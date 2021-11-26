ГЛИНКА АНДРЕЙ

ГЛИНКА АНДРЕЙ - словацкий политический и церковный деятель.

В 1889 году окон­чил се­ми­на­рию в Ру­жом­бе­ро­ке, за­тем слу­жил свя­щен­ни­ком в различных го­ро­дах. Был чле­ном дей­ст­во­вав­шей на тер­ри­то­рии Ав­ст­ро-Венг­рии хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­тической пар­тии «Лю­до­ва стра­на». С 1897 года один из ли­де­ров пра­во­го кры­ла сло­вацкой национальной пар­тии «Сло­вен­ска лю­до­ва стра­на», ос­но­ва­тель и ре­дак­тор журнала «L’udové noviny». В 1906 году ос­но­вал Сло­вацкий народный банк, в 1910 году - сло­вацкое национальное издательство в Прес­бур­ге (ны­не Бра­ти­сла­ва). В 1906 году был при­го­во­рён к тю­рем­но­му за­клю­че­нию за вы­сту­п­ле­ния про­тив на­са­ж­де­ния венгерского язы­ка и венгерской куль­ту­ры в сло­вацких об­лас­тях Ав­ст­ро-Венг­рии и тре­бо­ва­ние соз­да­ния сло­вацких национальных школ. Про­вёл три с по­ло­ви­ной го­да в венгерской тюрь­ме, от­ку­да был ос­во­бо­ж­дён по на­стоя­нию Святого пре­сто­ла. За вре­мя на­хо­ж­де­ния в за­клю­че­нии пе­ре­вёл на сло­вацкий язык Вет­хий За­вет. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны ак­тив­но со­труд­ни­чал с Крас­ным Кре­стом.

По­сле рас­па­да Ав­ст­ро-Венг­рии в 1918 году сто­рон­ник соз­да­ния са­мо­сто­ятельной Че­хо­сло­вац­кой рес­пуб­ли­ки. В том же го­ду из­бран де­пу­та­том Сло­вацкого национального со­ве­та и пред­се­да­те­лем ре­ор­га­ни­зованной пар­тии «Сло­вен­ска лю­до­ва стра­на». В 1919 году вы­дви­нул тре­бо­ва­ние пре­дос­тав­ле­ния Сло­ва­кии боль­шей ав­то­но­мии в рам­ках че­хославацкого го­су­дар­ст­ва. В 1924 году по­лу­чил зва­ние пап­ско­го ка­мер­ге­ра, в 1927 году - долж­ность од­но­го из се­ми апо­столь­ских про­то­но­та­риу­сов па­пы Рим­ско­го. В 1925 году пар­тия «Сло­вен­ска лю­до­ва стра­на» ста­ла на­зывать­ся «Глин­ко­ва сло­вен­ска лю­до­ва стра­на». Глинка ос­та­вал­ся её пред­се­да­те­лем и ру­ко­во­ди­те­лем пар­ла­мент­ской фрак­ции вплоть до сво­ей смер­ти.

Ли­дер и идео­лог сло­вацкого национального дви­же­ния и сто­рон­ник де­цен­тра­ли­за­ции Че­хо­сло­ва­кии, Глинка был во­ин­ст­вую­щим кле­ри­ка­лом, не при­ни­мав­шим идею се­ку­ля­ри­зо­ван­но­го го­су­дар­ст­ва. Для его взгля­дов ха­рак­тер­ны яр­ко вы­ра­жен­ные ан­ти­ком­му­низм и ан­ти­се­ми­тизм. В по­след­ние го­ды жиз­ни он сбли­зил­ся с венгерскими край­не пра­вы­ми и за­клю­чил со­гла­ше­ние о со­труд­ни­че­ст­ве с ли­де­ром су­дет­ских нем­цев К. Ген­лей­ном . В об­ра­зо­ван­ном в 1939 году, по­сле за­хва­та Гер­ма­ни­ей Че­хии, ма­рио­не­точ­ном сло­вацком го­су­дар­ст­ве Глинка яв­лял­ся куль­то­вой фи­гу­рой. Его имя но­си­ли соз­дан­ные по на­ци­ст­ско­му об­раз­цу сло­вацкие штур­мо­вые от­ря­ды - «Глин­ко­ва гар­да» и мо­ло­дёж­ные организации - «Глин­ко­ва мла­деж». По­сле 1945 года от­но­ше­ние к лич­но­сти Глинки в Че­хо­сло­ва­кии бы­ло не­га­тив­ным. В об­ра­зо­вав­шей­ся в 1993 году Сло­вацкой Рес­пуб­ли­ке Глинка оце­ни­ва­ет­ся как вы­даю­щий­ся дея­тель но­вей­шей ис­то­рии Сло­ва­кии и один из ос­но­во­по­лож­ни­ков её го­су­дар­ст­вен­но­го су­ве­ре­ни­те­та. Он изо­бра­жён на сло­вацких банк­но­тах дос­то­ин­ст­вом в 1000 крон.