ГЛИНКА АНДРЕЙ
ГЛИНКА АНДРЕЙ - словацкий политический и церковный деятель.
В 1889 году окончил семинарию в Ружомбероке, затем служил священником в различных городах. Был членом действовавшей на территории Австро-Венгрии христианско-демократической партии «Людова страна». С 1897 года один из лидеров правого крыла словацкой национальной партии «Словенска людова страна», основатель и редактор журнала «L’udové noviny». В 1906 году основал Словацкий народный банк, в 1910 году - словацкое национальное издательство в Пресбурге (ныне Братислава). В 1906 году был приговорён к тюремному заключению за выступления против насаждения венгерского языка и венгерской культуры в словацких областях Австро-Венгрии и требование создания словацких национальных школ. Провёл три с половиной года в венгерской тюрьме, откуда был освобождён по настоянию Святого престола. За время нахождения в заключении перевёл на словацкий язык Ветхий Завет. В годы 1-й мировой войны активно сотрудничал с Красным Крестом.
После распада Австро-Венгрии в 1918 году сторонник создания самостоятельной Чехословацкой республики. В том же году избран депутатом Словацкого национального совета и председателем реорганизованной партии «Словенска людова страна». В 1919 году выдвинул требование предоставления Словакии большей автономии в рамках чехославацкого государства. В 1924 году получил звание папского камергера, в 1927 году - должность одного из семи апостольских протонотариусов папы Римского. В 1925 году партия «Словенска людова страна» стала называться «Глинкова словенска людова страна». Глинка оставался её председателем и руководителем парламентской фракции вплоть до своей смерти.
Лидер и идеолог словацкого национального движения и сторонник децентрализации Чехословакии, Глинка был воинствующим клерикалом, не принимавшим идею секуляризованного государства. Для его взглядов характерны ярко выраженные антикоммунизм и антисемитизм. В последние годы жизни он сблизился с венгерскими крайне правыми и заключил соглашение о сотрудничестве с лидером судетских немцев К. Генлейном. В образованном в 1939 году, после захвата Германией Чехии, марионеточном словацком государстве Глинка являлся культовой фигурой. Его имя носили созданные по нацистскому образцу словацкие штурмовые отряды - «Глинкова гарда» и молодёжные организации - «Глинкова младеж». После 1945 года отношение к личности Глинки в Чехословакии было негативным. В образовавшейся в 1993 году Словацкой Республике Глинка оценивается как выдающийся деятель новейшей истории Словакии и один из основоположников её государственного суверенитета. Он изображён на словацких банкнотах достоинством в 1000 крон.