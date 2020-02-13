Бомбардировка Дрездена: воздушные варвары с человеческим лицом Бомбардировка Дрездена: воздушные варвары с человеческим лицом На чтение: 3 минуты

13 февраля 1945 года британская и американская авиация начала серию авианалетов на немецкие города

Военная история знает немало случаев преступлений, бесчеловечного и безжалостного отношения к мирному населению противника. И даже несмотря на то, что Германия в годы Второй мировой войны сама исповедовала человеконенавистническую, звериную нацистскую идеологию, в ее городах по-прежнему жили миллионы детей, женщин и стариков.

Сегодня мы вспомним о том, как наши союзники по Антигитлеровской коалиции без особой необходимости буквально ровняли с землей немецкий город Дрезден, а затем предприняли налеты и на другие города.

Тотальная война в воздухе

В первую очередь нужно упомянуть одно имя – Артур Харрис. Именно этот человек стал автором стратегии «ковровых бомбардировок». Маршал британской авиации Харрис был сторонником самых жестких методов ведения воздушной войны. И если американцы и сами британцы поначалу концентрировали внимание на авиаударах по объектам немецкой промышленности или по крупным инфраструктурным узлам, то с подачи Харриса целью все чаще становились крупные германские города. Он считал, что уничтожение немецких рабочих и их семей нанесет ничуть не меньший урон германской промышленности.

Здесь следует сделать отступление, чтобы понять, чем был обусловлен выбор подобной тактики. Во-первых, вопреки расхожему мнению, нанести удар даже по такому большому объекту, как город, было нелегким делом, особенно ночью. Все-таки техника того времени еще не была столь совершенна, как сейчас. К примеру, во время налета на тот же Дрезден часть американских бомбардировщиков по ошибке ушла гораздо дальше и отбомбилась аж по Праге(!), а это перелет в 150 километров. На этом примере понятно, насколько было сложно попасть «в город». Во-вторых, собрать в воздухе около 1000 бомбардировщиков и навести их в нужном направлении – само по себе сложнейшая задача, на которую тратилось по нескольку часов. Наконец, город – гораздо более удобная и крупная цель, нежели любой, даже самый большой завод.

Более того, сами немцы в ходе Битвы за Англию в 1940 году придерживались подобной варварской тактики при бомбежке Лондона или жестоком налете на Ковентри. Видимо, Харрис воспринял собственный подход как моральное оправдание аналогичных действий. Кстати, жертвой подобных бомбежек у нас в стране стал Сталинград, который немцы без всякой пощады подвергли разрушению, атакуя с воздуха.

От Кельна до Дрездена

«Проба пера», если так можно выразиться, состоялась в ночь с 30 на 31 мая 1942 года, когда армада в 1047 самолетов непрерывным потоком в несколько волн вылетела бомбить город Кельн. Несмотря на потери, всё новые и новые волны британских бомбардировщиков накатывались на хорошо видимый ночью, уже горящий во многих местах Кельн. Для немцев такой удар стал настоящим шоком, в воздух подняли все, что могло летать, чтобы отразить такой удар, взлетали даже бомбардировщики. Ценой потери 43 самолётов британцам удалось разрушить значительное количество важных промышленных, коммерческих и жилых зданий города. Погибли почти 500 мирных жителей и около 6 тысяч человек получили ранения. Но это было только началом. Британское командование еще не полностью перевооружило свои бомбардировочные части современными тяжелыми бомбардировщиками – четырехмоторными «Ланкастерами».

Следующей важной вехой в тотальной воздушной войне стал Гамбург. Артур Харрис назвал новую операцию «Гоморра» («И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа с неба»; Бытие. 19:24). Так незатейливо он вписал библейский сюжет в жестокие военные будни. За время с 25 июля по 3 августа 1943 года город атаковали дважды в день: британцы – ночью, вслед за ними американцы – днем. В среднем союзники выполнили более 3500 тысяч самолетовылетов, более 3000 самолетов обрушили на город свыше 9 тысяч тонн бомб всех типов. Погибло от 45 до 50 тысяч жителей города, более миллиона стали бездомными, свыше 600 тысяч – ранены и обожжены так называемым огненным смерчем. Город был разрушен более чем на 80%.

Огненный смерч

Отдельно стоит рассказать об этом ужасном явлении. До немецких городов его испытали наши соотечественники в Сталинграде . Серия бомбардировок велась следующим образом. Сначала город бомбили фугасными бомбами, которые вызывали значительные разрушения городских зданий, обнажая деревянные перекрытия. Затем место покрывали зажигательными бомбами, которые вызывали жуткие пожары.

В огненный смерч сливались отдельные пожары, он бушевал в атакуемом городе, иногда нагревая воздух до 800-1500 градусов по Цельсию. Люди массово гибли от удушья, отравления продуктами горения, сгорали в огне. Но цель еще раз накрывали фугасными бомбами, чтобы препятствовать проведению спасательных работ.

Дрезден

Но все же как самая известная в историю вошла именно бомбардировка Дрездена. 13 февраля 1945 года армада из 796 британских бомбардировщиков вышла на Дрезден. Вплоть до 15 февраля союзные бомбардировщики продолжали накатываться на город, не давая пожарным тушить возгорания и вывозить из города жителей. Американские истребители при этом кружили над дорогами вокруг города, расстреливая, по их мнению, движущиеся по ним военные колонны (на деле это были гражданские беженцы). При этом никакого военного значения Дрезден не имел. В результате огненного смерча погибло до 25 тысяч жителей города и еще 60 тысяч пострадало. Была разрушена знаменитая на весь мир Дрезденская картинная галерея.

Надо сказать, что многие специалисты считают, что истинная цель налета на Дрезден состояла в том, чтобы показать приближающимся советским войскам, «кто в небе хозяин» и устрашить руководство СССР. Ведь наши «союзники» уже вынашивали планы на случай противостояния с СССР (операция «Немыслимое», например, предполагала такие же бомбежки советских городов). Занявшие 8 мая Дрезден советские танкисты действительно были поражены бессмысленной жестокостью налета, городом, лежащим в руинах. Наши воины-освободители, видели слишком много руин своих родных городов, но и немецкий павший город вызывал боль. Кстати, большая часть картин Дрезденской галереи Красной Армией была спасена. В 60-е годы коллекция возвращена в Дрезден, где до сих пор с успехом экспонируется.

До конца войны совершенно бессмысленному с военной точки зрения и варварскому разрушению подверглись Вюрцбург, Хильдесхайм, Падерборн, Пфорцгейм.

После войны идеолог этих налетов маршал Харрис был единственным британским командующим, не получившим пэрства. Он был подвергнут негласному остракизму и от греха уехал в ЮАР. Часто идут разговоры о том, что его следовало бы считать военным преступником.

А для нас с вами мораль этих бомбардировок такова. Лишь собственные мощные войска ВВС и ПВО, а также ядерный и ракетный щит способны сохранить наши с вами города от таких вот «идеологов», действующих в стиле: «цель оправдывает средства». Ведь их логика весьма проста. « Лично я не считаю, что все оставшиеся в Германии города стоят жизни одного британского гренадера», – говорил Харрис.

Обложка: e g lobal Look Press/Deutsch the k

Смотрите также:

Спасти Дрезденскую галерею: как советский солдат подарил вторую жизнь мировым шедеврам

Аймаки против Гитлера: второй фронт по-монгольски

Можно ли было избежать Второй мировой войны?

Открытие второго фронта в 1944 году: медвежья услуга или помощь?

С шашкой против танка: что вы не знали о кавалерии во Второй мировой войне