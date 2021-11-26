ПРОВАНСАЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПРОВАНСАЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - развивается на окситанском языке на территориях исторической области Прованс.
Ранние письменные памятники созданы при монастырях в конце X - середине XI веках: анонимная поэма «Боэций» (перелагавшая сочинения Боэция), «Песнь о святой Фе Аженской» (история мученицы III-IV веков); распространение получила также религиозная поэзия.
Расцвет провансальской литературы приходится на XI-XIII века и связан прежде всего с поэзией трубадуров (Арнаут Даниэль, Бернарт де Вентадорн, Бертран де Борн, Гильом IX, Гираут де Борнель, Джауфре Рюдель, Рембаут де Вакейрас и другие). В этот период развивается эпос (поэма «Жерар Руссильонский», XII век), городская новеллистика сатирического характера (сборник «Рассказы попугая» Арнаута де Каркассеса, XII век), рыцарский роман (анонимные - «Джауфре», начало XIII века, по мотивам артуровских легенд; «Фламенка», конец XIII века). В XIII-XIV веках появляются трактаты о куртуазной любви и поэзии (Р. Видаль де Безалю, Г. Молинье, М. Эрменгаут и других).
Спад, наметившийся в провансальской литературе после Альбигойских войн, когда она начинает утрачивать единый характер, распадаясь на отдельные областные литературы, в XVI веке сменяется оживлением интереса к лирике трубадуров и их биографиям: свод «Жизнеописания древних и наиславнейших провансальских пиитов» Жана Нострадамуса (1575 год), брата М. Нострадамуса. В конце XVI века провансальская литература интенсивно развивалась в Гаскони: поэзия О. Гайара (сборник «Пиршество», 1583 год), П. де Гарроса (сборник «Гасконские стихи», 1597 года, с посвящением Генриху IV) и другие. Отдельные произведения на окситанском языке создал Г. Дю Бартас. Влияние маньеризма и школы «Плеяда» ощутимо в произведениях Л. Белло де Ла Беллодьера («Труды и рифмы», 1595 год), Р. Руффи и другие.
В XVII веке крупнейшим центром провансальской литературы стала Тулуза, где регулярно устраивались состязания поэтов («цветочные игры», или флоралии). В русле барокко - поэтическое творчество П. Гуделена (сб. «Тулузская ветвь», 1617 год), К. Брюйи (сборник «Сад провансальских муз», 1628 год), Б. Ларада, Г. Адера, Ж.Ж. д’Астро, Л. Барона. Среди наиболее известных писателей 18 в. - Ж.Б. Фавр (сатирич. поэма «Проповедь пастора Систа», 1765 год; ироикомическая поэма «Осада Кадруса», 1773 год; новелла «История Жака-глупца», 1754 год), К. Депурран, Ж.Б. Койя. На окситанском языке Ж.Ж. де Мондонвиль создал либретто оперы «Дафнис и Алцимадура» (1754 год). Широкое признание снискала социальная комедия «Маникла» Э. Пелабона (1789 год). Начало XIX века ознаменовано творчеством Месте Вердье, Жансемина (настоящее имя и фамилия Ж. Боэ; поэма «Слепая из Кастель-Кюилье», 1836 год, и другие.), А. Фабра д’Оливе, В. Желю (поэтический сборник «Провансальские и французские песни», 1840 год), К. Наварро и другие.
В середине XIX века под влиянием романтизма и националистических настроений на юге Франции начался новый подъём провансальская литература Всемирную известность приобрело творчество Ф. Мистраля, а также деятельность организации «Фелибриж» (создан в 1854 году), стремившейся противопоставить диал. разобщённости провансальская литература единый литературный язык: поэты и писатели Ж. Руманиль, Т. Обанель (поэтический сборник «Полураскрытый гранат», 1860 год; пьеса «Хлеб греха», поставлена в 1878 году), Ф. Гра (поэма «Тулуза», 1881 год; поэтический сборник «Провансальские романсеро», 1887 год; сборник новелл «Папалины», 1891 год), А. Верменуз и другие.
В 1-й пол. 20 в. выделяется близкое символизму творчество поэтов Ж.Б. Шеза, Ж.С. Понса, П.Л. Гренье, а также проза Ж. д’Арбо (фантастич. роман «Чудовище из Ваккареса», 1926 год). Ведущие представители провансальская литература второй половины XX века: Ж. Бодон (роман «Книга Великих дней», 1964 год; поэтический сборник «По морю в галерах», 1975 год), М. Рукет, Б. Мансье, Р. Лафон и другие. Среди наиболее ярких писателей и поэтов конца XX - начала XXI веков: Ф. Бланше, Ж.К. Форе, Э. Гонсалес (роман в духе постмодернизма «Чудовищная история выходца из Жело», 1996 год), Ж.П. Тардиф, С. Бек (поэмы «Псалмы на ветер», 2006 год; «Женщина, моя любовь», 2008 год), Ж. де Мело (роман «Из тени», 2008 год).