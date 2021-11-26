ДУМБАРТОН-ОКС КОНФЕРЕНЦИЯ 1944

ДУМБАРТОН-ОКС КОНФЕРЕНЦИЯ 1944 года - по вопросу об учреждении международной организации по поддержанию мира и безопасности.

Про­хо­ди­ла 21.08-07.10 в Ва­шинг­то­не на вил­ле Дум­бар­тон-Окс. Со­зва­на по пред­ло­же­нию СССР во ис­пол­не­ние дек­ла­ра­ции Московской кон­фе­рен­ции 1943 года об уч­ре­ж­де­нии «в воз­мож­но ко­рот­кий срок все­об­щей ме­ж­ду­на­род­ной ор­га­ни­за­ции для под­дер­жа­ния ме­ж­ду­на­род­но­го ми­ра и безо­пас­но­сти». На кон­фе­рен­ции 4 дер­жа­вы - уча­ст­ни­цы этой дек­ла­ра­ции (СССР, США, Ве­ли­ко­бри­та­ния и Ки­тай) про­ве­ли пред­ва­ри­тель­ные пе­ре­го­во­ры в це­лях вы­ра­бот­ки ус­та­ва ор­га­ни­за­ции.

Пе­ре­го­во­ры про­шли в 2 эта­па: 1) пред­ста­ви­те­лей СССР, США и Ве­ли­ко­бри­та­нии с 21.08 по 28.09 (де­ле­га­ции со­от­вет­ст­вен­но воз­глав­ля­ли по­сол СССР в США А. А. Гро­мы­ко, заместитель государственного сек­ре­та­ря США Э. Р. Стет­ти­ни­ус и по­сто­ян­ный заместитель министра иностранных дел Ве­ли­ко­бри­та­нии А. Ка­до­ган) и 2) двух по­след­них дер­жав с Ки­та­ем с 29.09 по 07.10. На пе­ре­го­во­рах бы­ли вы­ра­бо­та­ны пред­ло­же­ния (опубликованы 09-10.10.1944 года), ко­то­рые лег­ли в ос­но­ву Ус­та­ва Ор­га­ни­за­ции Объ­е­ди­нён­ных На­ций , при­ня­то­го на Сан-Фран­цис­ской кон­фе­рен­ции 1945 года.

Уча­ст­ни­кам конференции не уда­лось прий­ти к со­гла­ше­нию по во­про­сам о по­ряд­ке го­ло­со­ва­ния в Со­ве­те Безо­пас­но­сти ООН, о со­ста­ве пер­во­на­чаль­ных чле­нов бу­ду­щей ме­ж­ду­народной ор­га­ни­за­ции, т. е. тех, кто под­пи­шет её ус­тав. Эти во­про­сы бы­ли раз­ре­ше­ны на Крым­ской (Ял­тин­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года .

Исторические источники:

Со­вет­ский Со­юз на ме­ж­ду­на­род­ных кон­фе­рен­ци­ях пе­рио­да Ве­ли­кой Оте­че­ст­вен­ной вой­ны 1941-1945 гг. Сбор­ник до­ку­мен­тов. 2-е изд. М., 1984. Т. 3.

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