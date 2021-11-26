КЕЙТЕЛЬ (KEITEL) ВИЛЬГЕЛЬМ (22.09.1882-16.10.1946 гг.)

Немецкий генерал-фельдмаршал (1940 г.), один из высших военных деятелей нацистской Германии, военный преступник. Родился в Хельмшероде (Брауншвейг). В марте 1901 г. поступил фанен-юнкером в артиллерийский полк. В 1914 г. окончил курсы резерва офицеров генерального штаба. Во время 1-й мировой войны воевал на Западном фронте, командовал батареей, служил в штабах дивизий, корпусов и в Большом генеральном штабе кайзеровских вооруженных сил. После демобилизации в чине капитана поступил на службу в вооруженные силы Веймарской республики (рейхсвер). С приходом к власти нацистов стал активно служить новому режиму, что обеспечило ему быструю карьеру. С августа 1933 г. до октября 1935 г. служил в должности командира дивизии. С октября 1935 г. занимал пост начальника управления вермахта в военном министерстве. 4 февраля 1938 г. на основе этого управления было создано верховное главнокомандование вермахта (ОКВ), игравшее роль военного штаба Гитлера. Начальником ОКВ в ранге министра стал произведенный в генерал-полковники Кейтель. В этой должности он прослужил до конца войны. Гитлер ценил Кейтеля за личную преданность. После разгрома Польши он наградил его Рыцарским орденом Железного креста, а после разгрома Франции присвоил ему звание генерал-фельдмаршал. От имени Гитлера Кейтель издал немало директив, приказов и распоряжений, на основании которых осуществлялся террор против военнопленных и мирных граждан других стран. Директива от 13 мая 1941 г. «О военной подсудности в районе "Барбаросса" и особых полномочиях войск» освобождала немецких офицеров и солдат от ответственности за преступления против мирных граждан на оккупированной территории СССР; «Приказ о комиссарах» от 6 июня 1941 г. предписывал немецким офицерам и солдатам без суда и следствия расстреливать политработников Красной Армии; приказ от 16 сентября 1941 г. позволял расстреливать до 100 ни в чем не повинных людей в случае покушения на одного немецкого военнослужащего. Только во Франции на основании этого приказа было убито 30 тыс. заложников. 6 декабря 1941 г. Кейтель издал приказ «Мрак и туман» об арестах по подозрению во враждебном отношении к оккупантам мирных граждан и тайной их отправке в Германию для расправы. На основании этого приказа были уничтожены десятки тысяч человек в странах Западной Европы, в Чехии и на Украине. После провала антигитлеровского заговора 20 июля 1944 г. Кейтель вошел в состав «офицерского суда», который принимал решения об увольнении из вооруженных сил военнослужащих, причастных к заговору, а затем передавал их на расправу в гестапо. 8 мая 1945 г. Кейтель поставил свою подпись под Актом о капитуляции вооруженных сил нацистской Германии. После войны как один из главных немецких военных преступников был приговорен Международным военным трибуналом в Нюрнберге к смертной казни и повешен.