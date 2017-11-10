Краткий курс истории. Японский «Нюрнберг» 12 ноября 1948 года завершился Токийский процесс (известный также как Международный военный трибунал для Дальнего Востока) – суд над японскими военными преступниками, совершившими свои преступления в годы Второй мировой войны. На чтение: 1 минута

12 ноября 1948 года завершился Токийский процесс (известный также как Международный военный трибунал для Дальнего Востока) – суд над японскими военными преступниками, совершившими свои преступления в годы Второй мировой войны.

Капитуляция c обязательствами

Большинство жителей постсоветского пространства знают или слышали о Нюрнбергском процессе, на котором судили немецко-фашистских военных преступников. Вместе с тем этот суд был предусмотрен десятым пунктом Потсдамской декларации (26 июля 1945 года). В нем речь шла о военных преступниках Второй мировой войны вообще, а не только о немцах. Так что, подписав акт о капитуляции, страна-агрессор Япония также соглашалась с обязательством выполнять условия десятого пункта Потсдамской декларации.

Замели следы

Организатором процесса выступил американский военачальник, главнокомандующий союзными оккупационными войсками Дуглас Макартур. Он же сформировал группу из 11 судей из 11 стран. К сожалению, японцы успели хорошенько замести следы своих преступлений, поскольку Нюрнбергский процесс стал для них примером и они заранее понимали, что подобный процесс будет ждать и их. Тем не менее 29 человек были обвинены по 55 пунктам, которые, как и в Нюрнберге, были разделены на три категории: преступления против мира, массовые убийства, преступления против человечности. Среди конкретных обвинений значились Нанкинская резня, Батаанский марш смерти и другое.

О чем умолчали

Американцы тонко почувствовали, что ни в коем случае нельзя обвинять императора Японии Хирохито, хотя он и являлся верховным главнокомандующим. Дело в том, что личность императора была священна для народа, и такой суд мог привести к непредсказуемым последствиям для ограниченного контингента союзников в Токио. Также американцы договорились с японцами, что вопрос бактериологического оружия не будет обсуждаться, а взамен японцы пообещали предоставить своих ученых и специалистов, занимавшихся соответствующими разработками и опытами на живых людях, в США для передачи опыта и знаний. Из-за этого СССР позднее пришлось провести свой суд над японскими преступниками конкретно по данному вопросу. На Токийском процессе семь человек были приговорены к повешению, 15 получили пожизненные сроки, министр иностранных дел Сигэнори Того приговорен к 20 годам заключения. А вот для посла в СССР Мамору Сигэмицу советские власти добились смягчения приговора – он получил семь лет тюрьмы.