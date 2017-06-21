«Отважным вся Земля – могила». О памятнике советскому солдату в Греции Приближающийся День памяти и скорби, 22 июня, заставляет снова и снова мысленно переноситься на 72 года назад и вспоминать войну. Так уж получилось, что Великая Отечественная война 1941-1945 годов принадлежит не только российской истории. Она – неотъемлемая часть Второй мировой войны, память о которой объединяет всех европейцев. Два года назад, в апреле 2015-го, я побывал в составе российской делегации в Греции. Приняв участие в праздновании 70-летия окончания Великой Отечественной войны, мы оказались в предместье Афин Калифее – районе, населённом выходцами из Советского Союза. Там, на пересечении проспекта Сингру и улицы Филарету, я увидел то, что меньше всего ожидал встретить. Под... На чтение: 1 минута

Приближающийся День памяти и скорби, 22 июня, заставляет снова и снова мысленно переноситься на 72 года назад и вспоминать войну. Так уж получилось, что Великая Отечественная война 1941-1945 годов принадлежит не только российской истории. Она – неотъемлемая часть Второй мировой войны, память о которой объединяет всех европейцев.

Два года назад, в апреле 2015-го, я побывал в составе российской делегации в Греции. Приняв участие в праздновании 70-летия окончания Великой Отечественной войны, мы оказались в предместье Афин Калифее – районе, населённом выходцами из Советского Союза. Там, на пересечении проспекта Сингру и улицы Филарету, я увидел то, что меньше всего ожидал встретить. Под палящим солнцем древней Эллады стоит монумент из белого мрамора в честь павших на греческой земле советских солдат, установленный в мае 2005 года по инициативе мэра и жителей муниципалитета. Приуроченное к 60-летию Победы его торжественное открытие рассматривалось греческими официальными властями, а также в широких кругах общественности Греции как важный шаг в развитии традиционной дружбы между греческим и российским народами.

Работа российского художника и скульптора В.М. Клыкова представляет собой массивный камень, расположенный под углом на постаменте из чёрного гранита. На камне лежит изваяние погибшего советского солдата с винтовкой, зажатой в руках. Рядом с его телом расположена фигура женщины-матери, гречанки по облику, скорбящей о потере бойца.

Для жителей Афин это не только память о совместной борьбе против общего врага, ведь в греческом Сопротивлении приняли участие несколько сотен советских военнослужащих, но и символ русско-греческого вклада в общую Победу над самым страшным врагом человечества. Он напоминает, что в годы войны в рядах Красной Армии плечом к плечу сражались и греки – граждане СССР, что камни Древней Эллады окропила русская кровь, ставшая в ХХ веке символом независимости греческого народа, как и многих народов Европы.

Сейчас, когда для российского зрителя стала привычной информация о вандальском отношении европейцев к могилам и памятникам советским бойцам, о сносе военных монументов и об осквернении захоронений, как никогда хочется с благодарностью в душе вспомнить о том, что на греческой земле, несмотря на все тенденции пересмотра итогов Второй мировой войны, искренне чтут наших соотечественников, отдавших свои жизни за свободу и независимость потомков древних эллинов.

Тогда, в 2015-м, мэр Калифеи подчеркнул: «Советским солдатам, борцам за свободу, как нельзя лучше подходит надпись на памятнике, принадлежащая великому греку Периклису Яннопулосу – “Для отважных людей вся земля является могилой”».