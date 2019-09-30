Стальные монстры: первая танковая атака в истории Знаете ли вы, как впервые в военной истории применили танки? Утро 15 сентября 1916 года выдалось туманным. На Западном фронте, следуя знаменитой характеристике Ремарка, было «без перемен». Для того чтобы продвинуться в наступлении хотя бы на пару километров, требовалось отдать иногда сотни тысяч солдатских жизней. Маневренные операции начала Первой мировой ушли в прошлое, на смену им пришли тысячи километров траншей обмотанных колючей проволокой. Пристрелянные артиллерией и пулеметами ничейные земли были непроходимы для пехоты. Требовалось найти средство, способное прорвать вражеские линии и прикрыть пехоту броней и огнем. И такое средство было найдено. Британский Mk-1 Источник: pinterest.ru Немецкие наблюдатели как обычно вглядывались... На чтение: 3 минуты

Знаете ли вы, как впервые в военной истории применили танки?

Утро 15 сентября 1916 года выдалось туманным. На Западном фронте, следуя знаменитой характеристике Ремарка, было «без перемен».

Для того чтобы продвинуться в наступлении хотя бы на пару километров, требовалось отдать иногда сотни тысяч солдатских жизней. Маневренные операции начала Первой мировой ушли в прошлое, на смену им пришли тысячи километров траншей обмотанных колючей проволокой. Пристрелянные артиллерией и пулеметами ничейные земли были непроходимы для пехоты. Требовалось найти средство, способное прорвать вражеские линии и прикрыть пехоту броней и огнем. И такое средство было найдено.

Британский Mk-1

Источник: pinterest.ru

Немецкие наблюдатели как обычно вглядывались в утренний туман. Ничего не предвещало атаки, когда вдруг из пелены послышались весьма странные звуки. Ревели десятки моторов и лязгали гусеницы. Вся эта какофония очень пагубно воздействовала на моральный дух немецкой пехоты. Сжимая до белизны костяшек свои винтовки, немцы увидели, как из тумана на них надвигается два десятка железных «коробок», а за ними маячат солдаты английских пехотных батальонов. Ударили пушки и пулеметы страшных машин, началась танковая атака на Сомме. Отныне новые боевые машины – танки – не пропустят ни одной войны в мире.

Боевая повозка

Считается, что англичане и французы пришли к концепции танка одновременно. Не секрет, что ещё до войны создавались колёсные броневики, вооруженные лёгкими орудиями или одним-двумя пулеметами. Однако их тяговооруженность и проходимость не позволяли действовать на пересеченной местности, в атаке на окопы.

Mk-1 преодолевает окоп

Источник: pinterest.ru

Идея пришла из сельского хозяйства. На западе (особенно в США) уже широко использовались трактора. Широко известной была фирма «Холт», выпускавшая гусеничную технику. Французы, не мудрствуя лукаво, обратились в известную оружейную фирму «Шнейдер» и заказали проект своего первого танка. Работы курировал инженер, полковник Жан-Батист Эстиенн, а проектировали машину известные инженеры Дюамель и Брилье. Проект был очень простой: на готовое тракторное шасси фирмы «Холт» водружался броневой корпус. Новый «Шнейдер» вооружался 75-миллиметровым орудием, двумя пулеметами, был рассчитан на экипаж из 6 человек. Двигатель 60 л.с. разгонял 14-тонную машину до 6-8 км/ч. Модель называлась CA-1, или для секретности — «резервуар» (фр. char d’assaut), «шар де комба» (боевая повозка).

Шнейдер CA-1

Источник: pinterest.ru

Что до «цистерны» (от англ. tank) – это было сугубо английское изобретение. «Цистерны для отправки в Россию», – так маскировали переброску новых танков в Европу. Англичане пошли своей дорогой, используя ещё довоенную идею о «мостовом укладчике» для преодоления окопов или передвижном бронещите для прикрытия пехоты. Известна и байка о том, как французам ещё в начале позиционной войны небронированным трактором со смонтированными в носу заточенными рельсами удалось разрезать проволоку и прорваться к немецким окопам.

