10 класс | Всеобщая история

Первая мировая война: пролог XX века

Мальков В.

Книга – результат коллективных усилий отечественных и зарубежных исследователей – отражает современный уровень изучения узловой проблематики в истории XX века, войны 1914-1918 гг., ее генезис и разностороннее влияние на ход цивилизационного развития и мировую политику, непосредственные итоги и отдаленные последствия. Авторы опираются на уникальные, впервые вводимые в научный оборот архивные источники (американские, английские, немецкие, французские, датские и другие архивы, ГАРФ, ЦХИДК, РГВИА), позволившие критически переосмыслить устоявшиеся представления, а также выступить с рядом оригинальных трактовок и гипотез, имеющих принципиальное теоретическое значение.