Инкубатор смерти отряда №731 Во время Второй мировой войны Япония всерьёз рассматривала биологическое оружие - как главный инструмент победы. На чтение: 4 минуты

Во время Второй мировой войны Япония всерьёз рассматривала биологическое оружие - как главный инструмент победы.

Когда Россия начала СВО, вскрылся страшный факт — на территории Украины находились американские бактериологические лаборатории, где могли вестись разработки биологического оружия. Западный мир отнёсся к этому спокойно. А Китай отреагировал болезненно. И тому есть основание. В начале 1930-х годов на территории Поднебесной японцы построили настоящую «фабрику смерти», где учёные Страны восходящего солнца занимались разработками биологического оружия и ставили опыты на живых людях.

Японцы верили, что именно биологическое оружие способно принести им победу в войне. И собирались применить его против СССР и США. Но война была проиграна. Многие из сотрудников «фабрики» спаслись от возмездия, укрывшись как раз в США. А американцы предоставили им иммунитет, получив взамен многочисленные наработки. Косвенно подтверждает факт сотрудничества Корейская война. Есть предположение, что в 1952 году военные США применили бактериологическое оружие. И, судя по всему, эксперименты продолжаются по сей день.

«Просвещённый мир» по-японски

Император Японии Хирохито в 1926 году объявил лозунг «Сёва» («Просвещённый мир») главным девизом Страны восходящего солнца. Сам правитель получил хорошее образование в области биологии. Хирохито считал, что пришло время науки. В ней он видел военный потенциал. Император полагал, что биологическое оружие способно перевернуть привычное мироустройство, превратив своего хозяина в бога. Японцы всегда являлись воинственной нацией. И мечты о мировом господстве, транслируемые императором, нашли отклик как среди учёных, так и среди военных.

Генеральный штаб выбрал Сиро Исии — полковника армии и биолога. Его отправили в командировку по разным странам мира для сбора информации о биологическом оружии. Исии был поражён, узнав, с каким первобытным страхом европейцы относились к этому. И понял, что Япония на правильном пути. В 1930 году Сиро вернулся и без сомнений заявил, что именно биологическое оружие способно обеспечить превосходство армии Страны восходящего солнца над всеми остальными. Итог: появился секретный комплекс, вошедший в историю под названием «Отряд №731».

Подготовительные работы стартовали в 1932 году на оккупированной японцами китайской территории. Неподалёку от деревни Пинфан (Маньчжурия) было возведено более сотни различных строений. А сама территория тщательно охранялась. Здесь изначально поселились учёные и военные. А затем сюда начали доставлять «материал». В целях конспирации китайские пленные по документам проходили как «брёвна».

Выбор на Маньчжурию пал неслучайно. Здесь в марте 1932 года Япония образовала марионеточное государство, находящееся под управлением Квантунской армии. А в Лигу Наций была отправлена соответствующая нота, поданная под соусом «желания местного населения». На деле же, конечно, народ никто не спрашивал. В Маньчжоу-го на тот момент проживало свыше 35 миллионов человек. Соответственно, японские учёные не знали недостатка в «материале» для опытов. И по мнению китайских, а также некоторых других иностранных историков, Вторая мировая война началась именно тогда, в 1932 году, а не в 1939-м.

Фабрика смерти

В 1936 году появилась «Фабрика смерти» - предприятие, которое «перерабатывало» живых людей, получая смертоносное оружие, способное уничтожить огромное количество населения земного шара. Фабрика находилась неподалёку от города Харбина и была надёжно защищена. Местное население держали в неведении. Но люди панически боялись, поскольку никто оттуда не возвращался. Ходили слухи, что японцы проводят жуткие опыты...

Ниси Тосихидэ, один из сотрудников отряда №731, вспоминал: «…10 китайцев-военнопленных были привязаны к столбам на расстоянии 10−20 метров от бомбы шрапнельного действия, заражённой газовой гангреной… После включения тока бомба разорвалась, засыпав площадку, где размещались подопытные, шрапнелью с бактериями газовой гангрены. В результате все подопытные были ранены в ноги или ягодицы и по истечении семи дней умерли в мучениях».

А это воспоминания Кавасима Киоси: «Да, все пленники умирали. За всё время существования тюрьмы, известное мне, ни один из заключённых живым оттуда не вышел. …В 731-м отряде ежегодно умирало от производства опытов примерно не менее 600 человек… С 1940 по 1945 год через эту фабрику смерти было пропущено не менее трёх тысяч человек, уничтоженных путём заражения смертоносными бактериями. Какое количество погибло до 1940 года, мне неизвестно».

В 1939 году произошло вооружённое столкновение между СССР и Японией в районе Халкин-Гола. И тогда «бойцы» 731-го отряда решили в реальных боевых условиях применить бактериологическое оружие.

Бывший сотрудник Синодзука Ёсио вспоминал, что в канистры был залит специальный питательный раствор, в котором предварительно растворили бактерии тифа. Затем эти ёмкости поместили в деревянные ящики и обложили сухим льдом. Японские учёные вместе с солдатами сели в обычный пассажирский поезд, следовавший из Харбина в сторону Хайлара. По словам Ёсио, никто из пассажиров не подозревал, что рядом с ними находится опаснейшее оружие. Добравшись до нужного места, японцы погрузили ящики в грузовики, направившиеся в сторону границы с Советским Союзом. На границе сотрудники отряда №731 вылили смертоносный раствор в верхнее течение реки Аргунь.

