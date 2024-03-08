САЙКСА — ПИКО СОГЛАШЕНИЕ 1916

Сáйкса — Пикó соглашéние 1916 — секретное соглашение о разделе азиатских владений Османской империи, заключенное в Лондоне 9–16 мая 1916 в форме обмена нотами между английским министром иностранных дел Э. Греем и французским послом П. Камбоном. Получило название по имени дипломатов, подготовивших его проект, — М. Сайкса и Ф. Жорж-Пико. Соглашение предусматривало захват Англией и Францией частью в форме прямой аннексии, частью как сферы влияния территории почти всего арабского Востока, входившего в Османскую империю, и некоторых областей Малой Азии. Великобритания должна была получить территории современных Ирака и Иордании, палестинские порты Хайфа и Акка, Франция — юго-восток Турции, северный Ирак, Сирию и Ливан. Над Палестиной предполагалось установить международное управление. Союзники получили согласие России с планами раздела Турции, пообещав ей выполнить Англо-франко-русское соглашение 1915 о проливах и согласиться на аннексию турецких территорий, оккупированных Россией в ходе вой­ны. Италии должна была отойти часть Анатолии. Заключив это соглашение, державы Антанты нарушили свое обязательство о создании независимого арабского государства в обмен на поддержку арабами британских вой­ск в борьбе с Османской империей (соглашение «Мак-Магон — Хусейн» 1915). После революции в России текст соглашения в ноябре 1917 вместе с другими тайными договорами царского и Временного правительств был опубликован, что вызвало международный скандал. С.-П. с. не было реализовано, однако оно было положено в основу соглашения, заключенного в Сан-Ремо в 1920 (см. Сан-Ремо конференция ).

Ист. : Раздел Азиатской Турции по секретным документам бывшего Министерства иностранных дел. М., 1924. Б. С. Котов.