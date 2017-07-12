Краткий курс истории. Сильнейший отравляющий газ 12 июля 1917 года в ходе Первой мировой войны впервые в истории было применено боевое отравляющее вещество (ОВ) иприт, он же горчичный газ. По сей день иприт состоит в качестве табельного ОВ на вооружении многих стран. Умереть за науку Один из самых первых случаев синтеза иприта связан с именем германского химика-фармацевта Альберта Ниманна (1834–1861). Тогда не было никакого злого умысла, лишь сугубо научный интерес. Просто молодой учёный получил задачу от своего научного руководителя провести химическую реакцию хлорида серы с этиленом и определить химический состав листьев коки. Ниманн справился на отлично: в первом случае он получил горчичный газ (ничего не зная... На чтение: 1 минута

12 июля 1917 года в ходе Первой мировой войны впервые в истории было применено боевое отравляющее вещество (ОВ) иприт, он же горчичный газ. По сей день иприт состоит в качестве табельного ОВ на вооружении многих стран.

Умереть за науку

Один из самых первых случаев синтеза иприта связан с именем германского химика-фармацевта Альберта Ниманна (1834–1861). Тогда не было никакого злого умысла, лишь сугубо научный интерес. Просто молодой учёный получил задачу от своего научного руководителя провести химическую реакцию хлорида серы с этиленом и определить химический состав листьев коки. Ниманн справился на отлично: в первом случае он получил горчичный газ (ничего не зная о его токсичных свойствах), а во втором – выделил чистый алкалоид, которому дал название «кока-ин». За результаты исследований учёный в свои 26 лет был удостоен докторской степени в области химии. Правда, вскоре он умер от пневмонии, которая развилась вследствие отравления ядовитым газом.

Ответ противогазом

С началом Первой мировой войны противоборствующие стороны по достоинству оценили возможности химического оружия. Но горчичный газ стал настоящим открытием, он превосходил по своим свойствам все известные на тот момент отравляющие вещества. В 1916 году в Германии был изобретён способ его производства в промышленных масштабах. В ночь с 12 на 13 июля возле бельгийского города Ипр (отсюда – иприт) войска Германской имперской армии обстреляли англо-французские войска минами с начинкой из иприта. По данным британцев, их потери от иприта составили 80 % от общего числа отравленных OB в ходе всей Первой мировой. Кстати, именно активное использование химического оружия в той войне привело к созданию противогаза практически в том виде, в каком мы его знаем теперь.

Смерть или мазь

Иприт относится к группе отравляющих веществ кожно-нарывного действия, вызывающих тяжёлые ожоги слизистого покрова глаз и дыхательных путей, на коже образуются гнойники, переходящие в язвы. В зависимости от способа и степени тяжести отравления смерть может наступить на второй-третий день или через несколько месяцев. Известен только один способ применения иприта в медицинских целях – в качестве компонента некоторых противогрибковых мазей.