Цистерна

Конструкция британских танков – героев нашей первой танковой атаки, в отличие от «французов», была оригинальной. На основе первого образца, именовавшегося «Маленьким Вилли», который представлял собой бронекоробку на гусеницах, решено было сделать новую машину. Она получила название Mark-1. Известный многим «ромбовидный» образ первого танка специализированной постройки действительно внушал уважение. Почти тридцатитонный «ромб» легко преодолевал окопы благодаря большой длине, а сзади крепилась двухколесная тележка, помогающая избегать опрокидывания танка назад. Танк изготавливали в двух вариантах: Female и Male. «Самка» была вооружена 6-ю пулеметами, а «самец» – двумя 57-миллиметровыми орудиями и четырьмя пулеметами. В корпусе имелось много бронезаслонок, через которые экипаж отстреливался из револьверов.

Mk-1 в атаке на Сомме

Источник: pinterest.ru

Танк стали так называть морские офицеры во главе с будущим премьером У. Черчиллем , участвовавшие в разработке машины. Он действительно напоминал сухопутный корабль. Орудия располагались в боковых спонсонах, а 8 человек экипажа находились внутри (как в эсминце или подводной лодке) вокруг двигателя. Температура в корпусе могла подниматься до 50 градусов, танкисты травились выхлопными газами, стальная стружка от попадавших в танк пуль ранила лицо и руки, так что танкисты поочередно меняли кольчужные маски и перчатки на противогазы. Бензин шел в двигатель самотеком из баков в крыше, иногда, если танк наклонялся, моторист был вынужден использовать флягу или бутылку, вручную заливая бензин в машину. Вот такие были условия службы экипажей и первого применения новых машин.

Бой у Соммы и первые танковые атаки

В полшестого утра новенькие британские танки – всего 49 машин – выстроились для атаки. В атаку смогли пойти только 32 машины, остальные банально сломались. Французские же «Шнейдеры» вообще не участвовали в первых танковых боях, поскольку не были готовы экипажи.

Захват британской пехотой немецких позиций

Источник: pinterest.ru

До немецких позиций, разрывая ненавистную солдатам «колючку», доползло всего 18 машин, но и их усилий хватило для прорыва фронта. Немецкая пехота в панике отступала, танки «держали» пули, осколки и ручные гранаты. Немцы быстро приходили в расстройство, видя, что их оружие лишь царапает стальную шкуру «ромбов», началась сдача в плен.

Mk-1 в атаке

Источник: pinterest.ru

В первые сутки было взято много пленных и трофеев, но выяснилась и неприятная особенность: крупнокалиберный 150 мм снаряд танк всё-таки не «держал». Тем не менее захват участка вражеской обороны 5х5 километров произвел большое впечатление на командование союзников. Это при том, что туши стальных монстров, за которыми укрывалась от губительного огня пехота, снизили солдатские потери в целых 20 раз(!).

Захват танка немцами

Источник: pinterest.ru

Только массированный огонь немецкой тяжелой артиллерии и неуклюжесть первых танков не дали расширить новый плацдарм во вражеской обороне. Танки показали свою эффективность даже самым ярым скептикам. Маршал Жоффр высоко оценил эффективность новых машин. Уже через год в битве у Камбре в бой пойдет почти полтысячи союзнических танков, а во время «Бойни Нивеля» в апреле 1917 года французы пошлют в бой 128 танков.

Renault FT-17

Источник: pinterest.ru

Несмотря на первые неудачи и порой неправильное применение, танк остался на поле боя вплоть до наших дней. Французским инженерам фирмы «Рено» удалось придумать легендарный танк FT-17, который стал прообразом всех современных машин. Трансмиссия и водитель – спереди, поворотная башня и боевое отделение – в середине, двигатель – в корме.

Т-34 атакует немецкие позиции в ходе Битвы под Москвой

Источник: pinterest.ru

Первая мировая война и первые попытки применения танков дали тот опыт, благодаря которому в следующей войне немецкие солдаты, мерзнувшие в окопах Восточного фронта, так же как их предки на Сомме, судорожно сжимали свои винтовки, заслышав лязг гусениц и шум моторов наших легендарных «тридцатьчетверок».

Обложка: pinterest.ru

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