Открытие второго фронта в 1944 году: медвежья услуга или помощь? 6 июня 1944 года в Нормандии союзники СССР по антигитлеровской коалиции открыли долгожданный второй фронт Открытие второго фронта должно было облегчить положение Красной Армии, которая уже три года не на жизнь, а на смерть билась с немецкой военной машиной. Но к 1944 году, когда наметился коренной перелом во Второй мировой войне, а на Восточном фронте он произошел и годом ранее, открытие второго фронта носило уже более политический, нежели военный характер. Сегодня мы постараемся разобраться во всех тонкостях этого вопроса и узнать, почему союзники не открыли его раньше и насколько сильно открытие второго фронта повлияло на политическую конъюнктуру в ходе Второй... На чтение: 3 минуты

6 июня 1944 года в Нормандии союзники СССР по антигитлеровской коалиции открыли долгожданный второй фронт

Открытие второго фронта должно было облегчить положение Красной Армии, которая уже три года не на жизнь, а на смерть билась с немецкой военной машиной. Но к 1944 году, когда наметился коренной перелом во Второй мировой войне, а на Восточном фронте он произошел и годом ранее, открытие второго фронта носило уже более политический, нежели военный характер. Сегодня мы постараемся разобраться во всех тонкостях этого вопроса и узнать, почему союзники не открыли его раньше и насколько сильно открытие второго фронта повлияло на политическую конъюнктуру в ходе Второй мировой войны.

Планы и предпосылки

Открытие второго фронта – вопрос, который всегда интересовал советское высшее военно-политическое руководство. Тяжелая ситуация на фронтах в начальный период Великой Отечественной войны и достаточно ограниченная помощь союзников по программе ленд-лиза диктовали необходимость открытия второго фронта. Консультации между лидерами государств-союзников по антигитлеровской коалиции по вопросу открытия второго фронта начались еще в 1941 году. И.В. Сталин в ходе войны всегда отстаивал точку зрения о необходимости скорейшего открытия второго фронта, он понимал, что это снимет нагрузку с Красной Армии и сохранит много человеческих жизней.

Источник: http://waralbum.ru

Более того, даже к маю 1943 года, когда была оговорена высадка в Европе, США и Великобритания уже обладали всем необходимым для проведения такой операции. Тем не менее союзники решили перенести высадку в Европе на 1944 год.

Большая дискуссия шла и между западными лидерами. Так, британский премьер У. Черчилль настаивал на «барахтании» в Средиземном море и высадке на Балканах с целью отсечь Красную Армию от Восточной Европы. А вот лидер США Ф. Рузвельт был сторонником высадки в Западной Европе (здесь его позиция была близка к Сталину).

Источник: https://bigenc.ru

В любом случае высадка задерживалась, где бы она ни намечалась. Это вызывало крайнее неудовольствие советского правительства.

Вмешалась геополитика

Союзники явно выжидали, кто из противников возьмет верх на Восточном фронте. В 1943 году Красной Армии удалось переломить военную обстановку. Всем стало ясно, что разгром гитлеровской Германии – дело времени.

Источник: http://history-doc.ru

Тут-то наши западные союзники и зашевелились. Они прекрасно понимали, что если Советский Союз и дальше будет действовать так же успешно, то под его влияние может попасть Восточная, а за ней и вообще вся Европа. Плюс к тому международный авторитет СССР, который резко повысился, и по всему миру росла популярность левых и коммунистических идей. Это очень пугало западных лидеров и их спонсоров – капиталистов, получавших огромные деньги на военных заказах и производстве. Они не могли допустить, чтобы Европа стала красной.

Источник: https://agesmystery.ru

Под этим соусом и стали готовить грандиозную высадку. Как мы уже упоминали, Черчилль очень боялся Советского Союза, всеми силами тянул одеяло на себя, а значит, – в сторону Балкан, Греции и Средиземноморья в целом. На этом театре пошли «обкатку» методы проведения крупных десантов. Операция «Факел» в Северной Африке, высадка на Сицилию и в Италию – всё это стало прелюдией и хорошей тренировкой к будущей нормандской операции. Черчилль не смог продавить свою позицию, и высадку решено было проводить во Франции.

