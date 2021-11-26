ДУМБАРТОН-ОКС КОНФЕРЕНЦИЯ 1944
ДУМБАРТОН-ОКС КОНФЕРЕНЦИЯ 1944 года - по вопросу об учреждении международной организации по поддержанию мира и безопасности.
Проходила 21.08-07.10 в Вашингтоне на вилле Думбартон-Окс. Созвана по предложению СССР во исполнение декларации Московской конференции 1943 года об учреждении «в возможно короткий срок всеобщей международной организации для поддержания международного мира и безопасности». На конференции 4 державы - участницы этой декларации (СССР, США, Великобритания и Китай) провели предварительные переговоры в целях выработки устава организации.
Переговоры прошли в 2 этапа: 1) представителей СССР, США и Великобритании с 21.08 по 28.09 (делегации соответственно возглавляли посол СССР в США А. А. Громыко, заместитель государственного секретаря США Э. Р. Стеттиниус и постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании А. Кадоган) и 2) двух последних держав с Китаем с 29.09 по 07.10. На переговорах были выработаны предложения (опубликованы 09-10.10.1944 года), которые легли в основу Устава Организации Объединённых Наций, принятого на Сан-Францисской конференции 1945 года.
Участникам конференции не удалось прийти к соглашению по вопросам о порядке голосования в Совете Безопасности ООН, о составе первоначальных членов будущей международной организации, т. е. тех, кто подпишет её устав. Эти вопросы были разрешены на Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года.
Исторические источники:
Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Сборник документов. 2-е изд. М., 1984. Т. 3.