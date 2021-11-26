КРАКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1923

Крaковское восстaние 1923 — одно из названий столкновений забастовщиков с войсками и полицией в Кракове 6—7 ноября 1923.

Причинами недовольства наемных работников были тяжелейший экономический кризис и гиперинфляция. Для их преодоления правительство пошло на увеличение рабочего дня, увольнения, сокращение заработной платы, чем вызвало мощный подъем забастовочного движения. Весьма чувствительной была забастовка на железных дорогах, для ее срыва их перевели на военное положение. Из-за невыполнения краковскими забастовщиками этого распоряжения, 1 ноября 1923 в Краковском военном округе были введены полевые суды. В ответ оппозиционная Польская социалистическая партия (ППС) назначила на 5 ноября всеобщую забастовку членов контролируемой ею Центральной комиссии профсоюзов. В Кракове (6—7 ноября), Бориславе (6 ноября) и Тарнуве (9 ноября) противостояние переросло в вооруженные столкновения, в результате которых около 40 человек с обеих сторон были убиты и более 100 ранены. Во избежание углубления конфликта ППС и правительство пошли на компромисс, 7 ноября забастовка была прекращена. Исполком Коммунистического интернационала расценил эти события как восстание и подверг резкой критике Польскую коммунистическую партию за неспособность возглавить восставших рабочих и повести их к социалистической революции.

Лит.: Калицкая Ф. Краковское восстание 1923 г.: исторический очерк. М., 1954; Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012; Dąbal T. Powstanie krakowskie. Polska w pаździerniku i listopadzie r. 1923 w świetle faktów i dokumentów. Mińsk, 1925; Marszałkowski T. Zamieszki, ekscesy i demonstracje w Krakowie 1918—1939. Kraków, 2006; Rok 1923 w Krakowie, red. Józef Buszko. Kraków, 1978.