Ра́йнис Янис

Ра́йнис ( лат. Rainis), Янис (настоящая фамилия Плиекшанс ( лат. Pliekšāns) или Плекшан) (30.08[11.09].1865, хутор Варславаны, Иллукский уезд, Курлядская губ. — 12.09.1929, Юрмала) — латышский литератор и общественно-политический деятель. С 1887 печатал прозу и стихи. В 1891–1895 — редактор газеты демократического и социалистического направления «Dienas Lapa» («Еже­дневный листок»). Участвовал в конгрессе Интернационала 2‑го в 1893. В 1897 арестован, сослан в Псков и затем Вятскую губернию. В 1905–1920 — в эмиграции. Автор многочисленных пьес и стихов на латышском языке. В 1920 избран в Учредительное собрание Латвии от Латвийской социал-демократической рабочей партии . Претендовал на пост председателя собрания, проиграл Я. Чаксте . Принял активное участие в разработке конституции Латвии. В 1921–1925 — директор Национального театра. В 1926–1928 — министр образования.

Соч. : Собрание сочинений. В 3 т. Рига, 1954.

Лит. : Сокол Э. П. Жизнь и творчество Яна Райниса. Рига, 1957; Краулинь К. Ян Райнис. М., 1957; Добровенский Р. Г. Райнис и его братья. Рига, 2000. А. В. Шубин .