Однако главный удар на себя приняли всё-таки жители Маньчжурии. Японские специалисты экспериментировали с бактериями бубонной и ленточной чумы, паратифа, тифа, холеры, сибирской язвы. Сотрудники 731-го отряда ставили опыты на живых людях, выясняя, как долго организм может бороться с той или иной заразой.

Особый упор в 731-м отряде делался на опыты по обморожению. Японцы планировали атаковать СССР, продвигаясь по холодным территориям, поэтому хотели найти эффективную защиту от морозов. В качестве «материала» они использовали русских студентов, обучавшихся в университетах Харбина. Эксперименты над гражданами Союза японцы называли «пробой на холод».

Но обмораживали не только русских. Японцы ставили опыты на китайских детях. Следили за их реакцией на обморожение конечностей, записывали данные и составляли отчёты.

По известным данным, в «адской кухне» главными «ингредиентами» являлись китайцы - примерно 60% от общего количества подопытных. На втором месте находились русские — 30%. Оставшиеся 10% составляли корейцы и монголы.

На финансирование деятельности отряда №731 денег не жалели. У них был аэродром, несколько самолётов, полигон. Были построены заводы по производству бомб и артиллерийских снарядов, которые «начиняли» вирусами и бактериями. Также в распоряжении отряда находилась тюрьма и крематорий.

«Забытые» преступления

В Советском Союзе знали о подготовке Японии к бактериологической войне ещё до капитуляции Квантунской армии. Об этом сообщила китайская разведка. Естественно, советская сторона попыталась захватить «инкубатор смерти».

К посёлку Пинфан советская армия подошла в августе 1945 года. Но было уже поздно. Секретный объект лежал в руинах. Сиро Исии, понимая, что война проиграна, приказал замести следы. Здания были разрушены, а пленники казнены. Не пощадили японцы и своих помощников — китайцев-переводчиков. Что касается результатов многочисленных экспериментов, то по официальной версии, они были уничтожены. Но всё же кое-что удалось найти.

Так или иначе, в советский плен попало много японцев. И в 1946 году в Хабаровск пришла шифровка, в которой говорилось о необходимости собрать материал по биологическому и бактериологическому оружию. Начались допросы военнопленных. Удалось обнаружить трёх генералов, работавших на отряд №731: Такахаси, Кавасима и Казициа. Японцы согласились сотрудничать и рассказали об «инкубаторе смерти».

СССР сделал запрос в США и некоторые европейские страны с требованием выдать наиболее значимых учёных из отряда, в том числе и Сиро Исии. Но получил отказ. «Партнёры» решили провести своё разбирательство, которое вошло в историю как Токийский процесс. Длился он с мая 1946 по ноябрь 1948 года. К процессу привлекли 29 японцев, обвиняемых в военных преступлениях. Самое интересное, что большинство разработчиков бактериального оружия получили иммунитет в обмен на информацию. И, естественно, избежали наказания. Среди них - и Сиро Исии.

Тогда в ответ на Токийский процесс СССР устроил свой — Хабаровский, - с 25 по 30 декабря 1949 года. На нём судили 12 бывших военнослужащих Квантунской армии, причастных к зверствам 731-го отряда: Кавасима Киоси, Хразакура Дзенсаку, Курусима Юдзи, Отодзо Ямада, Рюдзи Кадзицука, Тосихидэ Ниси и других. Все они получили разные сроки тюремного заключения - от 3 до 25 лет.

Но все те, кого осудили на длительные сроки, были освобождены раньше. И в 1956 году отправились в Японию. До возвращения не дожили двое: Такахаси умер от кровоизлияния в мозг, а Карасава покончил с собой.

Что касается судебного процесса, эта тема хорошо освещена в документальном фильме «Хабаровский трибунал. Лаборатория смерти». Его создатель — режиссёр-документалист, продюсер Татьяна Борщ. Её картина снималась в нескольких странах, в том числе, в Японии, Китае и США. В фильме подробно рассказано о подготовке Японии к бактериологической войне и о том, как полученные японцами материалы экспериментов оказались в США. И почему в наши дни американские биолаборатории располагаются в странах бывшего СССР.

И если западный мир сделал вид, что «забыл» о зверствах японцев, то китайцы хорошо об этом помнят. В Харбине есть музей, посвящённый «научной работе» отряда №731. Там много разнообразных экспозиций, в том числе и сохранившиеся фотографии. А один из экспонатов изображает женщину, обнявшую своего ребёнка, а рядом с ней — японские «учёные».

***

Информация, полученная американцами от японцев, видимо, была настолько ценной, что никто из отряда 731 не понёс наказания. Более того, многие из них со временем вернулись в Японию, получили государственные награды. А их дело, судя по всему, продолжили американские коллеги.

Есть предположение, что американцы использовали японский опыт во время Корейской войны. В начале 1952 года заокеанские пилоты сбросили более 800 бактериологических авиабомб, вызвав эпидемии на территорию КНДР.

Возможно, несмотря на запреты, работа учёных США по созданию разнообразного биологического и бактериологического оружия продолжается по сей день. В некоторых странах бывшего СССР есть американские лаборатории. Такая же обнаружилась несколько месяцев назад и в Украине. Полученная от японцев база была столь велика, что отказаться от её развития просто не смогли. По факту, никто и никогда до отряда №731 не проводил столь масштабных и безжалостных экспериментов над живыми людьми.

Вполне вероятно, современные американские биолаборатории уходят своими корнями в далёкое и, казалось, уже забытое прошлое. Где свершалось страшное дело Сиро Исии.

Обложка: kontingent.press