Всё было бы хорошо, только в это время продолжали гибнуть наши бойцы, а большая часть нацистских войск продолжала воевать на Востоке.

«Оверлорд»

В ходе подготовки к операции, получившей кодовое название «Оверлорд», союзники сосредоточили в Британии 4 армии: 1-ю и 3-ю американские, 2-ю английскую и 1-ю канадскую. Их составе было 37 дивизий (включая 10 бронетанковых и 4 воздушно-десантных) и 12 бригад. Для десантной операции выделялось 1213 боевых кораблей, свыше 4100 десантных судов, барж и катеров, около 1600 торговых и вспомогательных судов. ВВС союзников начитывали более 10200 боевых и 1360 транспортных самолетов, 3500 планеров. Планировалась комбинированная высадка с моря и десант с воздуха. Бомбардировочная и штурмовая авиация усиленно работала по основным транспортным узлам, железным дорогам, складам и местам сосредоточения немецких войск.

Источник: http://history-doc.ru

Была проведена большая кампания по дезинформации немецкой разведки, чтобы гитлеровцы не поняли, где будет нанесен удар. А само сосредоточение войск производилось в полной секретности, вплоть до того, что солдаты изолировались в лагерях, из которых запрещен был выход.

Высадку наметили на 6 июня 1944 года. Эта операция до сих пор является крупнейшим комбинированным десантом в истории. В ночь на 6 июня почти 4 тысячи самолетов и планеров с десантниками перебросили 3 парашютные дивизии на землю Франции по воздуху. Воздушный десант оказался не очень удачным, десантники понесли существенные потери, были рассеяны и выполнили всего 20% поставленных задач. Но вслед за ними пошел первый эшелон морского десанта. Утром 6 июня тысячи десантных барж при поддержке тяжелых корабельных орудий и всех типов авиации появились у берегов Нормандии.

Источник: http://history-doc.ru

За время высадки на берег было доставлено 156 тысяч солдат и 10 тысяч единиц бронетехники. Колоссальное число! Высадка происходила на пяти нормандских пляжах, получивших кодовые названия: «Юта», «Омаха-бич», «Голд», «Джуно», «Сорд». Только на «Омахе» немцы оказали серьезное сопротивление, и американцы потеряли там почти 5 тысяч солдат убитыми и ранеными. В остальных точках дело пошло удачно. Затем вплоть до конца июля союзники расширяли плацдарм. Это была первая часть операции «Оверлорд» – операция «Нептун». Интересно, что в кармане кителя генерала Д. Эйзенхауэра, будущего президента США, адъютант нашел записку: «Наша высадка в районе Шербур — Гавр не привела к удержанию плацдарма, и я отвёл войска. Мое решение атаковать в это время и в этом месте было основано на той информации, которой я располагал. Войска, авиация и флот сделали всё, что храбрость и верность долгу могли свершить. Если кто-то виновен в неудаче этой попытки, то это только я».

Источник: http://history-doc.ru

К исходу 25 июля союзники собрали на отвоеванном плацдарме почти полтора миллиона человек. Крупнейшая группировка! Этим силам предстояло реализовать дальнейшие планы по освобождению Франции, Бельгии и Голландии – вторую часть «Оверлорда», получившую кодовое название «Кобра».

Итоги

Несмотря на то, что до конца войны был ещё почти целый трудный год, уже к июлю 1944 года можно подвести некоторые промежуточные итоги. Операция «Оверлорд» действительно облегчила положение Красной Армии. Если бы операция не состоялась, возможно, нам пришлось бы провоевать дольше, и с большими потерями. За это мы всегда будем благодарны нашим союзникам, сохранившим жизни тысячам советских солдат.

Источник: http://history-doc.ru

С другой стороны, как мы уже указали, союзники всё видели и всё понимали. Как только одна из сторон на Востоке стала одерживать верх с ощутимым перевесом, тут же вмешались «западные партнеры». Что это, как не холодный геополитический расчёт?

Обладая всеми возможностями для высадки, американцы и англичане, тянули с ней до последнего, закидывая советское руководство обещаниями. Возможно, контуры будущего противостояния в холодной войне и стали очерчиваться не в Тегеране, Потсдаме или Ялте, а на холодных нормандских пляжах, политых кровью американских солдат.

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