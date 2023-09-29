Ра́коши, Матьяш

Ра́коши ( венг. Rákosi) , Матьяш (наст. фамилия Розенфельд) (09.03.1892, дер. Ада, комитат Бач-­Бодрог, Австро-­Венгрия, ныне Сербия — 05.02.1971, Горький, ныне Нижний Новгород) — венгерский политический деятель, коммунист. Из семьи мелкого предпринимателя-­еврея, отец погиб в концлагере Дахау в 1944. Учился во внешнеторговой академии в Вене. Участник Первой мировой вой­ны, c начала 1915 находился в русском плену. В мае 1918 вернулся в Венгрию. Член Коммунистической партии Венгрии (КПВ) с момента ее основания в ноябре 1918. Нарком Венгерской советской республики 1919 , после ее падения в эмиграции. С 1921 — секретарь Исполкома Коминтерна (ИККИ), выполнял его поручения в Германии, Австрии, Чехословакии, Италии. С конца 1924 — на подпольной работе в Венгрии, в сентябре 1925 арестован, находился в заключении. В ноябре 1940 получил возможность выезда в СССР в обмен на трофейные знамена времен Революции 1848–1849 в Венгрии. Вернулся в Венгрию в феврале 1945, избран генеральным секретарем ЦК КПВ (с июня 1948 правящей Венгерской партии трудящихся , ВПТ). С ноября 1945 — вице-премьер, в 1952–1953 — премьер-­министр. Руководил установлением в Венгрии системы со сверхцентрализованной экономикой, мощным репрессивным аппаратом, жесткой цензурой и насаждением культа Р., сфабриковал в 1949 судебное дело Л. Райка .

Форсированная индустриализация и коллективизация по советскому образцу привели к кризису экономики. Опасаясь дестабилизации режима, руководство КПСС в июне 1953 настояло на смягчении экономического курса, Р. был заменен на посту премьер-­министра на реформатора И. Надя , но уже весной 1955 он добился удаления И. Надя и частичного возврата к прежней экономической политике.

После XX съезда КПСС подвергся критике сторонников реформ, лишившись поддержки Москвы, снят в июле 1956 с поста Первого секретаря ЦК ВПТ, выехал в СССР.

В условиях массового народного восстания в октябре 1956 привлекался руководством СССР для консультаций, однако попытки Р. вернуться к власти были пресечены руководством СССР, принявшим весной 1957 решение о его недопущении к венгерской политике. Проживал в различных городах СССР. В 1962 был исключен из ВСРП.

Лит. : «Людям свой­ственно ошибаться». Из воспоминаний М. Ракоши // Исторический архив. 1997. № 3–6; 1998. № 3, 5–6; 1999. № 1. А. С. Стыкалин.