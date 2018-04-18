Краткий курс истории. «Мессершмитт» 18 апреля 1941 года состоялся первый полет немецкого самолета «Мессершмитт» Ме-262, позднее ставшего первым в мире серийным турбореактивным истребителем. Всего немцы создали десять модификаций этого самолета. Неспешная работа Осенью 1938 года Рейхсминистерство авиации дало задание по созданию экспериментального самолета для проведения испытаний турбореактивных двигателей BMW в летных условиях. За дело взялась самолетная фирма «Мессершмитт» и параллельно фирма «Хейнкель». Однако продукт последней впоследствии оказался неконкурентоспособным по сравнению с Ме-262. После первых испытаний с двигателями BMW, оказавшимися недостаточно мощными и надежными, их заменили турбореактивными двигателями Jumo-004, которые выдерживали 10-часовые испытания и развивали тягу 1000 кг. Неспешная работа над Ме-262 продолжалась до конца... На чтение: 1 минута

18 апреля 1941 года состоялся первый полет немецкого самолета «Мессершмитт» Ме-262, позднее ставшего первым в мире серийным турбореактивным истребителем. Всего немцы создали десять модификаций этого самолета.

Неспешная работа

Осенью 1938 года Рейхсминистерство авиации дало задание по созданию экспериментального самолета для проведения испытаний турбореактивных двигателей BMW в летных условиях. За дело взялась самолетная фирма «Мессершмитт» и параллельно фирма «Хейнкель». Однако продукт последней впоследствии оказался неконкурентоспособным по сравнению с Ме-262. После первых испытаний с двигателями BMW, оказавшимися недостаточно мощными и надежными, их заменили турбореактивными двигателями Jumo-004, которые выдерживали 10-часовые испытания и развивали тягу 1000 кг. Неспешная работа над Ме-262 продолжалась до конца осени 1943 года.

Блицбомбер

Стоит отметить, что серийный выпуск Ме-262 дважды откладывался Гитлером. Сначала в 1940 году, затем, из-за подорванного доверия к люфтваффе, весной – летом 1943-го. Изменения наступили уже в конце ноября. Под угрозой открытия Второго фронта Гитлер поинтересовался у Вилли Мессершмитта, можно ли модифицировать Ме-262 в сверхскоростной истребитель-бомбардировщик – «блицбомбер». Тот ответил положительно. Но командование люфтваффе проигнорировало данное требование. В результате на момент высадки союзников в Нормандии в июне 1944 года боевые части люфтваффе располагали примерно 30 самолетами Ме-262 в модификации истребителя, а пилоты были не подготовлены для эффективного управления ими.

Вклад в войну

Как ни крути, а немецкая инженерная мысль известна во всем мире. И хотя вклад в войну Ме-262 был не настолько велик, как некоторым кажется, его порой сырые наработки послужили весомым вкладом в дело дальнейшего развития реактивного самолетостроения, в том числе в СССР. Что касается дальнейшей судьбы Ме-262 начиная с высадки в Нормандии, то немцы продолжали работу над этим «чудо-оружием». Однако существенная часть построенных Ме-262 погибла в ходе испытаний, а также во время налетов англо-американской авиации, так и не успев подняться в воздух. Те же, что поднимались, нередко гибли из-за возгорания турбин. Для Германии ситуация с производством осложнялась тяжелым экономическим положением в конце войны и изрядно пострадавшей военной инфраструктурой. За все время войны немецкая промышленность выпустила более 1400 экземпляров этого «чудо-оружия», но большинство из них попадало в руки учебных подразделений. Небольшая боевая эффективность Ме-262 была связана с низкой эксплуатационной надежностью самолета (и конкретно турбореактивных двигателей) и недостаточной обученностью пилотов. Так что каким бы легендарным ни называли «Мессершмитт», фашистам он так и не помог.