государственных зданий. Им удалось окружить германский гарнизон и уничтожить значительную часть бронетехники противника. 22 августа Париж покрылся густой сетью баррикад. К 24 августа, когда стало очевидно, что группировка фон Хольтица обречена, командование союзников изменило прежние планы, не предусматривавшие вступления в Париж, и отдало войскам приказ идти на столицу Франции. Этому решительно воспротивился де Голль, считавший, что освобождение Парижа - дело чести самих французов. По его приказу 2-я танковая дивизия генерала Леклерка, совершив 250-километровый бросок, вечером 24 августа с юга, через Орлеанские ворота, вошла в практически освобождённый повстанцами город. 25 августа на вокзале Монпарнас подписан акт о безоговорочной капитуляции германского гарнизона (с германской стороны - фон Хольтицем, с французской - Леклерком и Роль-Танги). Освобождение Парижа было отмечено 26 августа двухмиллионным народным шествием от площади Звезды (Этуаль; ныне площадь Шарля де Голля) до собора Нотр-Дам-де-Пари, где была отслужена благодарственная месса.
Потери восставших в ходе 7-дневных уличных боёв составили 2,1 тысячу человек убитых; германского гарнизона - 4,2 тысячи человек (14,8 тысяч германских солдат и офицеров были взяты в плен). Освобождение Парижа собственными силами имело большое моральное и политическое значение для восстановления престижа Франции и укрепления авторитета Временного правительства Ш. де Голля.